Dlaczego zagraniczne firmy kurierskie płacą w Polsce podatek mniejszy niż 1% ich przychodów? „Lista wstydu” branży kurierskiej

InPost, polska firma zarejestrowana w Krakowie, w 2024 roku miał 9,85 mld złotych przychodu i zapłacił 375 mln złotych podatku CIT – to o ponad 100 mln złotych więcej niż rok wcześniej. Podatek wyniósł 3,8% przychodów – to po raz kolejny rekordowa kwota w historii firmy. Zagraniczne firmy kurierskie działające w Polsce za rok 2024 w sumie odprowadziły tylko 89,8 mln zł podatku dochodowego.

REKLAMA

– Zagraniczne firmy kurierskie działające w Polsce za rok 2024 w sumie zapłaciły CIT na poziomie 89,8 miliona zł. To kolejny rok, w którym Grupa InPost płaci większy podatek niż cała zagraniczna konkurencja razem – i to ponad 4 razy więcej! Dla przykładu DHL eCommerce, prowadzący działalność bezpośrednio konkurencyjną wobec InPost, przy przychodach w wysokości 2 miliardy 814 milionów złotych, zapłacił okrągłe zero złotych podatku CIT. UPS z kolei, do dziś nie złożyło do Krajowego Rejestru Sądowego sprawozdania finansowego za rok 2024” – powiedział Rafał Brzoska, CEO Grupy InPost.

REKLAMA

Brzoska podkreśla, że InPost od zawsze odprowadza podatki w Polsce i nadal będzie to robił. „Płacenie podatków w Polsce to wyraz dbałości o nasz kraj. Natomiast wyprowadzanie przez naszą zagraniczną konkurencję podatków z Polski jest nie tylko nieuczciwe, ale oznacza miliardowe straty dla całego państwa. Dziwie się, iż są na rynku polskie podmioty e-commerce, które preferują zagraniczną konkurencję, nie płacącą podatków w kraju”.

Dane za rok 2024

DHL grupa DHL

E-commerce DPD GLS FEDEX UPS INPOST Przychody 5,5 mld zł 2,814 mld zł 4,6 mld zł 1,4 mld zł 1,7 mld zł brak danych 9,85 mld zł Podatek dochodowy 20,2 mln zł 0 30,4 mln zł 34,3 mln zł 4,9 mln zł brak danych 375 mln zł % Podatku 0,4% 0 0,7% 2,5% 0,3% brak danych 3,8%

REKLAMA

Zagraniczne firmy kurierskie działające w Polsce zapłaciły łącznie 89,8 mln zł podatku CIT za rok 2024. Polskie spółki należące do niemieckiego DHL, przy przychodach sięgających 5,5 mld zł, odprowadziły tylko 20,2 mln zł CIT – co stanowi zaledwie 0,4% ich przychodów. W skali globalnej Grupa DHL zapłaciła 6 mld zł podatków, z czego na Polskę przypadło jedynie 0,3%. Tymczasem polskie przychody stanowiły 1,3% globalnych wpływów koncernu.

Francuski DPD, osiągając 4,6 mld zł przychodów w Polsce, zapłacił 30,4 mln zł podatku, co odpowiada 0,7% jego przychodów. Z kolei amerykański UPS wciąż nie opublikował danych finansowych za 2024 rok, co stanowi naruszenie obowiązujących przepisów w Polsce.

Za 375 mln zł można np. sfinansować: 2 polskie satelity przemysłowe SAT-AIS-PL, 194 drony FlyEye, 1875 placów zabaw, 125 orlików, 39 000 rocznych świadczeń 800+ , 468 nowoczesnych karetek pogotowia, 557 km ścieżek rowerowych czy roczny budżet dużego szpitala.

Dalszy ciąg materiału pod wideo