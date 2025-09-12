REKLAMA

Rolnicy i rybacy muszą szykować się na zmiany – nowe przepisy o pomocy de minimis już w drodze!

Rolnicy i rybacy muszą szykować się na zmiany – nowe przepisy o pomocy de minimis już w drodze!

12 września 2025, 11:43
Adam Kuchta
Adam Kuchta
Rolnicy i rybacy muszą szykować się na zmiany – nowe przepisy o pomocy de minimis już w drodze!
Rolnicy i rybacy muszą szykować się na zmiany – nowe przepisy o pomocy de minimis już w drodze!
shutterstock

Rolnicy i rybacy w całej Polsce powinni przygotować się na nadchodzące zmiany w systemie wsparcia publicznego. Rządowy projekt rozporządzenia wprowadza nowe obowiązki dotyczące informacji, które trzeba będzie składać, ubiegając się o pomoc de minimis. Nowe przepisy mają ujednolicić formularze, zwiększyć przejrzystość oraz zapewnić pełną kontrolę nad dotychczas otrzymanym wsparciem.

Nowe przepisy dla rolników i rybaków. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie informacji składanych przy pomocy de minimis – szczegóły, konsekwencje i planowane zmiany, które mogą dotknąć tysiące podmiotów w Polsce.

Dlaczego pojawiła się potrzeba nowego rozporządzenia? Zmiany w ustawie i ich skutki dla beneficjentów pomocy de minimis

Rządowy projekt o numerze RD235, dotyczący pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, nie jest przypadkowy. Konieczność jego opracowania wynika ze zmian w przepisach ustawowych, które mają wpływ na dotychczas obowiązujące regulacje. Istotną rolę odgrywa tutaj nowelizacja ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, a w szczególności zmiana treści art. 37 ust. 2.

Nowe brzmienie tego przepisu sprawia, że dotychczasowe rozporządzenie traci swoją aktualność. Ponieważ art. 37 ust. 2a, będący przepisem upoważniającym, zawiera odesłanie do zmienianego ust. 2 pkt 3, powstała konieczność przygotowania nowego aktu prawnego. Rząd, kierując się zasadą spójności systemu prawnego, musi zapewnić zgodność rozporządzeń wykonawczych z ustawami nadrzędnymi.

Zmiany te są więc nie tylko formalnością, ale także gwarancją, że proces ubiegania się o pomoc publiczną będzie zgodny z prawem, przejrzysty i dostosowany do aktualnych realiów. Beneficjenci, czyli rolnicy i rybacy, muszą mieć pewność, że ich wnioski będą rozpatrywane w oparciu o jednolite i obowiązujące przepisy.

Jakie informacje będą musieli składać wnioskodawcy? Nowe obowiązki w świetle projektu zmian

Projekt rozporządzenia wprowadza szczegółowe wymogi dotyczące informacji, które będą musieli przedstawiać wnioskodawcy, czyli osoby i podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Celem jest zapewnienie pełnej transparentności i możliwość dokładnego sprawdzenia, czy dana pomoc mieści się w dopuszczalnych limitach unijnych oraz krajowych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wnioskodawcy będą zobowiązani do przekazania danych w dwóch głównych obszarach: dotyczących samego podmiotu oraz dotyczących pomocy publicznej otrzymanej wcześniej. Zgodnie z projektowanymi przepisami wnioskodawca przekazuje podmiotowi udzielającemu pomocy informacje dotyczące:

1) wnioskodawcy, w tym:

  1. imię i nazwisko albo firmę,
  2. miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres,
  3. rodzaj prowadzonej działalności, w związku z którą ubiega się o pomoc,
  4. numer identyfikacyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (numer PESEL),
  5. numer identyfikacji podatkowej (NIP) beneficjenta pomocy;

2) otrzymanej pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być udzielana pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, w tym:

  1. wielkość pomocy publicznej,
  2. przeznaczenie pomocy publicznej,
  3. dzień udzielenia pomocy publicznej,
  4. podstawę prawną udzielenia pomocy publicznej,
  5. formę, w jakiej pomoc publiczna została udzielona,
  6. program pomocowy/pomoc indywidualna,
  7. wielkość przedsiębiorstwa,
  8. klasę rodzaju działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Wszystkie te dane będą przekazywane na specjalnym formularzu, którego wzór został określony w załączniku do projektowanego rozporządzenia. Dokumentacja ma zostać ujednolicona, co ułatwi zarówno składanie wniosków, jak i ich weryfikację przez organy odpowiedzialne.

Czym jest pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie i dlaczego ma tak duże znaczenie?

Pomoc de minimis to szczególny rodzaj wsparcia publicznego, którego wysokość nie przekracza określonych progów ustalonych przez przepisy unijne. W rolnictwie i rybołówstwie odgrywa ona ogromną rolę, ponieważ pozwala wspierać mniejsze gospodarstwa i przedsiębiorstwa bez konieczności zgłaszania każdej pomocy do Komisji Europejskiej.

W praktyce oznacza to, że rolnik czy rybak może uzyskać określoną kwotę wsparcia finansowego w ramach limitów, które nie zakłócają konkurencji na jednolitym rynku unijnym. Jednak aby ten mechanizm działał sprawnie, niezbędne jest precyzyjne raportowanie i gromadzenie danych dotyczących pomocy już udzielonej.

Projekt ma więc duże znaczenie – nie tylko porządkuje przepisy, ale też zwiększa przejrzystość i pewność prawną dla podmiotów korzystających ze wsparcia. Dla wielu małych producentów rolnych czy rybackich może to oznaczać łatwiejszy dostęp do funduszy i większą stabilność prowadzonej działalności.

Kto odpowiada za przygotowanie projektu i jakie są plany jego wdrożenia?

Za opracowanie projektu odpowiada Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW). Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za przygotowanie dokumentu jest minister Stefan Krajewski. To właśnie ten resort pełni wiodącą rolę w zakresie wdrażania przepisów, które bezpośrednio dotyczą rolników i rybaków.

Ministerstwo nie tylko przygotowało projekt rozporządzenia, ale także jest odpowiedzialne za jego przedłożenie Radzie Ministrów. Planowany termin przyjęcia dokumentu przez Radę Ministrów został wyznaczony na IV kwartał 2025 roku. Oznacza to, że w najbliższych miesiącach projekt będzie przechodził przez kolejne etapy procesu legislacyjnego, w tym konsultacje i uzgodnienia.

Jakie konsekwencje dla rolników i rybaków niesie nowe rozporządzenie?

Nowe rozporządzenie nie zmienia zasadniczo idei pomocy de minimis, ale precyzuje sposób przekazywania informacji i porządkuje proces administracyjny. Dla rolników i rybaków oznacza to przede wszystkim konieczność bardziej szczegółowego przygotowania dokumentacji, w tym zebrania wszystkich danych o wcześniej otrzymanym wsparciu.

W praktyce może to wiązać się z koniecznością lepszej organizacji prowadzonej działalności, gromadzenia dokumentów i weryfikacji dotychczasowych decyzji administracyjnych. Jednak z drugiej strony ujednolicony formularz i jasne zasady składania informacji pozwolą uniknąć nieporozumień i skrócą czas rozpatrywania wniosków.

Warto podkreślić, że nowe przepisy mogą również zwiększyć poczucie bezpieczeństwa prawnego wśród wnioskodawców. Dzięki nim unikną sytuacji, w której błędnie złożony wniosek czy brak określonych informacji prowadzi do odrzucenia wniosku o pomoc.

Dlaczego ta zmiana jest ważny i co przyniesie przyszłość?

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie to ważny krok w kierunku uporządkowania systemu wsparcia publicznego. Choć na pierwszy rzut oka może wydawać się jedynie formalnością legislacyjną, w rzeczywistości ma znaczenie dla tysięcy rolników i rybaków w całym kraju.

Dzięki nowym regulacjom proces ubiegania się o pomoc stanie się bardziej przejrzysty i przewidywalny. Rolnicy i rybacy zyskają jasne wskazówki, jakie informacje muszą zawrzeć we wnioskach, a organy administracyjne będą miały ułatwione zadanie w zakresie ich weryfikacji. To rozwiązanie sprzyja także transparentności wydatkowania środków publicznych.

Podstawa prawna

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Numer projektu: RD235

Źródło: INFOR
Księgowość
Rolnicy i rybacy muszą szykować się na zmiany – nowe przepisy o pomocy de minimis już w drodze!

12 wrz 2025
12 wrz 2025

Rolnicy i rybacy w całej Polsce powinni przygotować się na nadchodzące zmiany w systemie wsparcia publicznego. Rządowy projekt rozporządzenia wprowadza nowe obowiązki dotyczące informacji, które trzeba będzie składać, ubiegając się o pomoc de minimis. Nowe przepisy mają ujednolicić formularze, zwiększyć przejrzystość oraz zapewnić pełną kontrolę nad dotychczas otrzymanym wsparciem.
