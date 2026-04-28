Serwisy
Zwrot PIT jak pułapka. Oszuści polują na podatników

Zwrot PIT jak pułapka. Oszuści polują na podatników

Zwrot PIT jak pułapka. Oszuści polują na podatników
Obietnica szybkiego zwrotu podatku coraz częściej okazuje się przynętą. W ubiegłym roku zgłoszono setki tysięcy zagrożeń w sieci, a liczba incydentów cyberbezpieczeństwa gwałtownie wzrosła. Phishing, fałszywe SMS-y i podszywanie się pod urzędy to dziś codzienność sezonu PIT. Sprawdź, jak nie dać się oszukać i ochronić swoje pieniądze.

W czasie rozliczeń PIT obietnica błyskawicznego zwrotu podatku działa jak magnes. Doskonale wiedzą o tym cyberprzestępcy, którzy szukają coraz to nowszych sposobów, by wyłudzić pieniądze. Z najnowszych danych CERT Polska wynika, że w 2025 roku zgłoszono ponad 658 tys. potencjalnych zagrożeń w sieci, a liczba potwierdzonych incydentów cyberbezpieczeństwa wzrosła aż o 152 proc. rok do roku. Zdecydowana większość z nich to oszustwa internetowe, przede wszystkim phishing, czyli wyłudzanie danych i pieniędzy poprzez fałszywe wiadomości lub strony[1]. W sezonie podatkowym kluczowe staje się więc jedno: cyfrowa czujność podatnika. Jak nie dać się naciągnąć?

Skala problemu: cyberprzestępcy wykorzystują sezon PIT

Cyberprzestępcy co roku wykorzystują okres rozliczeń podatkowych, kiedy to perspektywa ,,szybkiego zwrotu podatku” usypia czujność. Jak wskazuje Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy (NASK), oszuści regularnie prowadzą kampanie phishingowe podszywające się pod Ministerstwo Finansów, Krajową Administrację Skarbową czy e-Urząd Skarbowy[2]. Najczęściej wykorzystują komunikaty dotyczące nadpłaty podatku, konieczności dopłaty lub rzekomej kontroli skarbowej.

Ataki prowadzone są masowo i wielokanałowo. Najczęściej wykorzystywane są w nich:

  • wiadomości SMS z linkiem do fałszywej strony logowania,
  • e-maile imitujące oficjalną korespondencję urzędową,
  • połączenia telefoniczne w których cyberprzestępcy podszywają się pod pracowników administracji,
  • fałszywe strony logowania do e-Urzędu Skarbowego.

Jak podkreśla Ministerstwo Cyfryzacji, instytucje państwowe nie wysyłają linków do logowania ani próśb o podanie danych finansowych w wiadomościach SMS czy e-mail[3]. Mimo to wielu użytkowników wciąż daje się nabrać na takie komunikaty.

„Największą siłą phishingu jest jego kontekst. Jeżeli podatnik czeka na zwrot pieniędzy, wiadomość o nadpłacie wydaje się być wiarygodna. Oszuści wykorzystują właśnie ten mechanizm. Co więcej, coraz rzadziej wiadomości od nich wyglądają jak typowy spam. Dzięki narzędziom sztucznej inteligencji treści są poprawne językowo i bardzo dobrze imitują komunikację instytucji publicznych” – mówi Julia Gołaszewska, ekspertka Intrum.

Niestety, konsekwencje braku czujności są często bardzo poważne. Są to między innymi natychmiastowa utrata środków z konta, kradzież tożsamości (np. wyłudzenia pożyczek) lub przejęcie dostępu do usług publicznych poprzez bankowość elektroniczną.

Phishing na podatników: fałszywe SMS-y, e-maile i telefony

Wykorzystywanie niewiedzy o oficjalnych kanałach komunikacji

Wiele osób nie wie, jak urząd skarbowy kontaktuje się z podatnikiem. Oszuści wykorzystują tę lukę, wysyłając SMS-y lub e-maile z informacją np. o nadpłacie podatku czy też kontroli podatkowej i prośbą o „potwierdzenie danych”.

Psychomanipulacja i presja czasu

W wiadomościach często pojawiają się komunikaty typu: ,,Aby otrzymać zwrot podatku, podaj dane w ciągu X minut”. Presja czasu ma skłonić odbiorcę do szybkiego kliknięcia w link, zanim zdąży zweryfikować źródło.

Zmienność metod:

  • Kopiowanie wyglądu portali rządowych - fałszywe strony logowania często wyglądają niemal identycznie jak te administracji publicznej. Różnica może tkwić jedynie w adresie strony.
  • Manipulacja telefoniczna - przestępcy potrafią podszyć się pod pracownika instytucji publicznej, dzięki czemu połączenie nie wzbudza podejrzeń.
  • Fałszywe aplikacje lub kampanie w mediach społecznościowych - cyberprzestępcy tworzą fałszywe aplikacje do przekazania 1,5 proc. podatku z podstawionym numerem KRS. Oferują także „gwarantowany wysoki zwrot PIT” w reklamach w mediach społecznościowych.

„Cyberprzestępcy bardzo szybko reagują na zmiany w otoczeniu cyfrowym. Wykorzystują aktualne wydarzenia, nowe narzędzia technologiczne i rosnącą automatyzację komunikacji, Potwierdza to także NASK, który wskazuje, że to właśnie pomiędzy lutym a czerwcem 2025 r. przestępcy podszywali się pod Krajową Administrację Skarbową i Urzędy Skarbowe. Wysyłali fałszywe e-maile z obietnicami zwrotu nadpłaconego podatku lub z groźbami kontroli. Zawierały one linki do podrabianych stron KAS, podszywali się też pod witrynę podatki.gov.pl prosząc o logowanie przez Profil Zaufany, czy też podanie danych z karty[4]. W tym roku mogą działać podobnie, bo ich metody niestety się sprawdzają” - ostrzega Julia Gołaszewska.

Jak rozpoznać ryzyko oszustwa podatkowego - praktyczne metody

Otrzymanie wiadomości, która dotyczy naszych podatków zawsze powinno wzbudzić czujność. Bowiem istnieje ryzyko, że mamy do czynienia z cyberprzestępstwem. Należy więc uważać na:

  • wiadomości e-mail i SMS z linkiem - bardzo ważne jest to, aby sprawdzać numer i adres nadawcy. Przykład? Nigdy ufajmy nadawcom wysyłającym maile z końcówką inną niż @gov.pl. Instytucje rządowe korzystają wyłącznie z adresów w tej domenie. Jak podaje NASK, oszuści wysyłają maile z fałszywymi nagłówkami typu ,,Została odnotowana niewyrównana nadpłata podatku”, ,,Wszczęto kontrolę podatkową” czy ,,Zwrot nadpłaconego podatku czeka na zatwierdzenie”[5]. W razie wątpliwości, zawsze można skontaktować się z urzędem, aby zweryfikować prawdziwość wiadomości.
  • presja czasu - oszuści każą działać natychmiast.
  • prośba o dane do logowania lub numer karty - instytucje państwowe nigdy nie proszą o nie w wiadomościach e-mail czy też SMS.
  • gwarantowany rekordowy zwrot - to bardzo częsta praktyka cyberprzestępców. Nie dajmy się nabrać na ich zapewnienia o wzbogaceniu się.

Co robić, jeśli doszło do cyberoszustwa?

Zawiadomienie o przestępstwie można zgłosić w każdej jednostce policji[6]. W zależności od tego, które dane zostały wyłudzone, należy:

  • pilnie skontaktować się z bankiem, zmienić dane logowania,
  • zastrzec numer PESEL - można to zrobić zdalnie poprzez aplikację mObywatel, portal gov.pl lub osobiście w Urzędzie Gminy, bądź banku,
  • zgłosić incydent do CERT Polska.

Rola edukacji i prewencji

„Budowanie cyfrowej odporności, a tym samym, ograniczenie zaufania w cyberprzestrzeni to dziś jedno z najważniejszych wyzwań. W świecie, w którym większość usług finansowych i publicznych przenosi się do internetu, podstawowa wiedza o cyberzagrożeniach staje się elementem codziennego bezpieczeństwa finansowego. Edukacja podatników jest więc kluczowa” - mówi Julia Gołaszewska.

Sezon rozliczeń PIT pokazuje to szczególnie wyraźnie. Wiadomość o „szybkim zwrocie podatku” może być dobrą informacją, ale tylko wtedy, gdy pochodzi z prawdziwego źródła. Nie zapominajmy też o tym, że oprócz ograniczonego zaufania warto pamiętać o podstawowych zasadach cyberbezpieczeństwa – zanim klikniemy w link czy podamy jakiekolwiek dane, upewnijmy się, że komunikat rzeczywiście pochodzi z urzędu i prowadzi do oficjalnej strony.

[1] CERT Polska, Krajowy Instytut Cyberbezpieczeństwa, https://kicb.pl/phishing-zalewa-polski-internet-alarmujace-dane-z-raportu-cert-polska/
[2] NASK, https://www.nask.pl/aktualnosci/falszywe-zwroty-i-kontrole-pit-na-celowniku-oszustow
[3] gov.pl, https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/phishing-jako-najczesciej-spotykana-forma-cyberatakow
[4] NASK, https://www.nask.pl/aktualnosci/falszywe-zwroty-i-kontrole-pit-na-celowniku-oszustow
[5] Tamże.
[6] Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, https://cbzc.policja.gov.pl/bzc/zglos-cyberprzestepstwo/464,Zglos-cyberoszustwo.html

Źródło: INFOR
