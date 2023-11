Dotacje, dofinansowanie do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Jak zaksięgować dotację otrzymaną w bieżącym roku na środki trwałe przyjęte w grudniu roku poprzedniego? Jak w tym przypadku interpretować przepisy?

Problem

Spółka otrzymała w kwietniu bieżącego roku dotację na przyjęte środki trwałe w grudniu roku poprzedniego. Od stycznia bieżącego roku naliczana jest amortyzacja bilansowa od tych środków trwałych.

Jak zaksięgować otrzymaną dotację? Czy całość należy ująć jako rozliczenia międzyokresowe przychodów i zaliczyć do pozostałych przychodów operacyjnych przy naliczaniu amortyzacji?

Czy należy wyksięgować naliczoną amortyzację z kosztów na NKUP? Amortyzacja podatkowa nie została naliczona, czy zaliczyć ją też NKUP?

Odpowiedź

Ze względu na fakt, że dotacja została otrzymana na sfinansowanie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, rozliczamy to zgodnie z przepisami art. 41 ust 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości:

„1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności:

1) równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych;

2) środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł;

3) ujemną wartość firmy, o której mowa w art. 33 ust. 4 i art. 44b ust. 11.

2. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do przyjętych nieodpłatnie, w tym także w drodze darowizny, środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.”

Jak interpretować przepisy?

Oznacza to, że tylko dofinansowanie do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zaliczamy do rozliczeń międzyokresowych przychodów. Dofinansowanie do działalności bieżącej w momencie otrzymania zaliczamy bezpośrednio do pozostałych przychodów operacyjnych.

W opisanym stanie faktycznym mamy do czynienia sytuacją, kiedy spółka otrzymała dofinansowanie po oddaniu do użytku środka trwałego i po dokonaniu pierwszych odpisów amortyzacyjnych.

Podstawowym założeniem tego przypisu jest to, że odpisów amortyzacyjnych oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów dokonuje się równoległe, i powinny one się zakończyć w tym samym miesiącu. W przypadku więc, gdy amortyzacja rozpoczęła się wcześniej niż otrzymano środki z dotacji w miesiącu otrzymania dotacji należy „wyrównać” rozliczenie międzyokresowe przychodów do dotychczasowych amortyzacji jednym zapisem. W ten sposób zapewniamy równoległe rozliczenie i zakończenie rozliczeń międzyokresowych przychodów oraz amortyzacji.

Ewidencja księgowa

Przyjęcie środka trwałego do użytku

Wn 010 Środki trwałe 1200 zł

Ma 080 Środki trwałe w budowie 1200 zł

Amortyzacja 10%

Styczeń – kwiecień 40 zł x 4 = 160 zł

Wn 40x Amortyzacja 160 zł

Ma 070 Umorzenie 160 zł

Otrzymana dotacja

Wn 130 Rachunek bankowy 1200 zł

Ma 84x Rozliczenie międzyokresowe przychodów 1200 zł

Wyrównanie dokonanych odpisów amortyzacyjnych

Wn 84x Rozliczenie międzyokresowe przychodów 160 zł

Ma 76x Pozostałe przychody operacyjne 160 zł

Amortyzacja od maja

Wn 40x Amortyzacja 40 zł

Ma 070 Umorzenie 40 zł

- równoległe

Wn 84x Rozliczenie międzyokresowe przychodów 40 zł

Ma 76x Pozostałe przychody operacyjne 40 zł

Amortyzacja w części sfinansowanej z dotacji nie stanowi KUP. Więc należy zaliczyć do NKUP. Oznacza to, że jeżeli za okres styczeń- kwiecień amortyzacja została zaliczona do KUP, należy dokonać korekty i ująć koszty amortyzacji sfinansowanej z dotacji do NKUP.

Podstawa prawna Art. 41 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości

