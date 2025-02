Opłata za psa w 2025 roku. Maksymalnie 178,26 zł rocznie od jednego czworonoga. Kto jest zwolniony?

Potocznie zwany „podatek od psa”, to tak naprawdę opłata lokalna: "opłata od posiadania psów" pobierana przez gminy. Na szczęście nie wszystkie gminy się na to decydują. A opłata tym się różni od podatku, że może ale nie musi być wprowadzona na terenie danej gminy. Ile wynosi opłata od psa w 2025 roku? Kto musi ją płacić a kto jest zwolniony? Do kiedy trzeba wnosić tę opłatę do gminy? Wyjaśniamy.

rozwiń >

Opłata od posiadania psa - nie każda gmina ją uchwala. Masz 3 psy - zapłacisz opłatę x3

Na podstawie art. 18a ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów. Jest to jedna z tzw. opłat lokalnych, które mogą ustalić i pobierać gminy. Opłatę tę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy.

A więc ta opłata nie obowiązuje w całej Polsce a tylko na terenie tych gmin, które podjęły uchwałę o wprowadzeniu takiej opłaty.



Opłata dotyczy z reguły każdego posiadanego przez daną osobę psa. Czyli jeżeli np. posiadamy 3 psy, to trzeba zapłacić najczęściej potrójną opłatę. Oczywiście gminy mogą też wprowadzać różne ulgi i zwolnienia. Szczegóły znajdziemy w uchwale gminy wprowadzającej taką opłatę.

REKLAMA

Autopromocja

Kto musi płacić opłatę od posiadania psa?

Opłatę od posiadania psa ma obowiązek płacić osoba zamieszkała na stałe w gminie, która wprowadziła uchwałą rady gminy taką opłatę.



Przy czym przepis art. 18a ust. 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych stanowi zwolnienia od tej opłaty. Zgodnie z tym przepisem opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności;

2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa;

2a) osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania psa asystującego;

3) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa;

4) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Ważne Warto też zauważyć, że każda gmina może wprowadzić jeszcze inne zwolnienia z tej opłaty (dla innych kategorii osób) niż wyżej wskazane w art. 18a ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Dlatego warto dokładnie przeczytać uchwałę (uchwały) gminy wprowadzającą taką opłatę i określającą jej stawki.

Przykładowo na podstawie § 5 Uchwały Nr XV/160/07 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z 29 listopada 2007 roku zwalnia się z opłaty osoby fizyczne, które posiadają psy:

1) utrzymywane na terenie miasta w celu pilnowania obejścia budynków mieszkalnych po jednym na każde obejście oraz utrzymywane przez dozorców nocnych

do pilnowania obiektów,

2) wzięte ze schroniska, a oddane przez gminę Konstantynów Łódzki,

3) szczenięta do 3-go miesiąca.

Dlatego w tej gminie opłatę od posiadania psa płaci się - w przypadku osób zamieszkałych na terenie tej gminy:

- w lokalu mieszkalnym - od każdego psa,

- w domu jednorodzinnym – od drugiego i każdego kolejnego psa.

Zwolnienie dla rolników z opłaty od posiadania psa

Odnośnie zwolnienia dla rolników warto doprecyzować, że za gospodarstwo rolne ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym uważa obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne (z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza), o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu m.in. osoby fizycznej.



A zatem jeżeli dana osoba fizyczna płaci podatek rolny od gospodarstwa rolnego, to nie musi płacić opłaty od posiadania psa do dwóch posiadanych psów. I żadna uchwała gminy nie może tego zmienić. Dopiero od trzeciego psa opłata może być należna.



Warto też zauważyć, że podatnikiem podatku rolnego nie musi być właściciel gospodarstwa rolnego a np. jego posiadacz, np. dzierżawca.

Ile wynosi opłata od posiadania psa w 2025 roku?

Jaka jest opłata od posiadania psa w danej gminie, to wynika z uchwały rady gminy na dany rok.



Czasem (bardzo rzadko) zdarza się, że gmina nie uchwali przed końcem roku uchwały w tej sprawie na kolejny rok. W takim przypadku w nowym roku obowiązują stawki opłat lokalnych (w tym opłaty za posiadanie psa) z zeszłego roku.



Ale trzeba wiedzieć, że Minister Finansów określa co roku na przełomie lipca i sierpnia stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych na następny rok.



Na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów z 25 lipca 2024 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025, (Monitor Polski z 1 sierpnia 2024 r., poz. 716), stawka opłaty od posiadania psów nie może w 2025 roku w żadnej gminie przekroczyć 178,26 zł rocznie za jednego psa.



Ale oczywiście konkretna kwota tej opłaty obowiązująca na terenie danej gminy w 2025 roku wynika z uchwały rady tej gminy podjętej do końca poprzedniego roku.



Gminy nie mogą uchwalić wyższych stawek tych podatków i opłat niż stawki maksymalne obwieszczone przez Ministra Finansów. Ale oczywiście mogą i znacznie niższe. Przykładowo w 2025 r. w gminie w gminie Konstantynów Łodzki ta opłata wynosi 40 zł od jednego psa. W Krakowie od 2013 r. opłata wynosi 36 zł. w Sopocie 96 zł, w Kole 42 zł, w Mławie 50 zł, w gminie Aleksandrów Kujawski 150,93 zł (ale jest zwolnienie dla zaczipowanych psów), 100 zł w Głogowie (ale 40 zł w przypadku zaczipowania psa)



Warto zauważyć, że wiele miast i miejscowości zrezygnowało z opłaty od posiadania psa (np. Warszawa, Gdańsk, Gdynia, Łódź, Wrocław, Ruda Śląska, Inowrocław, Jelenia Góra, Chorzów). A inne wprowadzają częściowe albo całkowite zwolnienia z tej opłaty np. w przypadku zaczipowania psa.

W jakim terminie trzeba płacić opłatę od posiadania psa?

Termin zapłaty podatku od posiadania psa w danej gminie wynika z uchwały tej gminy. Nie ma jednego terminu na uiszczenie tej opłaty w skali całej Polski. Wbrew doniesieniom niektórych mediów, że opłatę tę trzeba płacić do końca kwietnia – nie ma takiego powszechnie obowiązującego przepisu. Każda gmina określa swój własny termin. Np. w gminie Konstantynów Łodzki tę opłatę trzeba uiścić do 31 maja.



Opłatę wnosi się do kasy urzędu gminy gotówką albo na konto gminy przelewem. Szczegółowe zasady płatności określają poszczególne gminy w uchwałach.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Polecamy: Podatki 2025 (komplet)

Nie. Przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie dają możliwości uchwalenia przez gminy opłat (ani tym bardziej podatków) od posiadania innych niż psy zwierząt domowych. Także z żadnych innych przepisów nie wynika możliwość nakładania i pobierania podatków ani opłat z tytułu posiadania innych niż psy zwierząt domowych.



Zupełnie inną sprawą jest przywoływany w tym kontekście podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), który jest np. pobierany przy umowach sprzedaży (zawieranych między osobami fizycznymi niebędącymi podatnikami VAT) rzeczy, których cena przekracza 1000 zł. Najczęściej z podatkiem PCC spotykamy się przy zakupie samochodu. Podatek PCC od umowy sprzedaży wynosi 2% wartości rynkowej przedmiotu sprzedaży (najczęściej tę wartość odzwierciedla cena sprzedaży) i płaci go kupujący. Dotyczy to także transakcji sprzedaży zwierząt domowych. W tym psów i kotów.



Ale podatek PCC jest zupełnie niezależny od ww. opłaty od posiadania psów. W szczególności nawet jak płacimy opłatę od posiadania psa, to i tak musimy zapłacić podatek PCC (jako nabywca) od zakupu psa za cenę wyższą niż 1 tys. zł.

Podstawa prawna:

- art. 18a ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

- obwieszczenie Ministra Finansów z 25 lipca 2024 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025, (Monitor Polski z 1 sierpnia 2024 r., poz. 716).



oprac. Paweł Huczko