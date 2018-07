Skonto za korzystanie ze split payment

Split payment został wprowadzony w życie 1 lipca 2018 r. w wyniku nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług z 15 grudnia 2017 r. Dotyczy wyłącznie przedsiębiorców będących podatnikami VAT. Jego istotą jest rozdzielenie płatności za towar lub usługę na kwotę netto i VAT. Każda z tych kwot ma być wpłacana na oddzielne rachunki bankowe: netto – na bieżący rachunek firmowy, a VAT – na subkonto utworzone do konta firmowego. Co ważne, każdy przedsiębiorca, który chciałby korzystać ze skonta, musi zadeklarować ten zamiar na formularzu VAT-7.

Do 30 czerwca 2018 r. banki były zobowiązane do utworzenia subkonta do wszystkich obecnych rachunków firmowych. Te, które będą otwierane od 1 lipca, automatycznie mają także rachunek VAT. Korzystanie z systemu podzielonej płatności jest dobrowolne i bezpłatne. Decyzję o zastosowaniu takiej formy zapłaty podejmuje nabywca transakcji, czyli opłacający fakturę.

Rabat tylko przy płatności z rachunku VAT

Wśród korzyści wynikających z korzystania ze split payment znajduje się m.in. niższe zobowiązanie z tytułu VAT wobec urzędu skarbowego w przypadku szybszej zapłaty (tzw. skonto zobowiązania podatkowego). Przedsiębiorca będzie miał prawo obniżyć należną fiskusowi płatność, ale tylko w przypadku, gdy:

deklaracja VAT za dany okres zostanie złożona przed ustawowym terminem, tj. przed 25. następnego miesiąca po rozliczanym okresie,

kwota należna do zapłaty zostanie opłacona w całości z konta VAT również przed wspomnianym terminem.

Skonto będzie stosowane przy rozliczeniu lipca albo III kwartału 2018 r.

Symboliczne oszczędności

Skonto wyliczane jest według wzoru podanego w ustawie. Im większe zobowiązanie i im wcześniej opłacone, tym większa kwota skonta. Brzmi to bardzo zachęcająco, w szczególności dla podatników płacących duże podatki. Jednakże po dokonaniu dokładnych obliczeń może się okazać, że kwoty skonta będą dalekie od wyobrażeń przedsiębiorców.

Załóżmy, że podatnik złożył deklarację VAT-7 za lipiec 2018 r. w dniu 10.08.2018 r. Zobowiązanie z niej wynikające wynosi 30 000,00 zł. Przedsiębiorca od razu, tj. 10 sierpnia, opłaca należny podatek. Skonto wyniesie dokładnie 18,75 zł, czyli – po zaokrągleniu do pełnych złotych: 19 zł. Jeśli przedsiębiorca miałby do zapłaty 3000,00 zł VAT należnego, zaoszczędziłby 2 zł.

