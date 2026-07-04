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Dieta pudełkowa z VAT 8%, nie 5%. NSA: to usługa gastronomiczna, nie zwykła dostawa jedzenia

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04 lipca 2026, 04:00
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Od 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
Dieta pudełkowa - sześć różnych pudełek z posiłkami
Zamówiłeś dietę pudełkową? Zapłaciłeś VAT 8%, nie 5%? Taka jest właściwa stawka
Shutterstock

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NSA rozstrzygnął spór o stawkę VAT od diet pudełkowych. Przedsiębiorca oferujący kompleksowe diety z dostawą do domu chciał stosować stawkę 5% zamiast 8%, argumentując, że dostarcza gotowe posiłki. NSA orzekł, że dieta pudełkowa to usługa gastronomiczna, w której dostawa jedzenia jest wspierana przez usługi dodatkowe. A firma świadczy usługę, która podlega VAT 8%, a nie zwykłą dostawę towaru.

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Czego dotyczył spór o dietę pudełkową?

Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie diet pudełkowych (tzw. catering dietetyczny) świadczył usługi polegające na:

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  • Przygotowaniu kompleksowych diet zapewniających pełne codzienne wyżywienie;
  • Dostarczeniu klientowi kilku posiłków dziennie o konkretnych parametrach kalorycznych;
  • Codziennej dostawie zbilansowanych posiłków.

Początkowo firma stosowała stawkę VAT 8%. Następnie uznała, że dostarcza gotowe posiłki, które powinny podlegać opodatkowaniu stawką 5%. W efekcie złożyła korekty deklaracji VAT i wniosła o stwierdzenie nadpłaty.

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Co to jest dieta pudełkowa?

Dieta pudełkowa (inaczej catering dietetyczny) to usługa polegająca na:

  • Opracowaniu zbilansowanych posiłków o określonej kaloryczności;
  • Przygotowaniu kilku posiłków dziennie (najczęściej 3-5);
  • Codziennej dostawie gotowych dań do klienta.

Klient wybiera wariant diety (np. 1200, 1500, 2000 kcal), rodzaj diety (np. wegetariańska, bezglutenowa, sportowa), a firma dostarcza kompleksowy zestaw posiłków zapewniający pełne wyżywienie przez cały dzień.

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Stanowisko organów podatkowych: to usługa gastronomiczna

Organy podatkowe uznały, że w sprawie mamy do czynienia z dostawą towaru (świadczeniem złożonym) w postaci kompleksowych diet zapewniających pełne całodzienne wyżywienie.

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Dlaczego to nie jest zwykła dostawa jedzenia?

Przedmiotowe świadczenie składało się z:

  • Wielu posiłków (odrębnych gotowych dań);
  • Codziennych dostaw;
  • Usług wspomagających, które są niezbędne do realizacji świadczenia.

W konsekwencji, realizacja świadczenia polegająca na dostawie towaru wiązała się z koniecznością wykonania usług wspomagających, co determinuje świadczenie jako klasyfikowane do PKWiU 56 "Usługi związane z wyżywieniem".

Ważne

Przyporządkowanie tego towaru (diety) do grupowania PKWiU 56 nie zmienia charakteru tego świadczenia jako towaru w świetle ustawy o VAT. W sprawie komponent usługowy nie jest wiodący i jedynie wspomaga dostawę towaru, zatem podatnik świadczy dostawę towaru wspomaganą drugorzędnymi elementami usługowymi.

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Wyrok sądu pierwszej instancji: to VAT 8% jest prawidłowy

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę przedsiębiorcy. Sąd uznał, że organy podatkowe:

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  • Prawidłowo zaklasyfikowały czynności opodatkowane do działu 56 PKWiU (usługi związane z wyżywieniem);
  • Prawidłowo określiły stawkę podatku VAT w wysokości 8%.

Przedsiębiorca nie zgodził się z wyrokiem i wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wyrok NSA: dieta pudełkowa to usługa gastronomiczna

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 12 czerwca 2026 r. (sygn. I FSK 1561/25) oddalił skargę kasacyjną, potwierdzając stanowisko organów podatkowych i sądu pierwszej instancji.

Kluczowe ustalenia NSA:

1. Prawidłowa klasyfikacja do PKWiU 56

NSA uznał, że wykonywane przez przedsiębiorcę czynności opodatkowane winny być klasyfikowane jako usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 2015). Uznanie czynności opodatkowanej za dostawę towaru nie stanowi przeszkody do takiej kwalifikacji.

2. Usługi związane z wyżywieniem to szersza kategoria

Usługi związane z wyżywieniem stanowią szerszą kategorię niż jedynie usługi restauracyjne. Obejmują też dostawę towarów spożywczych z usługami dodatkowymi, podporządkowanymi tej dostawie.

3. Całodzienne diety to kompozycja zbilansowanych posiłków

Oferowane przez przedsiębiorcę całodzienne diety stanowią kompozycję posiłków o określonej kaloryczności. Firma oferuje zbilansowane pod względem zapotrzebowania energetycznego posiłki na cały dzień. Diety są opracowane w taki sposób, aby klient dostarczył sobie określoną liczbę kalorii.

4. Dostawie towaru towarzyszy usługa dodatkowa

Dostawie towaru towarzyszy pewnego rodzaju usługa polegająca na opracowaniu wariantów diety. W oparciu o przedstawione przez przedsiębiorcę informacje klient dokonuje wyboru dania bądź całej diety.

5. Świadczenie kompleksowe obejmuje całość działań

W świadczeniu kompleksowym mieści się całość działań po przyjęciu zamówienia, co czyni z przedsiębiorcy placówkę gastronomiczną, gdyż jego działania obejmują:

  • Nie tylko dostarczenie gotowego posiłku (lub posiłków składających się na dietę);
  • Ale jego wcześniejsze przygotowanie po zamówieniu przez klienta.

6. Posiłki są gotowe bezpośrednio do spożycia

NSA uznał, że przedsiębiorca nie zdołał skutecznie zakwestionować stanowiska, że dostarczane w ramach diet posiłki są gotowe bezpośrednio do spożycia. Rekomendowane przez przedsiębiorcę czynności, tj. wymieszanie czy podgrzanie mogą poprawić walory smakowe dania, co nie oznacza, że danie nie jest gotowe.

Co to oznacza dla branży cateringu dietetycznego?

Wyrok NSA ma istotne znaczenie dla całej branży diet pudełkowych i cateringu dietetycznego. Przedsiębiorcy oferujący tego typu usługi powinni stosować stawkę VAT 8%, a nie 5%.

Kiedy stosuje się VAT 8%?

Stawka VAT 8% ma zastosowanie do usług związanych z wyżywieniem, czyli:

  • Diet pudełkowych (catering dietetyczny);
  • Cateringu firmowego;
  • Usług gastronomicznych z dostawą;
  • Innych form kompleksowego wyżywienia.

Kiedy stosuje się VAT 5%?

Stawka VAT 5% może mieć zastosowanie do zwykłej dostawy gotowych posiłków, bez elementu usługowego, czyli np.:

  • Sprzedaży gotowych dań na wynos (bez elementu kompozycji diety);
  • Prostej dostawy jedzenia bez dodatkowych usług.

Dlaczego przedsiębiorca uważał, że to VAT 5%?

Przedsiębiorca argumentował, że:

  • Dostarcza gotowe posiłki;
  • Klient może je od razu spożyć;
  • To dostawa towaru, a nie usługa.

Jednak NSA wskazał, że:

  • Oferowanie zbilansowanej diety to usługa dodatkowa;
  • Opracowanie wariantów diety i dostosowanie do potrzeb klienta to element usługowy;
  • Codzienne przygotowanie posiłków na zamówienie to działalność gastronomiczna;
  • Całość świadczenia wykracza poza zwykłą dostawę jedzenia.

Co powinni zrobić przedsiębiorcy oferujący diety pudełkowe?

  1. Stosować stawkę VAT 8% do wszystkich świadczeń związanych z cateringiem dietetycznym;
  2. Zweryfikować dotychczasowe rozliczenia – jeśli stosowali VAT 5%, mogą być narażeni na kontrole;
  3. Nie składać korekt deklaracji zmierzających do obniżenia stawki VAT z 8% do 5%;
  4. Uwzględnić wyrok NSA w bieżącej działalności.

Dieta pudełkowa a VAT - najważniejsze pytania i odpowiedzi (FAQ)

Jaka stawka VAT obowiązuje na dietę pudełkową?

8%. Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że dieta pudełkowa to usługa związana z wyżywieniem (PKWiU 56), a nie zwykła dostawa towaru.

Dlaczego dieta pudełkowa to nie dostawa gotowych posiłków z VAT 5%?

Ponieważ dostawie jedzenia towarzyszy usługa polegająca na opracowaniu zbilansowanej diety, przygotowaniu posiłków na zamówienie i codziennej dostawie. To świadczenie kompleksowe, charakterystyczne dla placówek gastronomicznych.

Czy posiłki w diecie pudełkowej są gotowe do spożycia?

Tak. NSA uznał, że rekomendowane wymieszanie czy podgrzanie mogą poprawić walory smakowe, ale nie oznacza to, że danie nie jest gotowe.

Co to jest PKWiU 56?

To klasyfikacja „Usługi związane z wyżywieniem", która obejmuje nie tylko usługi restauracyjne, ale też dostawę towarów spożywczych z usługami dodatkowymi.

Czy wyrok NSA dotyczy tylko jednej firmy?

Wyrok dotyczy konkretnej sprawy, ale ma znaczenie precedensowe dla całej branży cateringu dietetycznego.

Co grozi firmom, które stosowały VAT 5% zamiast 8%?

Ryzyko kontroli podatkowej, konieczność zapłaty różnicy w podatku wraz z odsetkami, a w skrajnych przypadkach – sankcje karne skarbowe.

Źródło: Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok z dnia 12 czerwca 2026 r., sygn. I FSK 1561/25

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Źródło: INFOR
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NSA rozstrzygnął spór o stawkę VAT od diet pudełkowych. Przedsiębiorca oferujący kompleksowe diety z dostawą do domu chciał stosować stawkę 5% zamiast 8%, argumentując, że dostarcza gotowe posiłki. NSA orzekł, że dieta pudełkowa to usługa gastronomiczna, w której dostawa jedzenia jest wspierana przez usługi dodatkowe. A firma świadczy usługę, która podlega VAT 8%, a nie zwykłą dostawę towaru.
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