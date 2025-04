Podatek od ogrodzenia w 2025 r. Ministerstwo Finansów wyjaśnia: kto nie musi płacić podatku za płot nawet, gdy prowadzi firmę

Ministerstwo Finansów w komunikacie z 19 stycznia 2025 r. poinformowało, że wszelkie informacje pojawiające się w przestrzeni publicznej i powielane przez media na temat wprowadzenia nowego obciążenia w postaci podatku od ogrodzeń należy uznać za wprowadzające w błąd.

Ogrodzenie podlega podatkiem od nieruchomości jako budowla, jeżeli jest związane z działalnością gospodarczą

Ministerstwo Finansów wskazało na wstępie, że do końca 2024 r. ogrodzenie było uznawane za budowlę w rozumieniu ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (upol) i podlegało podatkowi od nieruchomości od jego wartości początkowej, pod warunkiem, że jego użytkowanie związane było z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Przypomnijmy, że od dawna podatek od nieruchomości od budowli jest obliczany wg stawki - 2% wartości budowli ustalonej zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.



Również w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2025 r. ogrodzenie w dalszym ciągu pozostaje przedmiotem podatku od nieruchomości, jako jedna z budowli wymienionych w Załączniku 4 do upol. Warunkiem do objęcia ogrodzeń podatkiem konieczne było i jest obecnie wykazanie związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Czym jest działalność gospodarcza

Działalność gospodarczą na potrzeby pobierania podatku od nieruchomości regulują przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców. Taką działalnością w rozumieniu upol nie jest działalność leśna, tj. działalność właścicieli, posiadaczy lub zarządców lasów w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymywania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania - z wyjątkiem skupu - drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów w stanie nieprzerobionym (art. 1a ust. 2 i art. 1a ust. 1 pkt 7 upol).

Które ogrodzenia nie są opodatkowane podatkiem od nieruchomości

Budowle związane z działalnością inną niż działalność gospodarcza, np. z działalnością leśną, także tą prowadzoną przez Państwowe Gospodarstwo Lasy Państwowe, nie podlegały podatkowi od nieruchomości, zarówno w stanie prawnym obowiązującym do końca 2024 r., jak i obecnie.



Ponadto MF poinformowało, że nieopodatkowane podatkiem od nieruchomości pozostają również ogrodzenia budynku mieszkalnego, którego część zajęta jest przez osobę prywatną na prowadzenie np. biura rachunkowego lub gabinetu stomatologicznego.



Bowiem - zdaniem Ministerstwa Finansów - zajęcie części budynku mieszkalnego na cele działalności gospodarczej nie pozbawia budynku charakteru mieszkalnego, a budynki mieszkalne ustawa jednoznacznie wyłącza z kategorii obiektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W tym zakresie stan prawny także nie uległ zmianie - wskazuje resort finansów.



Z ww. powodów, zdaniem Ministerstwa Finansów, wszelkie informacje pojawiające się w przestrzeni publicznej i powielane przez media na temat wprowadzenia nowego obciążenia w postaci podatku od ogrodzeń należy uznać za wprowadzające w błąd.