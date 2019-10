Czy wymiana eternitu korzysta z ulgi termomodernizacyjnej

Takie stanowisko zajął dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 27 września 2019 r., sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.400.2019.2.SŻ.

We wniosku o interpretację Wnioskodawca wskazał, że jest właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego. Budynek ten jest przedmiotem najmu prywatnego opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w wysokości 8,5% przychodu. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, a najem ten jest wykorzystywany wyłącznie w celach mieszkalnych. Wymaga on wymiany całego dachu. W obecnym momencie dach ten jest pokryty eternitem. W związku z tym Wnioskodawca zdecydował się na wymianę dachu i pokrycie go blachodachówką. Inwestycja ta zostanie zrealizowana i pokryta w całości ze środków własnych właściciela. Środki te nie zostaną Mu zwrócone w jakiejkolwiek formie. Realizacja inwestycji rozpocznie się w lipcu 2019 r. Przedsięwzięcie termomodernizacyjne zostanie zakończone do końca 2019 r. Wydatki związane z modernizacją nie zostaną zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Ponadto nie zostaną odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Poniesione wydatki nie zostaną uwzględnione przez Wnioskodawcę w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej. Wyżej opisana termomodernizacja dachu obejmie:

- usługę naprawy dachu,

- zakup blachodachówki:

styropianu, haków, papy, rynien, łat kalenicowych, unigruntu, klei zbrojonych, siatki, folii dachowej, wkrętów, gwoździ, śrub, obejm.

Ponadto na poddaszu zostanie wymienione okno PCV. Wyżej wymienione wydatki należą do wydatków wymienionych w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: W związku z realizacją inwestycji Wnioskodawca zastanawia się, czy wydatki poniesione na wymianę dachu można odliczyć od dochodu wykazanego w PIT-37 za rok 2019, korzystając z ulgi termomodernizacyjnej?

Zdaniem Wnioskodawcy, doprecyzowanym w uzupełnieniu wniosku, ma On prawo pomniejszenia dochodu wykazanego w PIT-37 za rok 2019. Wysokość ulgi będzie stanowić sumę wydatków poniesionych w związku z wymianą dachu: usługę naprawy dachu, blachodachówkę, papę, łaty kalenicowe, kontrłaty, haki, rynny, unigrunt, klej zbrojony, siatkę, folię dachową, wkręty, gwoździe, śruby, obejmy. Wymiana poszycia dachu na blachodachówkę umożliwi zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do ogrzania budynku. W wyniku wymiany dachu budynek zostanie docieplony i odpowiednio wyizolowany od zewnątrz, co będzie zapobiegać jego zawilgoceniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stanowisko Wnioskodawcy uznał za nieprawidłowe, wyjaśniają co następuje.

Zgodnie z art. 26h ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387, z późn. zm.), podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 10, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

W myśl ww. przepisu adresatami ulgi termomodernizacyjnej są podatnicy podatku dochodowego opłacający podatek według skali podatkowej, 19% stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Ponadto, odliczenie przysługuje pod warunkiem zakończenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w okresie do 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Zgodnie z art. 5a pkt 18b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, budynek mieszkalny jednorodzinny, o którym mowa w ww. art. 26h ust. 1 to budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 3 pkt 2a ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Z kolei art. 5a pkt 18c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych definiuje przedsięwzięcie termomodernizacyjne jako przedsięwzięcie termomodernizacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2018 r., poz. 966, z późn. zm.).

W myśl art. 2 pkt 2 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów użyte w ustawie określenia oznaczają przedsięwzięcia termomodernizacyjne - przedsięwzięcia, których przedmiotem jest:

ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych, ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a), do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków, wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a), całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Katalog wydatków podlegających odliczeniu znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2489).

Odliczeniu podlegają wydatki na materiały budowlane i urządzenia: