Podatek od gier (POG), dopłaty do gier (GHD) oraz VAT-14 można już wpłacać na mikrorachunek podatkowy

Początek roku kalendarzowego to nie tylko czas wdrażania do codziennej pracy stosowania znowelizowanych przepisów, to także okres zamykania spraw i rozliczeń dotyczących roku, który się skończył. Płatnicy, a więc między innymi wszystkie podmioty, które zatrudniały w 2023 r. pracowników czy też zawierały umowy zlecenia, mają obowiązek sporządzenia informacji PIT-11.