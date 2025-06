Obowiązkowy KSeF - podatnicy zagraniczni z większymi przywilejami niż polscy. Sprostowanie i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

W wyjaśnieniach przesłanych 9 czerwca 2025 r.do naszej redakcji, Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że w decyzji derogacyjnej dot. obowiązkowego modelu KSeF, Polska została upoważniona – w przypadku podatników mających siedzibę na jej terytorium – do akceptowania wyłącznie tych faktur, które zostały wystawione w postaci dokumentów lub not w formie elektronicznej. Ponadto została upoważniona do wprowadzenia przepisów zakładających, że stosowanie faktur elektronicznych wystawianych na terytorium Polski nie jest uzależnione od akceptacji odbiorcy. Jak wskazuje Ministerstwo, Komisja Europejska zastrzegła (co zostało potwierdzone przez Radę UE), że przyznane Polsce upoważnienie dotyczące wprowadzenia obowiązkowego fakturowania elektronicznego nie powinno naruszać prawa klientów do otrzymywania faktur papierowych w przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Uprzywilejowanie podatników zagranicznych

Poniższe wyjaśnienia Ministerstwa Finansów są sprostowaniem treści, które ukazały się w artykule Pana Profesora Witolda Modzelewskiego z 17 maja 2025 r. "Jest kilka sposobów na uniknięcie obowiązkowego KSeF. Przykład: uzyskanie statusu podatnika zagranicznego działającego w Polsce wyłącznie na podstawie rejestracji".



Konkretnie wyjaśnienia dotyczą następującej tezy zaprezentowanej w ww. artykule:

Podatnicy, którzy zadali sobie trud przeczytania kolejnego (ponoć ostatecznego) projektu nowelizacji ustawy o VAT, wprowadzającej obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych, są wręcz zaszokowani: dlaczego uprzywilejowuje się (jak zawsze) podmioty zagraniczne, które nie tylko będą mogły wystawiać faktury w tradycyjny sposób, lecz również będą mogły przejąć samofakturowanie od swoich kontrahentów w dotychczasowy sposób?

Wynika to wprost z tych przepisów, dając absolutną przewagę konkurencyjną podatnikom VAT, którzy nie będą mieli w Polsce siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności, posiadającym u nas wyłącznie „podmiotowość rejestracyjną”.

Tak wynika z decyzji derogacyjnej. Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Na wstępie Ministerstwo wyjaśniło, że wprowadzenie obligatoryjnego e-fakturowania jest możliwe na podstawie decyzji wykonawczej Rady (UE) 2022/1003 z dnia 17 czerwca 2022 r. upoważniającej Rzeczpospolitą Polską do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 218 i 232 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 168 z 27.06.2022, str. 81).



Jak wynika z samej decyzji derogacyjnej, Polska wystąpiła z wnioskiem do Komisji Europejskiej o upoważnienie dotyczące szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 218 i 232 dyrektywy 2006/112/WE i wprowadzenia obowiązkowego fakturowania elektronicznego w odniesieniu do wszystkich transakcji dokonywanych przez podatników, które wymagają wystawienia faktury. Ministerstwo Finansów podkreśla, że zakres derogacji jest ograniczony do podatników mających siedzibę/stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski.



Zgodnie z brzmieniem decyzji derogacyjnej, Polska została upoważniona – w przypadku podatników mających siedzibę na jej terytorium – do akceptowania wyłącznie tych faktur, które zostały wystawione w postaci dokumentów lub not w formie elektronicznej. Ponadto została upoważniona do wprowadzenia przepisów zakładających, że stosowanie faktur elektronicznych wystawianych na terytorium Polski nie jest uzależnione od akceptacji odbiorcy.



Komisja Europejska zastrzegła (co zostało potwierdzone przez Radę UE), że przyznane Polsce upoważnienie dotyczące wprowadzenia obowiązkowego fakturowania elektronicznego nie powinno naruszać prawa klientów do otrzymywania faktur papierowych w przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych.



Ministerstwo wskazuje, że Państwa Członkowskie Unii Europejskiej również powoli skłaniają się ku stosowaniu ustrukturyzowanego obligatoryjnego e-fakturowania. Jako pierwsze Włochy wprowadziły obowiązkowe fakturowanie elektroniczne już w 2019 r. Francja uzyskała w 2021 r. decyzję Rady Unii Europejskiej upoważniającą do wprowadzenia takiego środka i przygotowuje się do wprowadzenia obligatoryjnego e-fakturowania. Niemcy i Rumunia także wystąpiły do Komisji Europejskiej o udzielenie decyzji derogacyjnej. Kolejne cztery kraje: Słowacja, Hiszpania, Bułgaria i Chorwacja wstępnie analizują tę kwestię.



Podjęte przez Polskę działania w celu wdrożenia obligatoryjnego e-fakturowania wpisują się w inicjatywę Unii Europejskiej, pt. „VAT in the Digital Age”, zakładającą m.in. wykorzystanie technologii w celu zwalczania oszustw związanych z VAT i uchylania się od VAT poprzez wdrożenie raportowania w czasie rzeczywistym i/lub obowiązkowego e-fakturowania.



W związku z przyjęciem dyrektywy Rady 2014/55/UE e-fakturowanie stało się w dużej mierze obowiązkowe w przypadku zamówień publicznych. Europejska norma dotycząca fakturowania elektronicznego została opracowana w celu zapewnienia funkcjonalności w całej Unii Europejskiej. Należy również uwzględnić e-fakturowanie w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami (B2B).



E- fakturowanie stopniowo obejmie również inne kraje UE, a każdy podmiot zagraniczny musi się rozliczać wg zasad obowiązujących w jego kraju siedziby.

Dodatkowe wyjaśnienie do trybu offline oraz ustrukturyzowanej faktury poza KSeF

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że tryb offline24 wystawiania faktur zależy od wyboru podatnika i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom podatnikom. Z drugiej strony sposób jego stosowania musi zabezpieczyć autentyczność pochodzenia faktury i integralności treści tego dokumentu, który w trybie online zabezpiecza KSeF, a w trybie offline24 zabezpiecza podatnik. Tym samym przygotowane zostały rozwiązania pozwalające podatnikom na zabezpieczenie tych dwóch atrybutów faktury.



System KSeF nie ingeruje w sposób komunikowania się pomiędzy kontrahentami w zakresie wymiany korespondencji w relacjach gospodarczych, więc mogą w tym celu być używane inne dokumenty poza fakturą. Ministerstwo podkreśla, że system ingeruje tylko w sposób wystawienia faktury, która generuje obowiązki po stronie dostawcy, ale też prawa po stronie nabywcy.



Wyjaśnienia te zostały przesłane do redakcji portalu infor.pl przez Wydział Prasowy, Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Finansów w dniu 9 czerwca 2025 r.