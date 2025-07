Senat przyjął nowelizację ustawy o podatku od spadków i darowizn. Nowe przepisy mają uprościć formalności przy sprzedaży majątku otrzymanego od najbliższej rodziny oraz zlikwidować comiesięczne deklaracje podatkowe przy rentach prywatnych. Ustawa wraca teraz do Sejmu.

W czwartek, 17 lipca 2025 roku, Senat przyjął nowelizację ustawy o podatku od spadków i darowizn. Nowelizacja, będąca częścią rządowego pakietu deregulacyjnego, ma istotne znaczenie dla wielu Polaków – zwłaszcza tych, którzy otrzymują majątek w drodze dziedziczenia lub darowizny. Ustawę przyjęto niemal jednogłośnie: za głosowało 83 senatorów, nikt nie był przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu. Teraz dokument wróci do Sejmu, gdzie zostanie ponownie rozpatrzony w związku z senackimi poprawkami o charakterze legislacyjnym.

Koniec zbędnej biurokracji przy sprzedaży majątku z darowizn i spadków

Jednym z głównych celów nowelizacji jest zmniejszenie obowiązków biurokratycznych, które obecnie spoczywają na osobach sprzedających lub obciążających majątek otrzymany nieodpłatnie – np. w drodze dziedziczenia lub darowizny.

Co się zmienia? Do tej pory, aby móc zawrzeć notarialną umowę sprzedaży takiego majątku, konieczne było uzyskanie zaświadczenia z urzędu skarbowego, potwierdzającego:

że podatek został zapłacony,

że podatnik jest z niego zwolniony,

lub że zobowiązanie wygasło (np. na skutek przedawnienia).

Po wejściu w życie nowych przepisów zaświadczenie nie będzie już wymagane, jeśli przedmiotem transakcji jest majątek otrzymany od najbliższej rodziny. Powód? Takie nabycie z zasady jest zwolnione z podatku od spadków i darowizn – pod warunkiem, że spełnione są określone w ustawie warunki.

Jakie warunki trzeba spełnić, by skorzystać ze zwolnienia z podatku?

Aby uniknąć płacenia podatku i zbędnych formalności, należy:

zgłosić darowiznę do właściwego urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy od jej dokonania,

do właściwego urzędu skarbowego od jej dokonania, w przypadku spadku – zgłosić nabycie od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku,

stwierdzającego nabycie spadku, udokumentować przekazanie środków pieniężnych – np. potwierdzeniem przelewu lub innym dokumentem wskazanym w ustawie.

Rewolucja w rozliczaniu rent prywatnych

Nowelizacja wprowadza również uproszczenia w zakresie rent prywatnych – czyli świadczeń ustanowionych umownie między darczyńcą a obdarowanym.

Co się zmienia w przypadku rent? Do tej pory obowiązywał uciążliwy system, w którym:

każda wypłata renty wymagała osobnej deklaracji podatkowej,

darczyńca i obdarowany musieli składać dokumenty co miesiąc.

Nowelizacja przewiduje możliwość jednorazowego oszacowania całkowitej wartości renty i złożenia jednej deklaracji podatkowej. Dzięki temu:

cały obowiązek podatkowy będzie rozliczany jednorazowo,

obie strony unikną comiesięcznej papierologii.

Co dalej z ustawą?

Ponieważ Senat wprowadził do ustawy dwie poprawki legislacyjne, dokument musi jeszcze raz trafić do Sejmu. Posłowie zdecydują, czy zaakceptować zmiany Senatu. Dopiero po zakończeniu tego etapu ustawa trafi do podpisu Prezydenta RP i zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Dlaczego ta zmiana jest ważna?

Dla wielu obywateli nowelizacja oznacza dużą oszczędność czasu i nerwów. Zwłaszcza w sytuacjach rodzinnych – takich jak przekazanie mieszkania, domu czy oszczędności – uproszczone procedury fiskalne i notarialne są bardzo oczekiwane.

Nowe przepisy wpisują się w szerszy trend odbiurokratyzowania prawa podatkowego oraz ułatwiania Polakom zarządzania prywatnym majątkiem bez konieczności przechodzenia przez skomplikowane i często niezrozumiałe procedury urzędowe.