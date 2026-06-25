Zwolnienie podmiotowe w VAT w 2026 r. - co wlicza się do limitu? Kiedy podatnik traci prawo do zwolnienia i czy może do niego wrócić?

Zwolnienie podmiotowe w VAT kojarzy się z patrzeniem wyłącznie na kwotę sprzedaży. W praktyce przedsiębiorca powinien odpowiedzieć na trzy pytania: które czynności wliczają się do limitu, które są z niego wyłączone i czy nie wykonuje czynności, które odbierają prawo do zwolnienia niezależnie od wysokości obrotu. Najwięcej ryzyk pojawia się przy najmie, mediach, nieruchomościach i usługach zagranicznych.

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Limit z art. 113 ustawy o VAT to dopiero punkt wyjścia

Z perspektywy konstrukcji ustawy kluczowe znaczenie ma art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów usług (dalej: ustawa o VAT), który przewiduje zwolnienie dla podatnika posiadającego siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju, jeżeli wartość sprzedaży – bez podatku – nie przekroczyła w poprzednim ani bieżącym roku podatkowym 240 000 zł. W przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie roku limit podlega proporcjonalnemu obliczeniu na podstawie art. 113 ust. 9 ww. ustawy.



To jednak tylko pierwszy etap analizy. O bezpieczeństwie podatnika nie przesądza sama wysokość obrotu, lecz prawidłowa kwalifikacja poszczególnych czynności. W praktyce spory nie dotyczą zwykle samej matematyki, ale tego, czy określone świadczenie należy uwzględnić w limicie oraz czy nie wchodzi ono do katalogu czynności wyłączających zwolnienie z mocy prawa.

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Co wchodzi do limitu 240 000 zł, a co wymaga odrębnej oceny

Punktem odniesienia dla liczenia limitu jest ustawowa definicja „sprzedaży” z art. 2 pkt 22 ustawy o VAT. Co do zasady znaczenie mają więc:

- odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,

- eksport towarów oraz

- wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.



Jak wynika z powyższego, w definicji sprzedaży nie uwzględnia się usług świadczonych poza terytorium kraju. W uproszczeniu usługi świadczone poza terytorium kraju to usługi świadczone na rzecz zagranicznego przedsiębiorcy. W tej zasadzie pojawia się jednak szereg wyjątków – przykładowo w odniesieniu do nieruchomości. Kluczowe w klasyfikacji miejsca świadczenia usług są zapisy rozdziału 3 ustawy o VAT.



Jednocześnie nie każda czynność objęta ustawą – stanowiąca “sprzedaż” pomniejsza limit zwolnienia w taki sam sposób. Ustawodawca wyłącza z kalkulacji m.in. niektóre czynności zwolnione przedmiotowo od podatku, na podstawie art. 43 ustawy o VAT, określone transakcje związane ze środkami trwałymi oraz część transakcji transgranicznych. Z tego względu liczenie limitu „jedną kwotą”, bez rozbicia obrotu na kategorie, bywa metodologicznie błędne.

Nieruchomości, najem i sprzedaż – obszar podwyższonego ryzyka

Jednym z najbardziej spornych zagadnień pozostaje najem. Sam fakt, że podatnik kwalifikuje najem jako prywatny na gruncie PIT, nie rozstrzyga automatycznie jego statusu w VAT. Jeżeli świadczenie ma charakter ciągły, odpłatny i zarobkowy, organy podatkowe mogą uznać je za działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT, a uzyskiwany obrót może wpływać na limit zwolnienia podmiotowego.



W interpretacji dotyczącej podatnika prowadzącego salon fryzjerski i jednocześnie wynajmującego mieszkanie organ uznał, że przychody z najmu lokalu mieszkalnego na cele mieszkaniowe należy doliczyć do limitu z art. 113 ust. 1. Rozstrzygające było to, że najem nie miał charakteru pomocniczego, lecz stanowił odrębny, stały obszar działalności zarobkowej. Innymi słowy: fakt, że jedna aktywność jest „główna”, a druga „dodatkowa”, nie przesądza jeszcze, że ta druga pozostanie neutralna dla limitu.



Podobna logika pojawiła się przy najmie lokalu użytkowego. Organ wskazał, że podatnik jest jeden, a limit odnosi się do całokształtu jego aktywności objętej ustawą o VAT. Jeżeli najem lokalu użytkowego jest realizowany stale i odpłatnie, jego wartość może wpływać na prawo do zwolnienia, nawet jeśli podatnik uważa taki najem za zarządzanie majątkiem prywatnym. W praktyce przedsiębiorca nie powinien więc rozdzielać działalności usługowej i najmu, jeśli przepisy VAT traktują je jako element jednej aktywności gospodarczej tego samego podatnika.

Media i opłaty eksploatacyjne: drobny detal, który może zmienić cały wynik

Jednym z najbardziej praktycznych obszarów sporów jest rozliczanie mediów i opłat eksploatacyjnych. W interpretacji dotyczącej najmu prywatnego organ uznał, że media rozliczane według rzeczywistego zużycia — takie jak prąd, woda, gaz czy ogrzewanie — mogą stanowić odrębne świadczenia i w takim modelu zwiększać obrót liczony do limitu zwolnienia. To oznacza, że sam zapis w umowie i sposób rozliczania świadczeń dodatkowych mogą realnie przesądzić o tym, czy podatnik szybciej utraci zwolnienie.



Jednocześnie ta sama interpretacja pokazała, że nie wszystkie opłaty dodatkowe trzeba traktować identycznie. Opłata za odpady komunalne została oceniona odmiennie, jako element ściślej związany z najmem mieszkaniowym. Wniosek praktyczny jest bardzo ważny: w sprawach VAT nie wolno wrzucać wszystkich „mediów” do jednego worka. Dla bezpieczeństwa podatkowego trzeba osobno przeanalizować każde świadczenie: kto jest jego formalnym odbiorcą, czy najemca ma wpływ na zużycie, czy opłata jest refakturowana, czy jest jedynie składnikiem ceny usługi głównej.



Jeszcze inaczej sprawa wyglądała w interpretacji dotyczącej wspólnoty mieszkaniowej. Tam Dyrektor KIS uznał, że sprzedaż mediów do lokali mieszkalnych wykorzystywanych wyłącznie na cele mieszkaniowe nie wlicza się do limitu zwolnienia podmiotowego. To bardzo dobry przykład pokazujący, że o skutkach podatkowych nie decyduje wyłącznie ekonomiczny sens obciążenia, ale również to, kto działa jako podatnik i w jakim modelu prawnym realizowane jest świadczenie.

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Najem krótkoterminowy: zwolnienie podmiotowe tak, ale bez komfortu pełnej „bezvatowości”

Duże znaczenie praktyczne mają interpretacje dotyczące najmu krótkoterminowego. Organ uznał, że taki najem nie korzysta ze zwolnienia przedmiotowego właściwego dla najmu mieszkaniowego na cele mieszkaniowe, ponieważ nie służy zaspokajaniu stałych potrzeb mieszkaniowych najemcy. To jednak nie oznacza automatycznie, że podatnik musi być czynnym VAT-owcem. Jeżeli mieści się w limicie z art. 113, może korzystać ze zwolnienia podmiotowego.



Najciekawszy praktycznie jest jednak drugi poziom tego problemu. W analizowanej sprawie podatnik korzystał z zagranicznej platformy internetowej, a więc mimo zwolnienia podmiotowego nie był całkowicie wolny od obowiązków VAT. Organ wskazał na konieczność rozliczenia importu usług od prowizji platformy, rejestracji VAT-UE oraz składania deklaracji VAT-9M. To bardzo ważna lekcja dla przedsiębiorców:zwolnienie podmiotowe nie oznacza automatycznie braku obowiązków w VAT, zwłaszcza tam, gdzie pojawiają się kontrahenci lub platformy spoza Polski.

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Sprzedaż nieruchomości: kiedy wpływa na limit, a kiedy od razu odbiera zwolnienie

Największą ostrożność trzeba zachować przy sprzedaży nieruchomości. Z interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wynika, że w tym obszarze skutki mogą być skrajnie różne. W jednej ze spraw organ uznał, że sprzedaż nieruchomości przez fundację została wyłączona z limitu, ponieważ dotyczyła środków trwałych podlegających amortyzacji. To ważny sygnał, że przy ocenie limitu trzeba patrzeć nie tylko na wartość transakcji, ale też na charakter sprzedawanego składnika majątku.



Zupełnie inny rezultat pojawił się w interpretacji dotyczącej sprzedaży nieruchomości korzystającej ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10a. Tam organ uznał, że nie chodzi już tylko o samą kwestię „wliczenia do limitu”, lecz o możliwość zastosowania przepisów wyłączających zwolnienie podmiotowe w ogóle. Organ stwierdził w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego, iż “sprzedaż nieruchomości (…) wyklucza Spółkę ze zwolnienia podmiotowego wskazanego w art. 113 ust. 1 ustawy” To oznacza, że przy transakcjach nieruchomościowych przedsiębiorca nie powinien zadawać sobie wyłącznie pytania, czy kwota sprzedaży mieści się w limicie, lecz najpierw ustalić, czy sama czynność nie należy do katalogu zdarzeń, które z mocy prawa wyłączają korzystanie ze zwolnienia.



W praktyce właśnie tutaj powstaje najwięcej kosztownych błędów. Podatnik często zakłada, że jednorazowa sprzedaż mieszkania, lokalu lub budynku nie wpłynie na jego status VAT, bo ma charakter incydentalny. Tymczasem interpretacje pokazują, że „jednorazowość” transakcji nie zawsze ma znaczenie rozstrzygające. Przy nieruchomościach trzeba badać podstawę zwolnienia, status pierwszego zasiedlenia, rodzaj majątku oraz możliwe zastosowanie przepisów wyłączających.

Małżonkowie i wspólna nieruchomość: jeden majątek, ale nie zawsze jeden limit

Ciekawym wątkiem praktycznym jest również interpretacja dotycząca małżonków wynajmujących wspólną nieruchomość. Dyrektor KIS potwierdził, że przy odpowiedniej konstrukcji prawnej każdy z małżonków może być traktowany jako odrębny podatnik i korzystać z własnego limitu zwolnienia podmiotowego. Organ wskazał, iż skoro nieruchomość jest własnością obojga małżonków, podatnikiem będzie ten, który faktycznie dokonuje czynności związanych z najmem, np. zawarł umowę, otrzymuje czynsz. Ponieważ w opisie sprawy wskazano, że każdy z małżonków podpisał odrębną umowę najmu na wynajem ½ części, do jego limitu sprzedaży będzie wliczana ta ustalona (połowa) czynszu. To nie jest uniwersalny mechanizm do zastosowania w każdej sytuacji, jednak pokazuje, że w VAT bardzo dużo zależy od tego, kto formalnie wykonuje czynność, we własnym imieniu i w jaki sposób ukształtowane są relacje umowne.



Dla przedsiębiorców oznacza to jedno: w sprawach VAT konstrukcja prawna nie jest dodatkiem do biznesu, ale jednym z elementów rozstrzygających o skutkach podatkowych. Wspólny majątek nie zawsze oznacza jeden limit, tak samo jak jedna nieruchomość nie zawsze oznacza jeden model rozliczeń.

Co nie wlicza się do limitu zwolnienia z VAT: usługi zagraniczne i usługi zwolnione przedmiotowo

W analizowanych materiałach są również interpretacje bardzo korzystne dla przedsiębiorców. Organ potwierdził, że przychody z usług świadczonych dla kontrahenta zagranicznego, jeżeli miejscem świadczenia jest kraj usługobiorcy, nie wliczają się do krajowego limitu zwolnienia podmiotowego. To szczególnie ważne dla firm marketingowych, IT, reklamowych i innych podmiotów usługowych pracujących dla klientów spoza Polski. W praktyce oznacza to, że wysoki eksport usług nie musi automatycznie prowadzić do utraty krajowego zwolnienia, o ile obrót krajowy pozostaje w ustawowych granicach.



Podobnie korzystny kierunek pojawił się przy pośrednictwie ubezpieczeniowym. W tej sprawie organ uznał, że obrót z usług pośrednictwa ubezpieczeniowego zwolnionych przedmiotowo nie wlicza się do limitu sprzedaży dla potrzeb zwolnienia podmiotowego. To szczególnie cenna wskazówka dla przedsiębiorców prowadzących działalność mieszaną: sam fakt osiągania przychodów z kilku źródeł nie oznacza jeszcze, że każde źródło „zużywa” limit w taki sam sposób.

Powrót do zwolnienia: utrata prawa nie musi być definitywna

Warto mocno podkreślić, że utrata zwolnienia podmiotowego nie zawsze kończy temat raz na zawsze. Po spełnieniu warunków ustawowych możliwy jest powrót do zwolnienia. Zgodnie z ustawą podatnik ma prawo powrócić do zwolnienia podmiotowego w trakcie roku podatkowego, pod warunkiem, że minął rok od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub z niego zrezygnował oraz w poprzednim i bieżącym roku nie przekroczył kwoty limitu przychodów. Powrót do zwolnienia może nastąpić od początku danego miesiąca.



Organy podatkowe potwierdzają, że o prawie materialnym do zwolnienia nie zawsze przesądza wyłącznie formalny termin złożenia zgłoszenia aktualizacyjnego VAT-R, jeśli podatnik faktycznie spełniał ustawowe przesłanki i funkcjonował jak podmiot zwolniony. W jednej z analizowanych interpretacji podatnik funkcjonował od początku działalności jako podatnik VAT zwolniony. W pierwszym roku tej działalności tj. w 2022 roku przekroczył limit zwolnienia, ze względu na proporcjonalne przeliczanie limitu obrotów. Nie był jednak świadomy przekroczenia limitu, i nie rejestrował się jako podatnik VAT czynny. W 2025 r. otrzymał urzędowe wezwanie do dopełnienia czynności związanych z rejestracją jako podatnik VAT czynny i realizacją obowiązków podatkowych. Podatnik zapytał, czy może korzystać z powrotem ze zwolnienia podmiotowego począwszy od 1 stycznia 2024 roku, mimo niezłożenia zawiadomienia w ciągu 7 dni od nabycia tego prawa. Organ stwierdził, że w opisanym stanie faktycznym złożenia zawiadomienia aktualizującego po terminie nie pozbawiło podatnika prawa do wyboru przysługującego mu zwolnienia.



To ważne dla przedsiębiorców, którzy zakładają, że skoro kiedyś „weszli w VAT”, to powrót jest niemożliwy albo skrajnie utrudniony. W praktyce trzeba jednak bardzo ostrożnie odróżniać błędy formalne od materialnych przesłanek prawa do zwolnienia. Dopiero taka analiza daje realną odpowiedź, czy droga powrotna jest otwarta.

Katalog wyłączeń ze zwolnienia trzeba badać niezależnie od wysokości obrotu

Odrębnej analizy wymaga art. 113 ust. 13 ustawy o VAT. Przepis ten zawiera katalog czynności oraz rodzajów towarów i usług, przy których zwolnienie podmiotowe nie ma zastosowania. W praktyce oznacza to, że podatnik może utracić prawo do zwolnienia nie dlatego, że przekroczył limit, lecz dlatego, że wykonuje świadczenia ustawowo wyłączone z tego preferencyjnego reżimu.



Dotyczy to m.in. określonych towarów, terenów budowlanych, nowych środków transportu, a także usług prawniczych, doradczych, jubilerskich czy ściągania długów. Właśnie dlatego ocena prawa do zwolnienia wymaga zarówno analizy kwotowej, jak i rzeczowej – odnoszącej się do charakteru wykonywanych świadczeń.

Tabela orientacyjna: wlicza się / nie wlicza się / wyłącza zwolnienie

Kategoria Przykład Znaczenie podatkowe Wlicza się do limitu krajowa sprzedaż towarów i usług opodatkowanych VAT co do zasady zwiększa wykorzystanie limitu z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT Wlicza się do limitu najem mający cechy działalności gospodarczej na gruncie VAT może wpływać na utratę zwolnienia po przekroczeniu limitu Wlicza się do limitu odsprzedaż mediów, jeżeli stanowi odrębne świadczenie od usługi najmu zwiększa obrót relewantny dla limitu Nie wlicza się do limitu wybrane czynności wymienione w art. 113 ust. 2 ustawy o VAT wymagają każdorazowej weryfikacji podstawy prawnej i charakteru świadczenia Nie wlicza się do limitu niektóre usługi dla kontrahentów zagranicznych, gdy miejsce świadczenia znajduje się poza terytorium kraju nie pomniejszają krajowego limitu, ale mogą rodzić inne obowiązki w VAT Wyłącza zwolnienie czynności objęte katalogiem z art. 113 ust. 13 ustawy o VAT (np. Usługi doradcze, prawnicze) podatnik traci prawo do zwolnienia niezależnie od wysokości obrotu

Podstawa prawna:

- Art. 15 ust. 1–2, art. 28b, art. 43 ust. 1 pkt 10, art. 43 ust. 1 pkt 10a, art. 43 ust. 1 pkt 36, art. 43 ust. 1 pkt 37, art. 43 ust. 20, art. 96, art. 97 ust. 3 pkt 1, art. 109, art. 113 ust. 1, art. 113 ust. 2, art. 113 ust. 5, art. 113 ust. 9, art. 113 ust. 11, art. 113 ust. 13 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2026 r. poz. 191, ze zm.).

- § 3 ust. 1 pkt 10 oraz § 3 ust. 1 pkt 11,rozporządzenie Ministra Finansów z 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

Lista interpretacji wykorzystanych w artykule:

1. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, interpretacja indywidualna z 9 marca 2026 r., sygn. 0112-KDIL1-2.4012.734.2025.2.AW– najem lokalu mieszkalnego na cele mieszkaniowe a wliczanie do limitu z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

2. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, interpretacja indywidualna z 14 maja 2026 r., sygn. 0112-KDIL1-2.4012.157.2026.2.HM– najem lokalu mieszkalnego na cele mieszkaniowe a wliczanie do limitu z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

3. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, interpretacja indywidualna z 11 grudnia 2025 r., sygn. 0112-KDIL1-1.4012.658.2025.2.EK– opłaty eksploatacyjne i media w najmie prywatnym a limit zwolnienia podmiotowego.

4. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, interpretacja indywidualna z 29 kwietnia 2026 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.182.2026.2.AMA– sprzedaż mediów do lokali mieszkalnych wykorzystywanych wyłącznie na cele mieszkaniowe a limit zwolnienia podmiotowego.

5. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, interpretacja indywidualna z 18 maja 2026 r., sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.132.2026.3.JM– najem krótkoterminowy, zwolnienie podmiotowe, VAT-UE, VAT-9M i brak obowiązku JPK_V7 przy zachowaniu zwolnienia.

6. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, interpretacja indywidualna z 10 marca 2026 r., sygn. 0114-KDIP1-1.4012.1002.2025.2.ESZ– sprzedaż nieruchomości przez fundację i wyłączenie tej sprzedaży z limitu jako sprzedaży środków trwałych podlegających amortyzacji.

7. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, interpretacja indywidualna z 17 lutego 2026 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.17.2026.1.JG– sprzedaż nieruchomości zwolnionej z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a a utrata prawa do zwolnienia podmiotowego.

8. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, interpretacja indywidualna z 7 stycznia 2026 r., sygn. 0112-KDIL1-2.4012.648.2025.1.DM– odrębny limit sprzedaży do zwolnienia podmiotowego przy najmie przez małżonków.

9. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, interpretacja indywidualna z 3 marca 2026 r., sygn. 0112-KDIL1-3.4012.48.2026.1.EO– przychody z usług świadczonych na rzecz kontrahenta zagranicznego a brak wliczania do limitu zwolnienia podmiotowego.

10. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, interpretacja indywidualna z 17 grudnia 2025 r., sygn. 0112-KDIL1-1.4012.755.2025.2.DS– pośrednictwo ubezpieczeniowe zwolnione przedmiotowo a niewliczanie do limitu sprzedaży dla zwolnienia podmiotowego.

11. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, interpretacja indywidualna z 16 grudnia 2025 r., sygn. 0111-KDIB3-3.4012.682.2025.2.AK– powrót do zwolnienia podmiotowego po wcześniejszej utracie prawa do zwolnienia.

12. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, interpretacja indywidualna z 4 maja 2026 r., sygn. 0111-KDIB3-3.4012.48.2026.2.MW– rezygnacja ze statusu podatnika VAT czynnego.



Monika Czekała, księgowy, doradca podatkowy (monika@metisfinanse.com)