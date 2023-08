Jak sprawdzić zaległości podatkowe online?

e-Urząd Skarbowy – Twoje centrum podatkowe online

Swoje sprawy podatkowe online załatwisz za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego. Jest to platforma dostępna na stronie podatki.gov.pl, która umożliwia klientom Krajowej Administracji Skarbowej załatwianie wielu kwestii podatkowych w jednym miejscu. Po zalogowaniu się do e-Urzędu Skarbowego masz dostęp m.in. do:

Twój e-PIT

Możesz tutaj składać zeznania podatkowe, takie jak PIT-28, PIT-36, PIT-37 czy PIT-38. System automatycznie wypełni dla Ciebie zeznanie na podstawie danych, które posiada.

Mandaty

Sekcja ta dostarcza informacji dotyczących mandatów karnych, które możesz opłacić bezpośrednio przez platformę.

e-mikrofirma

To narzędzie umożliwia obsługę faktur krajowych, tworzenie ewidencji VAT oraz generowanie JPK_VAT i JPK_FA.

Mikrorachunek podatkowy

To indywidualny rachunek, na który możesz wpłacić należne podatki. Każdy podatnik ma przypisany swój unikalny mikrorachunek.

Oto lista usług online dla obywateli i przedsiębiorców.

Zaświadczenia o stanie zaległości podatkowych

Chcąc dowiedzieć się o swoich zaległościach podatkowych, możesz skorzystać z zaświadczenia dostępnego online, chodzi o zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości. Jest to dokument, który potwierdza, czy masz jakiekolwiek zaległości podatkowe.

Aby przygotować i wysłać wniosek do urzędu przez internet, wystarczy mieć bezpłatny profil zaufany albo podpis kwalifikowany. Usługa jest dostępna na biznes.gov.pl.

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach - składanie wniosku online

Oto kluczowe informacje dotyczące procesu w przypadku gdy chcesz uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach poprzez internet:

Portal Biznes.gov.pl: Jeśli jesteś osobą prawną, możesz składać wnioski o wydanie zaświadczenia wyłącznie przez portal Biznes.gov.pl. Osoby fizyczne również mają możliwość składania wniosków przez ten portal. e-Urząd Skarbowy: Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć w e-Urzędzie Skarbowym i otrzymać zaświadczenie bez opłaty skarbowej nawet w ciągu kilku minut. Opłata skarbowa: Jeśli składasz wniosek o wydanie zaświadczenia online przez portal Biznes.gov.pl, musisz zapłacić 21 zł opłaty skarbowej za każdy egzemplarz zaświadczenia. W przypadku e-Urzędu Skarbowego nie pobiera się opłaty skarbowej. Potwierdzenie zapłaty: Jeśli wniosek jest płatny, przygotuj plik z potwierdzeniem zapłaty i dołącz go do wniosku. Numer konta, na który należy dokonać opłaty, można sprawdzić na stronie odpowiedniego urzędu. Formaty plików: Wielkość załącznika nie może przekraczać 5MB. Dozwolone formaty plików to: .jpg, .jpeg, .png, .bmp, .gif, .pdf, .doc, .docx, .odt, .xls, .xlsx, .xml, .xades, .zml. Otrzymanie zaświadczenia: Po złożeniu wniosku, na wskazany adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie zgłoszenia, informacja o zmianie statusu oraz odpowiedź. Maksymalny termin odpowiedzi wynosi 7 dni kalendarzowych, a w przypadku spraw wymagających konsultacji z innymi urzędami - 14 dni kalendarzowych.

Ulgi w spłacie zaległości podatkowych

Jeżeli stwierdzisz, że masz zaległości podatkowe, istnieją różne ulgi, z których możesz skorzystać:

Umorzenie zaległości podatkowej

W pewnych sytuacjach możesz ubiegać się o umorzenie swoich zaległości. Wszystkie informacje oraz wnioski są dostępne na biznes.gov.pl.

Rozłożenie na raty należności podatkowych

Jeśli nie jesteś w stanie zapłacić całej kwoty zaległości od razu, możesz poprosić o rozłożenie jej na raty. Wniosek o taką ulgę znajdziesz na biznes.gov.pl.

JPK (jednolity plik kontrolny) – kontrola transakcji podatkowych

JPK to narzędzie, które pozwala na kontrolę wszystkich Twoich transakcji podatkowych. Dzięki JPK_VAT, JPK na żądanie oraz narzędziom do tworzenia i wysyłania JPK_VAT, które są dostępne na podatki.gov.pl, masz pewność, że wszystkie Twoje transakcje są prawidłowo zarejestrowane.

Pełnomocnictwa – kto może załatwiać Twoje sprawy podatkowe?

Jeśli chcesz, aby ktoś inny załatwiał za Ciebie sprawy podatkowe, musisz udzielić mu odpowiedniego pełnomocnictwa. Służą do tego odpowiednie formularze, jednym z nich jest pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w formie elektronicznej UPL-1. Wszystkie formularze dotyczące pełnomocnictw są dostępne online na ePUAP.

Podsumowanie

Dzięki narzędziom dostępnym online, sprawdzenie swoich zaległości podatkowych oraz załatwienie wielu innych spraw związanych z podatkami jest teraz prostsze niż kiedykolwiek. Warto korzystać z tych możliwości, aby zaoszczędzić czas i uniknąć stresu związanego z wizytami w urzędach.