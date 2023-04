Mniejszy wydatek na remont dzięki uldze rehabilitacyjnej

Odliczenie wydatków na remont w ramach ulgi rehabilitacyjnej należy do wydatków nielimitowanych. To oznacza, że można uzyskać znaczne korzyści. Zakres wydatków do odliczenia jest potencjalnie szeroki, a pole manewru znaczne.

Ulga rehabilitacyjna – komu przysługuje?

Ulga rehabilitacyjna przysługuje niepełnosprawnym (na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności) lub mającym na utrzymaniu osobę niepełnosprawną.

Przykładowe dokumenty uprawniające do ulgi rehabilitacyjnej:

orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności

decyzja, która przyznaje rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną

Ulga rehabilitacyjna – podział na wydatki limitowane i nielimitowane

Kluczową kwestią w kwestii wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej jest podział na wydatki nielimitowane i limitowane. W pierwszym przypadku można odliczyć całość kosztu. W drugim – wydatek do określonego limitu kwotowego.

Przykładowe wydatki nielimitowane to m.in. pobyt w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego lub zakładzie rehabilitacji leczniczej. Przystosowanie mieszkania do określonych potrzeb również zalicza się do wydatków nielimitowanych.

Czy osoba z lekkim stopniem niepełnosprawności może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?

Przepisy wyróżniają trzy stopnie niepełnosprawności, jednym z nich jest lekki stopień niepełnosprawności. Osoba posiadająca odpowiednią dokumentację potwierdzającą lekki stopień niepełnosprawności może stosować odliczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ulga rehabilitacyjna na remont mieszkania – co można odliczyć?

Ogólna zasada zaliczania określonych wydatków remontowych do zakresu ulgi rehabilitacyjnej jest zawarta m.in. w interpretacji podatkowej z 22 lutego 2023 r.

„(…) adaptacja i wyposażenie lokalu (budynku) mieszkalnego musi ułatwiać osobie niepełnosprawnej egzystowanie w tym lokalu (budynku), biorąc pod uwagę rodzaj niepełnosprawności. Stąd też w przypadku każdego niepełnosprawnego, wydatki na adaptację i wyposażenie lokalu (budynku) mieszkalnego mogą być inne, gdyż powinny odzwierciedlać potrzeby wynikające z niepełnosprawności.”

Przytoczony fragment interpretacji wskazuje, że do kategorii wydatków objętych ulgą rehabilitacyjną zaliczają się ulepszenia ułatwiające funkcjonowanie w danym lokalu.

Przykładowo, wymianę podłogi jedynie z powodów estetycznych trudno byłoby zaliczyć do wydatków na ulgę rehabilitacyjną. Jednak jeśli taka modernizacja ułatwiałaby swobodne przemieszczanie się lub ograniczała ryzyko wypadku, to zaistniałaby podstawa do uznania tego za dostosowanie lokalu do określonych potrzeb.

Należy jednocześnie podkreślić, że każdy przypadek jest indywidualny, z tego powodu nie jest możliwe ustalenie uniwersalnej listy wydatków remontowych zaliczających się do ulgi rehabilitacyjnej.

Jak już wspomniano, ulga rehabilitacyjna może być stosowana pod warunkiem posiadania orzeczenia o niepełnosprawności. Z tego powodu nie można odliczyć wydatków, które miały miejsce przed uzyskaniem tego orzeczenia. W cytowanej wcześniej interpretacji znajduje się opinia w tym zakresie:

„(…) wydatków, poniesionych przed wydaniem orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, nie może Pani odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej”.