Zmierzch kas fiskalnych? Rząd ma pomysł na rewolucję. Przedsiębiorcy dostaną darmową aplikację do paragonów

Rząd zapowiada kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców. Jedną z najważniejszych zmian ma być darmowa aplikacja do wystawiania paragonów, która może zmienić sposób ewidencjonowania sprzedaży. Klienci będą mogli korzystać z e-paragonów zamiast papierowych dokumentów, a administracja skarbowa przygotuje część rozliczeń VAT za podatników. Pakiet deregulacyjny ma ograniczyć biurokrację, obniżyć koszty prowadzenia działalności i uprościć kontakt firm z urzędami.

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Rząd chce uprościć życie przedsiębiorcom i zmienić sposób rozliczania podatków. Nowy pakiet deregulacyjny zakłada m.in. darmową aplikację do wystawiania paragonów, szersze wykorzystanie e-paragonów, prostsze procedury podatkowe oraz większą ochronę podatników w kontaktach z administracją. Największe zainteresowanie budzi pomysł zastąpienia tradycyjnej kasy fiskalnej prostym narzędziem dostępnym na telefonie. Resort finansów przekonuje, że zmiany mają ograniczyć koszty prowadzenia działalności i sprawić, że rozliczenia będą szybsze oraz bardziej przewidywalne dla firm.

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Rząd przedstawia nowy pakiet deregulacyjny dla przedsiębiorców

Darmowa aplikacja dla przedsiębiorców do wystawiania paragonów, pewne interpretacje podatkowe i czytelne procedury kontaktu z administracją. To główne założenia nowego pakietu deregulacyjnego, który przedstawili minister finansów Andrzej Domański oraz Maciej Berek z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

„Ma być prościej i ma być pewniej. Pewne interpretacje podatkowe. Po drugie rozszerzenie milczącej zgody. Po trzecie jasne, czytelne procedury kontaktu z administracją. I po czwarte, być może najważniejsze: wykorzystanie tej olbrzymiej rewolucji cyfrowej, którą wszyscy obserwujemy do tego, aby podatnikom było prościej prowadzić biznes” – mówił w poniedziałek 6 lipca podczas konferencji prasowej minister finansów Andrzej Domański, zapowiadając nowy pakiet deregulacyjny dla przedsiębiorców.

Minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek wskazał, że pakiet zmian powstał po konsultacjach między innymi z przedsiębiorcami. Jak podkreślił, całość można określić jako: „prostszy system podatkowy i przyjaźniejsza administracja”.

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Koniec kas fiskalnych? Rząd chce wprowadzić darmową aplikację do wystawiania paragonów

Jedną z najważniejszych propozycji jest darmowa aplikacja mobilna do wystawiania paragonów. Rozwiązanie ma pozwolić przedsiębiorcom na korzystanie z prostego narzędzia dostępnego na dowolnym urządzeniu mobilnym, zamiast obowiązkowego korzystania z fizycznej kasy fiskalnej.

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„Pierwsza propozycja: przedsiębiorcy otrzymają darmową aplikację do wystawiania paragonów, a klienci możliwość otrzymania e-paragonu zamiast paragonu papierowego. To wygoda dla obywateli, a dla przedsiębiorców uproszczenie i oszczędność. Zamiast obowiązku posiadania fizycznej kasy fiskalnej, wystarczy prosta darmowa aplikacja na dowolne urządzenie mobilne” – poinformował minister Andrzej Domański.

Jak dodał, darmowa aplikacja ograniczy papierologię, ale także zmniejszy dodatkowe koszty prowadzenia działalności. „W żaden sposób nie ograniczamy tutaj możliwości korzystania z tradycyjnych kas fiskalnych czy wirtualnych kas online” – zaznaczył szef resortu finansów. Zgodnie z zapowiedziami rozwiązanie ma być szczególnie korzystne dla najmniejszych przedsiębiorców, którzy dziś muszą ponosić koszty zakupu, utrzymania i obsługi urządzeń fiskalnych.

Nowe rozwiązanie zakłada również szersze wykorzystanie e-paragonów. Klient będzie mógł otrzymać dokument elektroniczny zamiast tradycyjnego papierowego wydruku. Paragon będzie mógł być dostępny między innymi za pomocą kodu QR. Minister finansów podkreślił, że cyfryzacja procesu sprzedaży ma uprościć obowiązki przedsiębiorców i jednocześnie ułatwić administracji przygotowywanie rozliczeń podatkowych.

Administracja przygotuje wstępny VAT za podatnika

Po wprowadzeniu nowych zasad dotyczących e-paragonów administracja skarbowa będzie mogła przygotować dla podatników wstępnie wypełnioną deklarację VAT. „To jest solidna zmiana. Zmiana, która ułatwi życie dwóm milionom polskich podatników, którzy co miesiąc bądź co kwartał przygotowują deklaracje VAT-owskie” – powiedział Andrzej Domański.

Jak zaznaczył minister, podatnik będzie musiał jedynie zweryfikować dane i zatwierdzić wysyłkę dokumentu. „Skoro w tej chwili możemy PIT rozliczyć jednym kliknięciem, chcemy, aby tak samo było z VAT-em” – podkreślił szef MF.

Błąd w rozliczeniu? Podatnik zapłaci tylko połowę odsetek

Pakiet deregulacyjny zakłada również zmiany dotyczące błędów w rozliczeniach podatkowych. System ma sam wykrywać i sygnalizować nieprawidłowości. Podatnik, który poprawi błąd zanim urząd rozpocznie działania, zapłaci tylko 50 proc. odsetek i uniknie konsekwencji karnych skarbowych. Ta sama, niższa stawka odsetek obejmie także podatników, którzy spóźnią się ze złożeniem pierwszej deklaracji, ale samodzielnie ją złożą i uregulują podatek bez wezwania urzędu.

Nowe interpretacje podatkowe. Pięć lat pewności dla przedsiębiorców

Minister Maciej Berek wskazał, że zmiany obejmą również interpretacje podatkowe. Każda nowa interpretacja indywidualna będzie miała określony czas obowiązywania – co do zasady pięć lat. Po tym okresie administracja sprawdzi, czy interpretacja nadal pozostaje zgodna z obowiązującymi przepisami. Jeśli tak, jej ważność zostanie przedłużona. Jeżeli przepisy się zmienią, interpretacja zostanie usunięta z systemu, aby nie wprowadzać podatników w błąd.

Obecnie rocznie wydawanych jest około 25 tys. interpretacji podatkowych, a łącznie wydano ich już ponad pół miliona. Zdaniem resortu finansów tak duża liczba dokumentów utrudnia podatnikom ustalenie, które stanowiska nadal obowiązują. Nowe przepisy zakładają również, że jeżeli urząd zmieni interpretację w okresie jej obowiązywania, podatnik nie zapłaci zaległego podatku.

Pakiet deregulacyjny zakłada także, że zmiana interpretacji ogólnych będzie działała wyłącznie na przyszłość. Podatnik nie poniesie negatywnych konsekwencji wynikających ze zmiany stanowiska administracji podatkowej. Dziś zmiana interpretacji ogólnej może oznaczać konieczność zapłaty podatku za wcześniejsze okresy. Rząd chce również wypracować rozwiązania, które zapewnią jednolitość interpretacji w całym kraju, tak aby przepisy były rozumiane w taki sam sposób niezależnie od miejsca prowadzenia działalności.

Rozszerzenie zasady „milczącej zgody”. Brak odpowiedzi urzędu będzie działał na korzyść podatnika

Jednym z elementów pakietu deregulacyjnego jest rozszerzenie zasady „milczącej zgody”. Jeżeli podatnik złoży wniosek, a urząd nie odpowie w określonym terminie, sprawa będzie mogła zostać rozstrzygnięta na jego korzyść. Nowe rozwiązania mają dotyczyć między innymi odroczenia terminów podatkowych, przywrócenia terminów zgłoszenia nabycia spadku lub darowizny, a także wybranych spraw proceduralnych przedsiębiorców.

„W przypadku osób fizycznych wprowadzimy tę zasadę w obszarze odroczenia terminów podatkowych oraz przywrócenia terminów zgłoszenia nabycia spadku lub darowizny. Jeśli podatnik nie odpowie w terminie, sprawa będzie załatwiona po myśli podatnika. Zakładamy, że ta poszerzona milcząca zgoda wejdzie w życie jeszcze w pierwszym kwartale 2027 roku” – powiedział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. W przypadku przedsiębiorców zasada ta ma obejmować również między innymi przywrócenie terminu, przedłużenie przyjętego zabezpieczenia, zawieszenie lub podjęcie zawieszonego postępowania, a także wycofanie odwołania.

Pakiet deregulacyjny zakłada również zmianę zasad odpowiedzialności współwłaścicieli nieruchomości. Współwłaściciel nie będzie odpowiadał za całość podatku od nieruchomości, lecz zapłaci jedynie kwotę proporcjonalną do posiadanego udziału. Oznacza to koniec sytuacji, w której urząd może domagać się pełnej kwoty podatku od jednego ze współwłaścicieli.

Zasada „istotności”. Urząd nie będzie zajmował się błahymi sprawami

Rząd chce wprowadzić także zasadę „istotności”. Przy drobnych transakcjach, które mają minimalny wpływ na finanse publiczne, urząd nie będzie wszczynał postępowań. Wyjątkiem pozostaną sytuacje, w których podatnik działał celowo na szkodę Skarbu Państwa.

Wstępnie wypełniona deklaracja VAT dla około 2 mln podatników

Dzięki powszechnemu wykorzystaniu e-paragonów administracja skarbowa będzie mogła przygotowywać za podatników wstępne deklaracje e-VAT. Rozwiązanie ma objąć około 2 mln podatników VAT.

Przedsiębiorca sam zdecyduje, czy chce skorzystać z takiej możliwości. W praktyce będzie musiał jedynie sprawdzić przygotowane dane i zatwierdzić wysyłkę deklaracji.

Więcej czasu na odwołanie od decyzji podatkowej

Jedną ze zmian ma być również wydłużenie terminu na złożenie odwołania od decyzji podatkowej. Obecnie podatnicy mają na to 14 dni. Po zmianach termin ma zostać wydłużony do 30 dni. Resort finansów wskazuje, że tylko w 2025 roku podatnicy złożyli około 6,5 tys. odwołań, a obecny czas często nie pozwala nawet na zebranie wszystkich potrzebnych dokumentów.

Jasne terminy czynności sprawdzających. Koniec z nieograniczonym sprawdzaniem rozliczeń

Przedsiębiorcy mają również zyskać większą pewność podczas czynności sprawdzających prowadzonych przez administrację. Podatnik ma otrzymać jasną informację, kiedy czynności się rozpoczynają oraz kiedy muszą się zakończyć. Jak wskazuje resort finansów, rocznie prowadzonych jest około 2,5 mln takich postępowań.

Zaświadczenie o niezaleganiu mimo spłaty zadłużenia

Nowe przepisy mają ułatwić funkcjonowanie przedsiębiorcom, którzy spłacają zaległości w ramach układu z wierzycielami lub rozłożenia należności na raty. Taki podatnik będzie mógł otrzymać zaświadczenie o niezaleganiu, mimo że spłata nadal będzie trwała.

Dokument będzie mógł wykorzystać między innymi podczas udziału w przetargach lub przy składaniu wniosku kredytowego. Resort finansów wskazuje, że w 2025 roku ogłoszono około 4500 postępowań restrukturyzacyjnych.

Jednolita interpretacja podatku od nieruchomości w całej Polsce

Jedną z ważniejszych zmian dla przedsiębiorców ma być także ujednolicenie interpretacji dotyczących podatków lokalnych. Obecnie interpretacje dotyczące podatku od nieruchomości wydaje blisko 2500 gmin, a każda może stosować własną praktykę.

Po zmianach jednolite interpretacje obowiązujące w całym kraju będzie wydawał jeden organ. Przedsiębiorca posiadający nieruchomości w kilku gminach nie będzie musiał występować o osobne stanowisko w każdym miejscu.

Lepsza ochrona podatnika po czynnościach sprawdzających

Podatnik, który dostosuje się do ustaleń dokonanych w ramach czynności sprawdzających, ma otrzymać dodatkową ochronę. Nie będzie musiał obawiać się naliczenia odsetek za zwłokę ani wszczęcia postępowania karnego skarbowego w zakresie objętym tymi ustaleniami.

Szybsze postępowania dzięki rezygnacji z odwołania

Pakiet zakłada również możliwość zrzeczenia się prawa do odwołania. Dzięki temu decyzja będzie mogła zostać wykonana od razu, bez konieczności oczekiwania na zakończenie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

Urząd najpierw sprawdzi dane, które już posiada

Zmienić mają się również zasady dotyczące dokumentów wymaganych od podatników. W ramach czynności sprawdzających urząd będzie mógł wezwać przedsiębiorcę wyłącznie do przekazania dokumentów, których nie można automatycznie pobrać z dostępnych systemów teleinformatycznych. Jak wskazuje resort finansów, rocznie prowadzonych jest około 2,5 mln czynności sprawdzających.

Nowe zabezpieczenia zamiast blokady rachunku firmy

Rząd planuje także unowocześnienie katalogu dobrowolnych zabezpieczeń podatkowych. Przedsiębiorca będzie mógł skorzystać między innymi z hipoteki przymusowej oraz zastawu na udziałach, akcjach i ruchomościach. Celem jest ograniczenie sytuacji, w których jedynym rozwiązaniem pozostaje blokada rachunku bankowego firmy.

Pewniejsza klasyfikacja działalności w PIT i CIT

Rozwiązania znane dziś z VAT i akcyzy mają zostać rozszerzone również na podatki dochodowe. Podatnicy PIT i CIT mają zyskać możliwość uzyskania wiążącej informacji dotyczącej klasyfikacji swojej działalności. Ma to zwiększyć pewność rozliczeń i ograniczyć ryzyko sporów z administracją skarbową.

Każda decyzja zabezpieczająca będzie dodatkowo sprawdzana

Pakiet zakłada również pełną weryfikację decyzji dotyczących zabezpieczenia podatku przed wydaniem ostatecznej decyzji. Każda taka decyzja będzie musiała zostać sprawdzona przez organ odwoławczy lub sąd.

Przedsiębiorcy komentują zmiany. „To bardzo duże ułatwienie”

Zapowiedzi resortu finansów pozytywnie oceniają organizacje przedsiębiorców. „Wśród przedstawionych propozycji znalazło się wiele postulatów Konfederacji Lewiatan zgłoszonych w ramach współpracy rządu ze stroną społeczną, co pokazuje, że dialog z przedsiębiorcami ma dużą wartość i wspólnie można wypracować rozwiązania, które będą służyć przedsiębiorcom i gospodarce” – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, dyrektor departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan.

Jak podkreśla ekspert, szczególnie interesującą propozycją jest darmowa aplikacja do wystawiania paragonów. „Bardzo ciekawą, odważną i daleko idącą propozycją jest zapowiedź wprowadzenia darmowej aplikacji na telefon do wystawiania paragonów. Posiadanie kasy fiskalnej to niezbędny, ale zarazem wymagający i kosztowny obowiązek, dlatego możliwość prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą aplikacji będzie bardzo dużym ułatwieniem – w szczególności dla najmniejszych przedsiębiorców” – wskazuje Przemysław Pruszyński.

Dodaje, że wszystkie zapowiedziane rozwiązania zasługują na poparcie. „Wszystkie z przedstawionych zapowiedzi zasługują na poparcie, wynika z nich, że Ministerstwo Finansów wsłuchało się w postulaty zgłoszone przez przedsiębiorców i chce dobrych zmian w relacjach organów podatkowych z przedsiębiorcami” – mówi. „Pozostaje poczekać na projekt przepisów, gdyż na ten moment oceniamy jedynie ogólne założenia, które są bardzo obiecujące i miejmy nadzieję, że konkretne rozwiązania będą równie atrakcyjne dla podatników” – dodaje.

Ponad 160 zmian w prawie już weszło w życie. Rząd zapowiada dalszą deregulację

Do tej pory w ramach działań deregulacyjnych w życie weszło ponad 160 zmian w prawie – poinformował podczas konferencji minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek. Minister podkreślił, że rząd nadal pracuje nad kolejnymi projektami mającymi uprościć przepisy i ograniczyć obowiązki administracyjne.

Berek przypomniał, że Rada Ministrów prowadzi działania deregulacyjne od półtora roku. Jak zaznaczył, pierwsza faza zmian opierała się przede wszystkim na punktowych modyfikacjach przepisów dotyczących różnych obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. „To, że to było setki drobnych propozycji, było świadomą decyzją na początku, bo uznaliśmy, że właśnie w ten sposób uda nam się osiągnąć to, co zrealizowaliśmy. Ponad 160 zmian prawa weszło w życie. Umówiliśmy się na 347 zmian, z których dwie trzecie rząd już przeprocedował” – poinformował minister.

Maciej Berek przekazał, że rząd będzie kontynuował prace nad pozostałymi projektami deregulacyjnymi. „Dokończymy wszystko to, na co umówiliśmy się w tej fazie 1.0, chociaż nie wszystko w tym obszarze nam się udało” – przyznał minister.