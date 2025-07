ZUS wdraża nowe funkcje aplikacji mobilnej mZUS. Zaświadczenia dot. emerytur, rent i zasiłków. Odwołania, wycofania, załączniki i inne możliwości

Zaświadczenia dot. emerytur i rent oraz zasiłków i ubezpieczeń w formacie PDF

Ubezpieczeni i świadczeniobiorcy mogą już pobierać przez aplikację mobilną zaświadczenia dotyczące emerytur i rent oraz zasiłków i ubezpieczeń w formacie PDF. To dokument, który klient może utworzyć samodzielnie. Wcześniej można było to zrobić tylko na PUE/eZUS. Nowa wersja mZUS pozwala zalogować się do PUE/eZUS z pomocą kodu QR.

Odwołania, wycofania, załączniki – kolejne funkcje w mZUS

Nowością jest również to, że użytkownik może złożyć za pośrednictwem mZUS odwołanie od decyzji odmownej dotyczącej świadczenia 800 plus, dobry start, czy też świadczeń z Programu Aktywny Rodzic oraz wycofać wniosek o świadczenia 800 plus i dobry start. Można też dodać załącznik do wniosku o świadczenia dla rodziny.

Co można załatwić w aplikacji?

Aplikacja mZUS jest dostępna dla klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od 2022 r. Korzystają z niej ubezpieczeni, świadczeniobiorcy i beneficjenci programów wsparcia dla rodziny. Jest ona przystępna dla osób z niepełnosprawnością.



- Pierwsza wersja aplikacji mZUS umożliwiała składanie wniosków o świadczenia dla rodziny i prezentowała informacje o nich. Od sierpnia 2024 r. ZUS wprowadził nowe funkcje, które ułatwiają dostęp do informacji o innych świadczeniach, takich jakich emerytury, renty czy zasiłki, dodał kalkulator emerytalny oraz rezerwacje e-wizyt. W aplikacji można przeglądać zwolnienia lekarskie z ostatnich 12 miesięcy, informacje o swoich ubezpieczaniach społecznych, o ubezpieczeniu zdrowotnym oraz o składkach zgromadzonych w ZUS - przypomina Anna Grabowska regionalny rzecznik prasowy ZUS w woj. warmińsko-mazurskim.

Skąd można pobrać aplikację mZUS?

Z aplikacji mZUS można korzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. Wystarczy pobrać ją ze sklepu Google Play lub App Store. Aby ją aktywować, należy powiązać aplikację zainstalowaną na urządzeniu mobilnym ze swoim kontem na PUE/eZUS. Osoba, która chce korzystać z aplikacji mZUS, musi mieć zatem aktywne konto na PUE/eZUS.



Anna Grabowska, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa warmińsko-mazurskiego