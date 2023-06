Trzy sposoby na tanią klimatyzację z dofinansowaniem

Wartość klimatyzacji jest w sezonie letnim podwójna. Można wskazać kilka sposobów na uzyskanie dofinansowania do termoregulacji.

Program Czyste Powietrze - jak uzyskać dofinansowanie klimatyzacji?

Program Czyste Powietrze przewiduje dofinansowanie dla różnych rodzajów przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Jedną z możliwości jest w tym przypadku pompa ciepła. Ta konstrukcja może nie tylko ogrzewać, ale również ochładzać, wszystko zależy od wybranej opcji i ustawień. W zależności od wariantu, kwota dofinansowania pokryje od 40% do 100% wartości inwestycji.

Pompa ciepła jest uważana za jeden z najbardziej ekonomicznych wariantów klimatyzacji, który umie korzystać z naturalnych nierówności w rozkładzie temperatury. Przykładowo, w lecie może być gorąco, jednak przy gruncie jest znacznie chłodniej. Odpowiednia konstrukcja umożliwia pobieranie gruntowego chłodu za cenę znacznie niższą niż w przypadku tradycyjnej klimatyzacji.

Jak złożyć wniosek? Podstawową opcją jest wniosek elektroniczny. Można wnioskować również papierowo, adresatem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Trzecią opcją jest złożenie dokumentów w banku, który przystąpił do programu Czyste Powietrze.

Program Mój Prąd - jak uzyskać dofinansowanie klimatyzacji?

Program Mój Prąd przewiduje dofinansowanie do pompy ciepła jednak na innych zasadach niż Program Czyste Powietrze. W ramach programu Mój Prąd kluczowa jest instalacja fotowoltaiczna, pompa ciepła jest opcjonalnym dodatkiem. Można uzyskać dofinansowanie na poziomie 50% kosztów.

Dofinansowanie pompy ciepła jest w tym przypadku nieco bardziej skomplikowane, gdyż domowa instalacja fotowoltaiczna musi być przyłączona do sieci elektroenergetycznej. Beneficjent programu Mój Prąd musi dysponować potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia o przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej lub zaświadczeniem potwierdzającym rozliczanie się wnioskodawcy za wytworzoną/pobraną energię elektryczną na zasadach systemu tzw. net-billing.

Program Moje Ciepło - jak uzyskać dofinansowanie klimatyzacji?

Program Moje Ciepło jest skierowany do szczególnej grupy adresatów. Dofinansowanie jest możliwe w przypadku domów zabudowy jednorodzinnej wybudowanych nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r. Decyduje data zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Wysokość dotacji to kwota do 30% kosztów kwalifikowanych. Z kartą dużej rodziny dofinansowanie może wzrosnąć do 45%.

Wysokość dofinansowania jest różna w zależności od wybranej pompy ciepła. Wnioski w formie elektronicznej przyjmuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.