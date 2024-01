Fiskus może tymczasowo zająć ruchomości na 96 godzin. Potem licytacja

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie informuje, że funkcjonariusze KAS w czasie kontroli celno-skarbowej mają m.in. prawo dokonać tymczasowych (do 96 godzin od podpisania protokołu) zajęć ruchomości, które mogą być zlicytowane na poczet zadłużenia. Przykładowo w ostatnich dniach fiskus tymczasowo zajął dwa kontenery, ciągniki i naczepy samochodowe.

Tymczasowe zajęcie ruchomości przez KAS - przepisy

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w toku kontroli celno-skarbowej mają prawo tymczasowo zająć ruchomości, które mogą być potem zlicytowane na poczet zadłużenia. Możliwość taka wynika z przepisów ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (art. 94y-art. 94zd). Działanie takie zwiększa efektywności egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i możliwe jest jeśli wystawione są tytuły wykonawcze na kwotę powyżej 10 tys. zł. Tymczasowe zajęcie ruchomości nie może trwać dłużej niż 96 godzin od chwili podpisania protokołu tymczasowego zajęcia ruchomości przez funkcjonariusza dokonującego tego zajęcia (art. 94z ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej). W tym czasie właściwy organ egzekucyjny musi zatwierdzić zatrzymanie. Wówczas przedmiot może być przedmiotem egzekucji.



Na podstawie art. 94y ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, funkcjonariusz KAS, w toku wykonywania kontroli celno-skarbowej, ma prawo do dokonania tymczasowego zajęcia ruchomości zobowiązanego, w stosunku do którego organ egzekucyjny będący naczelnikiem urzędu skarbowego prowadzi egzekucję administracyjną na podstawie tytułów wykonawczych obejmujących należności pieniężne łącznie przekraczające 10 000 zł. Kwota tych należności pieniężnych nie obejmuje odsetek z tytułu ich niezapłacenia w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych.

Autopromocja

Zobowiązanym, wobec ruchomości którego można zastosować tymczasowe zajęcie, jest (wg art. 1a pkt 20 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji) osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej albo osoba fizyczna, która nie wykonała w terminie obowiązku o charakterze pieniężnym lub obowiązku o charakterze niepieniężnym, a w postępowaniu zabezpieczającym – również osoba lub jednostka, której zobowiązanie nie jest wymagalne albo jej obowiązek nie został ustalony lub określony, ale zachodzi obawa, że brak zabezpieczenia mógłby utrudnić lub udaremnić skuteczne przeprowadzenie egzekucji, a odrębne przepisy na to zezwalają.

Co ważne, tymczasowemu zajęciu:

- podlegają ruchomości zobowiązanego znajdujące się zarówno w jego władaniu, jak i we władaniu innej osoby,

- nie podlegają ruchomości o wartości znacznie przewyższającej kwotę potrzebną do zaspokojenia egzekwowanej należności pieniężnej.

Przykłady tymczasowych zajęć ruchomości

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie informuje w komunikacie z 16 stycznia 2024 r., że w ostatnich tygodniach jej funkcjonariusze dokonali kilku tymczasowych zajęć ruchomości na rzecz urzędów skarbowych w całej Polsce:



- 29 grudnia 2023 r. podczas kontroli na autostradzie funkcjonariusze KAS tymczasowo zajęli ciągnik samochodowy warty 234 tys. zł, którego właściciel miał zaległość podatkową na kwotę ponad 1,5 mln zł z tytułu VAT. Zajęcie zostało potwierdzone przez Trzeci Urząd Skarbowy w Szczecinie. Teraz ciągnik będzie przedmiotem egzekucji.



- 10 stycznia 2024 r. podczas weryfikacji zgłoszenia towaru przestawionego do odprawy eksportowej w Oddziale Celnym w Świnoujściu okazało się, że eksporter jest dłużnikiem, co uzasadniało tymczasowe zajęcie ruchomości na zabezpieczenie długu w kwocie 17.097 zł z tytułu VAT i 39.920 zł z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W trakcie prowadzonych czynności eksporter uregulował zadłużenie z tytułu VAT. Niestety, gdy miało dość do zwolnienia towaru do procedury wywozu okazało się, że miał jeszcze do uregulowania 39.920 zł z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ostatecznie funkcjonariusze KAS zatrzymali dwa z czterech zgłoszonych do wywozu kontenerów. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy zatwierdził protokół i przejął prowadzenie dalszych czynności egzekucyjnych.



- 12 stycznia 2024 r. Funkcjonariusze KAS w trakcie kontroli tymczasowo zajęli naczepę samochodową wartą 45,7 tys. zł. Właściciel ma zaległości podatkowe w wysokości 58 tys. zł. Po decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław Śródmieście naczepa będzie mogła zostać sprzedana w trakcie egzekucji administracyjnej.



- 15 stycznia 2024 r. na autostradzie A6 w okolicach Kołbaskowa w ramach tymczasowego zajęcia ruchomości funkcjonariusze KAS zatrzymali dwa ciągniki samochodowe – o wartości 105.500 zł i 122.500 zł. Właściciel pierwszego ma zaległości podatkowe w wysokości 107.263 zł, a tytuł wykonawczy wystawił Urząd Skarbowy w Bytowie. Właściciel drugiego ma zadłużenie w kwocie 106.381 zł, a tytuł wykonawczy wystawił Urząd Skarbowy w Grodzisku Wlk. Po zatwierdzeniu protokołów oba ciągniki samochodowe będą mogły być przedmiotem egzekucji administracyjnej.