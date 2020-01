Rozliczenie PIT za 2019 r. - skala podatkowa, koszty, ulgi i zwolnienia

– W rozliczeniu PIT za 2019 rok, które będziemy składać w 2020 roku, zmieniło się kilka podstawowych kwestii, przede wszystkim skala podatkowa, wysokość kosztów zryczałtowanych i kosztów pracy. Zmieniła się również kwota wolna od podatku. Ustawodawca wprowadził nową ulgę termomodernizacyjną. Istotna zmiana, która dotyczy wielu młodych ludzi, to zwolnienie z podatku osób do 26. roku życia – wymienia w rozmowie z agencją Newseria Biznes Małgorzata Słomka, doradca podatkowy z Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy.

Podatników, którzy zarabiają do 85 528 zł brutto rocznie, obejmuje niższa, 17-proc. stawka podatkowa. Dla dochodów przekraczających tę kwotę stawka pozostaje na poziomie 32 proc. Resort finansów szacuje, że z niższej stawki skorzysta ok. 25 mln podatników.

Osoby do 26. roku życia mogą skorzystać z zerowego PIT. To rozwiązanie korzystne dla zatrudnionych na umowie o pracę czy zlecenie. Zwolnienie z podatku obejmuje przychody do wysokości 85 528 zł. W przypadku rozliczenia za 2019 roku ulga w PIT liczy się dopiero od 1 sierpnia, limit jest więc zmniejszony i wynosi 35 636,67 zł.

– Podwyższone, ponad dwukrotnie, zostały zryczałtowane koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy. Wynoszą one teraz 250 zł miesięcznie dla osoby, która pracuje i mieszka w tej samej miejscowości, oraz 300 zł dla osoby, która dojeżdża – wskazuje Małgorzata Słomka.

W rozliczaniu podatku za 2019 rok można skorzystać z nowej ulgi termomodernizacyjnej. Pozwala ona odliczyć wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z termomodernizacją budynku.

– To ulga kilkuletnia. Przedsięwzięcie termomodernizacyjne można prowadzić przez trzy lata od końca roku, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Jeśli więc podatnik poniósł pierwszy wydatek w 2019 roku, to może z ulgi korzystać do 2022 roku i jest ona rozliczana za każdy rok częściowo, aż do osiągnięcia limitu 53 tys. zł – tłumaczy doradca podatkowy. – Inną ulgą jest ulga IP Box, ale ona głównie dotyczy przedsiębiorców, podobnie jak ulga na wydatki związane z kształceniem zawodowym.

Przedsiębiorcy będą mogli odliczyć od dochodu darowizny na cele kształcenia zawodowego publicznym szkołom je prowadzącym. Obowiązuje jednak górny limit odliczenia – łącznie z darowiznami na cele kultu religijnego, pożytku publicznego i krwiodawstwa ich łączna wysokość nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 6 proc. dochodu. Z kolei dzięki IP Box przedsiębiorcy uzyskujący dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej mogą zastosować preferencyjną stawkę podatku dochodowego w wysokości 5 proc.

– Od 2020 roku wszystkich podatników podatku PIT, CIT i VAT obowiązują mikrorachunki. Będą na nie wpłacane wszystkie należności z tych tytułów i znikną dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych, na które podatnicy wpłacali swoje zobowiązania podatkowe – podkreśla Małgorzata Słomka.

Numer mikrorachunku można sprawdzić w dowolnym momencie w ciągu roku, korzystając z generatora na stronie podatki.gov.pl lub w każdym urzędzie skarbowym. Dzięki temu ma być mniej omyłkowych przelewów na niewłaściwe konta. Zmiana oznacza też sprawniejszą obsługę płatności, co pozwala m.in. na szybsze uzyskanie potrzebnych zaświadczeń, np. o niezaleganiu w podatkach.

– Pierwszym ważnym terminem, który pojawi się dla podatników, jest data 15 lutego. W tym terminie ministerstwo ma opublikować [w systemie Twój e-PIT – red.] wstępne zeznania podatkowe, które podatnicy będą mogli przejrzeć, wprowadzić ewentualne zmiany i zaakceptować. Ostateczny termin na złożenie większości deklaracji przez osoby fizyczne to wciąż 30 kwietnia. Dla zryczałtowanego podatku dochodowego w tym roku termin jest późniejszy niż dotychczas [do 2 marca zamiast do końca stycznia – red.] – wskazuje Małgorzata Słomka.

Osoby, które zdecydują się rozliczyć z fiskusem poprzez usługę Twój e-PIT, zrobią to za pomocą dwóch kliknięć. Administracja skarbowa sama przygotuje dokumenty PIT-28, PIT-38, PIT-37 i PIT-36. Jeśli podatnik nie zaakceptuje rozliczenia, zeznanie zostanie złożone automatycznie. W ubiegłym roku w formie elektronicznej rozliczyło się ok. 16 mln podatników, z czego prawie 7 mln zeznań trafiło do systemu skarbowego właśnie za pośrednictwem usługi Twój e-PIT.

– W przypadku podatników prowadzących działalność gospodarczą te zeznania nie będą przygotowane. Muszą samodzielnie złożyć rozliczenia podatkowe. Jeżeli nie złożą ich w terminie przewidzianym ustawą, to grożą im sankcje karnoskarbowe – przypomina Małgorzata Słomka.