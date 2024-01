Ryczałt za grudzień i IV kwartał 2023 r. trzeba zapłacić w nowym terminie - do 22 stycznia 2024 r.

Ryczałt za grudzień i czwarty kwartał 2023 r. podatnicy po raz pierwszy muszą wpłacić w nowym, krótszym terminie. Trzeba to zrobić do 22 stycznia 2024 r. (termin przesunięty, ponieważ w 2024 r. 20 stycznia przypada w sobotę), a nie do końca lutego - jak było w latach poprzednich.

Ryczałt za grudzień i czwarty kwartał 2023 r. trzeba zapłacić w nowym terminie - do 22 stycznia 2024 r.

Zmiana terminu wpłaty ryczałtu za grudzień lub IV kwartał danego roku została wprowadzona w roku ubiegłym, ale po raz pierwszy ma zastosowanie do ryczałtu wpłacanego za grudzień 2023 r. (przez podatników rozliczających się miesięcznie) lub IV kwartał 2023 r. (w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie).



Po zmianach podatnicy muszą go wpłacać do 20 stycznia następnego roku, a nie jak to było dotychczas – do końca lutego następnego roku. To oznacza, że termin na wpłatę ryczałtu należnego za grudzień/ostatni kwartał roku podatkowego znacznie się skrócił.



W związku z tym podatnicy muszą pamiętać, że ryczałt za grudzień i czwarty kwartał 2023 r. trzeba wpłacić do 22 stycznia 2024 r. (termin przesunięty, ponieważ w 2024 r. 20 stycznia przypada w sobotę).



Podstawa prawna: art. 21 ust. 1 i 1a ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2540; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 1414.

Katarzyna Wojciechowska, prawnik, ekspert w zakresie podatków dochodowych, redaktor „MONITORA księgowego”