Dla właścicieli miejsc parkingowych kluczowe stało się, czy są we wspólnocie mieszkaniowej. To decyduje o konieczności wizyty w urzędzie z IN-1

W 2025 r. podatek od nieruchomości dla miejsc parkingowych został ujednolicony. Podatek dla miejsc parkingowych m.in. z osobną od mieszkania księgą wieczystą obniżono z 11,48 zł podatku do 1,19 zł (za 1m2). To dobra wiadomość wynikająca z wyroku TK i nowelizacji przepisów. Są za to problemy formalne - czy trzeba składać deklarację IN-1. Większa część właścicieli miejsc parkingowych korzystających na obniżce nie musi ponownie składać deklaracji IN-1. Bo większa część właścicieli mieszka w nieruchomościach mających wspólnoty mieszkaniowe. A to zwalnia z obowiązku składania IN-1.

Deklaracji IN-1 w 2025 r. nie składają osoby, które są jedynymi właścicielami miejsc postojowych będących odrębnymi nieruchomościami (w praktyce z księgą wieczystą), o ile taką deklarację złożyły w przeszłości (a stan prawny się nie zmienił). Pod tym samym warunkiem nie składają IN-1 osoby, których miejsce parkingowe objęte jest współwłasnością (częsta sytuacja), ale są jednocześnie we wspólnotach mieszkaniowych (częsta sytuacja). Jeżeli współwłaściciele nie są we wspólnocie mieszkaniowej, to składają IN1- w styczniu 2025 r. Dlaczego taki podział nikt nie wie (hipoteza na końcu artykułu). W 2025 r nie trzeba - w większości sytuacji - składać deklaracji IN-1 dla miejsc parkingowych. O ile deklaracja została złożona w latach poprzednich. Ale sprawa się komplikuje dla współwłasności. Najpierw jednak podzielmy problem na trzy częste sytuacje (nie wyczerpujemy wszystkich możliwych wariantów). Sytuacja 1 – masz garaż wolnostojący [tzw. blaszak] Współczujemy, ale w Twojej sytuacji nic się nie zmienia. Jak płaciłeś wysoki podatek od nieruchomości, tak go płacisz. Zmiany w 2025 r. nie dotyczą Ciebie. Blaszak nie jest związany z nieruchomością mieszkalną i to się - na razie - nie zmienia. Maksymalna stawka za 1 m2: 1) w 2024 r. – 11,17 zł

2 w 2025 r. – 11,48 zł Sytuacja 2 – masz miejsce postojowe przypisane do mieszkania, ale nie będące odrębną nieruchomością (w praktyce chodzi o miejsca parkingowe bez księgi wieczystej) Zmiany w 2025 r. nie dotyczą Ciebie. Nic nie musisz robić. Płaciłeś w poprzednich latach korzystny podatek od nieruchomości jak dla nieruchomości mieszkalnych. I dalej go będziesz płacił. Maksymalna stawka za 1 m2: 1) w 2024 r. – 1,15 zł

2) w 2025 r. – 1,19 zł Sytuacja 3 – masz wyodrębnione miejsce postojowe (w praktyce księga wieczysta) Stawki jak w sytuacji 2 - maksymalna stawka za 1 m2: 1) w 2024 r. – 1,15 zł,

2) w 2025 r. – 1,19 zł. Ale są stawki jak w sytuacji 1 - jeżeli masz obowiązek złożyć IN-1 w urzędzie. Nie złożysz, to płacisz: 1) w 2024 r. – 11,17 zł

2 w 2025 r. – 11,48 zł Choć później możesz skorygować swój błąd. Kluczowe pytanie - kto musi składać IN-1 w 2025 (spośród tych, którzy już to zrobili przed 2025 r.). Zwolnione z tego obowiązku są osoby fizyczne, które złożyły informację IN-1 z tytułu przysługującej im odrębnej własności lub współwłasności lokalu stanowiącego pomieszczenie przeznaczone do przechowywania pojazdów w budynku mieszkalnym. Nie dotyczy to jednak osób wskazanych w art. 6 ust. 11 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych: Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. I tu jest przyczyna trudności. Przepis najprawdopodobniej ma następujące znaczenie (z uwagi na wyboldowany fragment): 1) Deklaracji IN-1 w 2025 r. nie składają osoby, które są jedynymi właścicielami miejsc postojowych będących odrębnymi nieruchomościami (w praktyce z księgą wieczystą), o ile taką deklarację złożyły w przeszłości (a stan prawny się nie zmienił). Pod tym samym warunkiem nie składają IN-1 osoby, których miejsce parkingowe objęte jest współwłasnością, ale są jednocześnie we wspólnotach mieszkaniowych. 2) Deklarację IN-1 składają w 2025 r osoby, które co prawda złożyły IN-1 w 2024 r. (albo wcześniej), ale miejsce postojowe jest objęte współwłasnością i i nie są we wspólnocie mieszkaniowej. Dlaczego taki podział z uwagi na dwa kryteria: 1) współwłasności 2) wspólnota mieszkaniowa? Prawdopodobnie dlatego, że podatek od nieruchomości jest podatkiem solidarnym – obciąża solidarnie wszystkich właścicieli nieruchomości. Być może organy podatkowe chciały uniknąć pomyłek związanych z rozpoznaniem, kto jest współwłaścicielem miejsca parkingowego w sytuacji, gdy nie dotyczy to wspólnot mieszkaniowych.