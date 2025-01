Podatek od nieruchomości w 2025 r. Budynek i budowla mają inne definicje, przesunięcie terminu złożenia deklaracji DN-1, inna stawka dla garaży

Budynek i budowla zmieniły od początku 2025 r. swoje definicje w podatku od nieruchomości. Do tej pory podatnicy posługiwali się uregulowaniami pochodzącymi z prawa budowlanego, dlatego wprowadzenie przepisów regulujących te kwestie bezpośrednio w przepisach podatkowych to spora zmiana. Sprawdzamy, w jaki sposób wpłynie ona na obowiązki podatkowe polskich przedsiębiorców.

Nowa definicja budynku w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych od 2025 r.

Zgodnie z obowiązującymi od stycznia przepisami: Budynek to obiekt wzniesiony w wyniku robót budowlanych, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, który posiada fundamenty i dach, z wyłączeniem obiektu, w którym są lub mogą być gromadzone materiały sypkie, materiały występujące w kawałkach albo materiały w postaci ciekłej lub gazowej, którego podstawowym parametrem technicznym wyznaczającym jego przeznaczenie jest pojemność.



Wymienione wyłączenie oznacza, że różnego rodzaju “zbiorniki” nie będą traktowane jako budynki, co łączy się z niższymi zobowiązaniami podatkowymi dla przedsiębiorców wykorzystujących je w swojej działalności.

REKLAMA

Autopromocja

Definicja budowli na potrzeb podatku od nieruchomości - zmiana od 2025 r.

Ustawa definiuje budowlę, którą jest: obiekt niebędący budynkiem, a wymieniony w załączniku nr 4 do ustawy. We wskazanym załączniku ustawodawca wylicza m.in. takie budowle jak elektrownie wiatrowe, elektrownie jądrowe, elektrownie fotowoltaiczne, biogazownie, magazyny energii, kotły, piece przemysłowe, a nawet fundamenty pod maszyny oraz inne urządzenia techniczne. Nowe przepisy uwzględniają także możliwość opodatkowania budowli mieszczącej się w budynku, co niejednokrotnie wzbudzało kontrowersje w poprzednich latach.



Definicje uwzględniają nowoczesne rozwiązania w budownictwie, co sprzyja rozwojowi infrastruktury i zachęca przedsiębiorców do planowania nowych inwestycji.

Konsekwencje podatkowe

Jak zauważa Joanna Łyszcz-Rusińska, Księgowa i Ekspert ds. Nieruchomości z CashDirector S.A., aby zrozumieć nowe definicje, należy interpretować je w oparciu o regulacje prawa budowlanego: - Definicja budynku z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych odnosi się do prawa budowlanego, ponieważ to w nim znajdziemy wyjaśnienie pojęcia “robót budowlanych”. Mimo że nowe przepisy są bardziej precyzyjne niż dotychczasowe regulacje, ich interpretacja może być trudna. Część przedsiębiorców będzie musiała skorzystać z pomocy rzeczoznawcy majątkowego, który pomoże w określeniu przynależności obiektów do odpowiednich kategorii.



Podział na budynki i budowle ma ścisły związek ze sposobem opodatkowania. Budynki są opodatkowane zgodnie z ich powierzchnią użytkową, natomiast wyliczenie podatku od nieruchomości za budowlę wymaga uwzględnienia jej wartości księgowej brutto. Stawka podatku od budowli wynosi 2% jej wartości.

Odroczenie terminu składania deklaracji - kto może skorzystać?

Przedsiębiorcy zobligowani do corocznego sporządzania deklaracji DN-1 w terminie do 15 stycznia, mogą w 2025 roku odroczyć to aż do 31 marca. Aby skorzystać z tego udogodnienia, trzeba spełnić łącznie 3 warunki:



1) złożyć pisemne zawiadomienie o korzystaniu z przesunięcia terminu na koniec marca (pismo kieruje się do właściwego organu - wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) do 31.01.2025;



2) dokonać wpłat miesięcznych rat podatku od nieruchomości na rachunek właściwej gminy, uwzględniając obowiązujące terminy za styczeń, luty i marzec - kwotę należy wyliczyć na podstawie średniej wartości miesięcznych rat za 2024 rok;



3) złożyć do 31.03.2025 deklarację DN-1, a jeśli wpłaty za styczeń - marzec okażą się za niskie, należy w tym terminie wpłacić różnicę zgodnie z wysokością podatku na rok 2025.



Deklaracja DN-1 dotyczy osób prawnych, pozostali przedsiębiorcy powinni złożyć informację IN-1, ale jedynie w przypadku, kiedy w wyniku wprowadzenia nowych przepisów zmieni się klasyfikacja ich nieruchomości. Jak podkreśla Joanna Łyszcz-Rusińska: - Obowiązek składania informacji IN-1 jest ściśle związany z powstaniem lub zmianą obowiązku podatkowego. Jeżeli nowe definicje spowodują przeklasyfikowanie budynku na budowlę lub odwrotnie albo utratę statusu budynku bądź budowli, podatnicy mają 14 dni na zgłoszenie zmian właściwym organom. Następnie otrzymają decyzję o wysokości należnego podatku od nieruchomości.

Polecamy: KOMPLET PODATKI 2025

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Opodatkowanie garażu na nowych zasadach

Oprócz ustawowych definicji, nowe przepisy wprowadziły także istotną zmianę w opodatkowaniu garaży. Odtąd stanowią one część budynku mieszkalnego. Na tej regulacji mogą skorzystać indywidualni przedsiębiorcy. Garaże w budynkach mieszkalnych, użytkowane przez osoby prowadzące JDG, zostaną objęte niższą stawką podatku, jeśli są one wykorzystywane zarówno do celów prywatnych, jak i prowadzonej firmy. Jeżeli jednak przedsiębiorca przeznaczy garaż wyłącznie na działalność gospodarczą, zapłaci tak jak dotąd wyższą stawkę podatku.



Podatek od nieruchomości w 2025 roku może przysporzyć przedsiębiorcom dodatkowych obowiązków. Warto sprawdzić wprowadzone definicje i przyjrzeć się posiadanym nieruchomościom pod kątem nowych regulacji. Szczegółowa inwentaryzacja pozwoli uniknąć błędów w składanych deklaracjach i pomoże płynnie dostosować się do zmieniających się wymogów prawnych.