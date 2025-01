Teraz przeciętny Kowalski, handlujący na Allegro, może spodziewać się kontroli podatkowej. Za złamanie nowych przepisów grożą kary i grzywny!

To już koniec szarej strefy w sprzedaży towarów i usług przez internet, w tym na takiej popularnej platformie jak Allegro. Jeśli sprzedający przysłowiowy Kowalski uzyskuje przychody 3225 złotych miesięcznie, musi zarejestrować działalność lub firmę i spodziewać się kontroli podatkowej. Za złamanie nowych regulacji grożą kary i grzywny.

Od stycznia 2025 roku platformy internetowe mają obowiązek przekazywania urzędom skarbowym szczegółowych danych o transakcjach i użytkownikach, którzy ich dokonują. Pierwsze raporty mają dotyczyć całego roku 2023 i 2024. To skutek wejścia w życie nowych przepisów dotyczących raportowania handlu oraz najmu przez Internet, wdrażających tzw. dyrektywę Dac7. Urzędy skarbowe dostaną w ten sposób cenne źródło informacji o podatnikach i dokonywanych przez nich rozliczeniach podatkowych. Nieformalnym przedsiębiorcom, w tym także młodzieży i aktywnym rodzicom chcącym w ten sposób „podreperować” budżet domowy, mogą grozić surowe sankcje, w tym egzekucja skarbowa i zajęcia kont bankowych - ostrzega Mec. Natalia Stanowska - Potoczny, Partner kancelarii Causa Finita Szczepanek i Wspólnicy Spółka Komandytowa.

Osoby sprzedające towary na Allegro, eBay, Amazon czy Vinted muszą mieć się na baczności, gdy przychody przekraczają 3 225 zł miesięcznie

Nowe regulacje wymierzone są przede wszystkim w osoby sprzedające towary na platformach typu: Allegro, eBay, Amazon czy Vinted. Pod lupę trafią też osoby świadczące usługi fryzjerskie, remontowe, transportowe czy budowlane za pośrednictwem platform typy Fixly, Booksy czy OLX. Obawiać mogą się właściciele mieszkań wynajmowanych na Airbnb oraz Booking a także kierowcy Bolta i Ubera.

Jeżeli tacy sprzedający lub usługodawcy prowadzą działalność w sposób zorganizowany i ciągły, a osiągane przychody przekraczają 3 225 zł miesięcznie, wówczas zgodnie z prawem powinni się zarejestrować i – co za tym idzie - odprowadzić należne podatki i składki na ZUS. W praktyce jednak wiele osób działających na platformach nie rejestrowało się. Zakładały, że urzędy skarbowe nie będą zawracać sobie głowy śledzeniem milionów aukcji czy ogłoszeń i wiązaniem ich z konkretnymi podmiotami. Osób takich może być setki tysięcy co oznacza, że problem może dotknąć wielu polskich rodzin. Dość dodać, że na samym tylko Allegro jest 120 tysięcy sprzedających a na Fixly – ponad 450 tysięcy wykonawców.

Dane o sprzedaży przez internet przekazane obowiązkowo urzędom skarbowym

Wkrótce portale te przekażą urzędom skarbowym ich imiona i nazwiska, adresy, numery identyfikacyjne, numery rachunków bankowych oraz szczegóły dotyczące zawieranych transakcji. Airbnb i Booking przekażą ponadto fiskusowi numery ksiąg wieczystych wynajmowanych nieruchomości oraz liczbę dni, przez które obiekty były udostępniane. Sprzedawcy i usługodawcy będą więc wkrótce na przysłowiowym „widelcu”. Nieobjęci obowiązkiem raportowanie będą tylko ci, którzy w danym roku kalendarzowym dokonali na platformie mniej niż 30 transakcji sprzedaży, zaś łączne wynagrodzenie, które jest im należne z tego tytułu nie przekroczyło kwoty 2 000 euro.

W konsekwencji przyjęcia nowych przepisów, „nieformalnych” przedsiębiorców czeka cała masa problemów. Jeżeli na podstawie otrzymanych informacji urzędy skarbowe dojdą do wniosku, że prowadzili oni działalność w sposób zorganizowany i ciągły, jednakże bez wymaganej prawem rejestracji, zostaną wobec nich wszczęte postępowania podatkowe. Będą musieli zapłacić cały zaległy podatek dochodowy wraz z odsetkami. Do tego dochodzi zaległy podatek VAT w przypadku tych osób, które prowadzą działalność nie kwalifikującą się do zwolnienia podmiotowego z tego podatku (m.in. sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i motocykli, preparatów kosmetycznych, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, maszyn i urządzeń, etc.). Co więcej, w związku z uznaniem ich za przedsiębiorców, pojawi się konieczność zgłoszenia do ZUS i uiszczenia zaległych składek wraz z odsetkami.

Szykuje się egzekucja skarbowa i zajęcia kont bankowych. Problemem sprzedających Kowalskich będą zaległe podatki i składki ZUS

Koszty mogą okazać się astronomiczne. Sam podatek dochodowy od sprzedaży na kwotę 10 000 złotych miesięcznie może na zasadach ogólnych wynieść nawet 23 000 złotych rocznie. Ewentualny VAT to kolejne 27 600 złotych plus 30% specjalnej sankcji. Do tego zaległy ZUS w wysokości około 24 tyś złotych rocznie. Do wszystkich tych zaległości skwapliwy fiskus i ZUS doliczą podatkowe odsetki za zwłokę.

Pomimo, że nowe przepisy ewidentnie biorą „nieformalnych” przedsiębiorców przez zaskoczenie, przewidziano w nich procedurę informowania ich przez platformę, jakie dane przekazano administracji skarbowej. Niefortunni podatnicy będą mieć zatem trochę czasu na przygotowanie argumentów na swoją obronę. To, że urzędy skarbowe będą wszczynać postępowania podatkowe, jest prawie pewne. Trudno jest jednak przewidzieć, kiedy przeciętny Kowalski, handlujący bez rejestracji na Allegro, może spodziewać się kontroli. Zależy to od tego, w stosunku do ilu handlujących zajdą podstawy do wszczynania postępowań i ilu urzędników administracja skarbowa może delegować do tego zadania.

Argumenty, jakie mogą podnieść handlujący mogą być różnorakie. Można na przykład wykazywać, że transakcje nie miały charakteru zorganizowanego ani ciągłego, że sprzedawane przedmioty nie zostały nabyte z zamiarem ich późniejszej odsprzedaży albo że były używane. Niewątpliwie na tym etapie należy skonsultować się z prawnikiem. Jeżeli bowiem wyjaśnienia podatnika nie przekonają urzędników, wydana zostanie decyzja podatkowa która – gdy stanie się ostateczna albo zostanie jej nadany rygor natychmiastowej wykonalności – spowoduje egzekucję skarbową, zajęcie kont i inne uciążliwe konsekwencje.