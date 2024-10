Kiedy Twoja firma potrzebuje księgowego? To zależy od kilku spraw

Czy trzeba zatrudnić księgowego? To zależy od Twojej sytuacji. Jeśli masz proste sprawy finansowe – jedno źródło dochodu, brak skomplikowanych ulg – być może poradzisz sobie sam. Jednak gdy Twoje sprawy są nieco bardziej skomplikowane – wiele źródeł dochodu, własna firma, różne ulgi – księgowy będzie niezastąpiony. Pomoże Ci znaleźć najlepszą drogę, by uniknąć problemów z fiskusem.

Dane z PARP nie pozostawiają złudzeń – zapotrzebowanie na specjalistów ds. rachunkowości rośnie w zastraszającym tempie. Wzrost liczby ofert pracy w tej branży o ponad 43% rok do roku to sygnał, że na rynku dzieje się coś niezwykłego. Jednym z głównych czynników napędzających ten trend jest rosnąca popularność outsourcingu księgowości. Coraz więcej firm, zarówno dużych korporacji, jak i małych, jednoosobowych działalności, decyduje się powierzyć prowadzenie księgowości specjalistom. Czy zawsze to niezbędny krok?

Kiedy warto powierzyć księgowość firmy profesjonalistom?

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z wieloma obowiązkami, a jednym z najważniejszych jest prowadzenie rzetelnej księgowości. Choć polskie prawo nie nakłada na podatnika obowiązku zatrudnienia księgowego, decyzja o współpracy z profesjonalistą może przynieść przedsiębiorcy korzyści i… spokój.



W Polsce funkcjonuje dość duży wybór różnych form działalności: od jednoosobowych działalności gospodarczych, przez spółki cywilne, jawne, z o.o., aż po spółki akcyjne. Każda z nich wiąże się z innymi obowiązkami księgowymi, a także innymi możliwościami optymalizacji podatkowej.



Złożoność przepisów podatkowych i ciągłe zmiany w prawie sprawiają, że prowadzenie księgowości, zwłaszcza dla początkujących przedsiębiorców, może okazać się wyzwaniem.



"Wiele osób decydujących się na założenie własnej firmy nie posiada nawet podstawowej wiedzy z zakresu księgowości i prawa podatkowego. Dlatego też coraz częściej przedsiębiorcy, już na samym początku swojej działalności, decydują się na zatrudnienie księgowego, który pomoże im wybrać optymalną formę opodatkowania, założyć firmę i prowadzić bieżącą księgowość" – tłumaczy Krzysztof Wojtas, prezes zarządu BrainSHARE IT, producenta programu SaldeoSMART.

Szybko zmieniające się przepisy podatkowe problemem przedsiębiorców

Często zmieniające się przepisy podatkowe to prawdziwa zmora wielu przedsiębiorców. Polski system prawny, szczególnie w obszarze podatkowym, od dłuższego czasu charakteryzuje się dużą dynamiką. Nowe ustawy, rozporządzenia i interpretacje pojawiają się regularnie, co sprawia, że nawet doświadczeni przedsiębiorcy mogą mieć trudności z ich śledzeniem i prawidłowym stosowaniem.



W 2022 roku miała miejsce znacząca reforma podatkowa w Polsce, znana jako Polski Ład. Wprowadziła wiele zmian w zakresie podatków dochodowych, VAT czy podatku od nieruchomości. Dla przedsiębiorców była to prawdziwa rewolucja, wymagająca dostosowania swoich systemów księgowych i sposobu rozliczania podatków. To sprawiło, że nawet osoby, które dotąd rozliczały się samodzielnie, zaczęły zwracać się o pomoc do księgowych.



"Poza księgowymi z krwi i kości, z pomocą przychodzi również nowoczesne oprogramowanie księgowe. Współczesne narzędzia księgowe, w tym aplikacje oparte na sztucznej inteligencji, wspierają zarówno księgowych, jak i przedsiębiorców prowadzących księgowość samodzielnie. Dzięki automatyzacji wielu czynności i zaawansowanym funkcjom ryzyko błędów jest znacznie mniejsze" – wyjaśnia Krzysztof Wojtas.

Pomyłki w rozliczeniach księgowych mogą sporo kosztować

Kolejnym argumentem przemawiającym za zatrudnieniem księgowego jest minimalizacja ryzyka błędów. Samodzielne prowadzenie księgowości, zwłaszcza przez osoby bez odpowiedniego przygotowania, może prowadzić do popełnienia kosztownych pomyłek. Te mogą skutkować karami finansowymi oraz stratą czasu na ich poprawianie.



Kwoty grzywien i kar pieniężnych za wykroczenia i przestępstwa skarbowe określane w Kodeksie karnym skarbowym są uzależnione od aktualnego minimalnego wynagrodzenia, które w 2024 roku zostało podwyższone dwukrotnie – od 1 stycznia wynosiło 4242 zł, a od 1 lipca wzrosło do 4300 zł brutto.



Analogicznie, zwiększenie płacy minimalnej skutkuje wyższymi karami za przestępstwa i wykroczenia skarbowe, a także wpływa na kwoty graniczne dla wykroczeń, które w okresie od 1 lipca 2024 roku do końca roku wynoszą do 21 500 zł. Kara grzywny za wykroczenie skarbowe w tym czasie może wynosić od 430 zł do 86 000 zł.



Natomiast w przypadku przestępstw skarbowych sąd określa liczbę stawek oraz ich wysokość, biorąc pod uwagę sytuację finansową sprawcy, co skutkuje stawkami dziennymi w granicach od 143,33 zł do nawet 57 332 zł. Kara grzywny za przestępstwa skarbowe może w tym okresie sięgać od 1433,30 zł do 41 279 040 zł!



Przedsiębiorcy mogą też stanąć przed koniecznością zapłacenia podatku wraz z odsetkami, jeśli niepoprawnie wyliczyli wysokość podatku i nie zapłacili odpowiedniej kwoty w ustawowym terminie. Odsetki takie bywają wysokie, zwłaszcza gdy dotyczą podatku sprzed kilku lat.



W związku z tym przedsiębiorcy muszą być szczególnie ostrożni w samodzielnym prowadzeniu księgowości i dostosowywaniu się do zmieniających się przepisów. Konsekwencje niezamierzonego błędu mogą być bardzo kosztowne…

Skala działalności gospodarczej i liczba dokumentów księgowych

Decyzja o zatrudnieniu księgowego jest jednym z naturalnych następstw szybkiego rozwoju firmy. Zwiększenie skali działalności wiąże się z większą liczbą dokumentów księgowych oraz bardziej złożonymi rozliczeniami. W miarę wzrostu firmy potrzeba profesjonalnej obsługi księgowej staje się coraz bardziej wyraźna.



"W sektorach o wysokiej specjalizacji, takich jak budownictwo, transport czy handel zagraniczny, zatrudnienie księgowego to nie opcja, ale konieczność. Złożoność przepisów i specyfika tych branż wymagają wiedzy i doświadczenia, które zapewniają tylko eksperci" – dodaje Krzysztof Wojtas.

Lepszy kontakt z księgowym dzięki technologii

Wielu przedsiębiorców, zwłaszcza tych mniejszych, którzy mają do czynienia z niewielką liczbą dokumentów, odkłada decyzję o rozpoczęciu współpracy z biurem rachunkowym. Bywa, że boją się utraty kontroli nad swoimi finansami, nie czują korzyści, jakie mogą uzyskać, posiłkując się pomocą zewnętrznego księgowego. A dzięki dostępnym na rynku technologiom, których coraz częściej w codziennej pracy używają biura rachunkowe, przedsiębiorca może być w stałym kontakcie ze swoim księgowym, może wystawiać faktury, dostawać powiadomienia o zbliżających się terminach płatności, monitorować swoje finanse. Niektóre z nich oferują nawet opcję automatyzacji rozliczeń faktur.



"Nowoczesne aplikacje to inteligentne narzędzia, które znacząco usprawniają pracę księgowych i firm. Pozwalają na łatwe zarządzanie dokumentami oraz wystawianie faktur z dowolnego miejsca, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą zoptymalizować procesy księgowe i oszczędzać czas" – dodaje Krzysztof Wojtas.