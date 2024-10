Księgowi pełnią coraz bardziej złożone role. Są w firmach doradcami, analitykami, a także partnerami biznesowymi

Księgowy przyszłości to nie tylko specjalista od liczb, ale także strategiczny doradca i wsparcie w rozwoju firmy. W obliczu rosnących oczekiwań przedsiębiorców, którzy cenią księgowych za zaangażowanie, komunikatywność i umiejętność zarządzania ryzykiem, profesja ta dynamicznie ewoluuje. Nowoczesne technologie odciążają księgowych od żmudnych zadań, pozwalając im skupić się na doradztwie.

Księgowy przyszłości (i to wcale nie tak odległej) ma być analitykiem, doradcą, strategicznym partnerem w biznesie. Cierpliwym, zaangażowanym, komunikatywnym. Najnowszy raport fillup k24 „Księgowi jako kluczowi doradcy klienta? Rola, wyzwania i rozwój zawodu okiem księgowych i przedsiębiorców” zarysowuje nową rolę księgowego. Żeby jednak jej sprostać, księgowi potrzebują przede wszystkim czasu na samorozwój. Jak pokazuje badanie, dostęp do nowoczesnych technologii, które ściągają z pracowników ciężar żmudnych zadań, jest tutaj kluczowy.

Księgowi pełnią coraz bardziej złożone role w firmach

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i zadania sprawozdawcze są oczywistymi obowiązkami księgowych. Ponad 53% przedsiębiorców dostrzega jednak, że księgowi pełnią w ich firmach bardziej złożone role – są mocnym wsparciem w doradztwie, zarządzaniu ryzykiem i analizie finansowej. Dla co trzeciego przedsiębiorcy księgowy uchodzi za gwarant rzetelności oraz za pracownika ważnego i potrzebnego. Aż 82% potrafi też jasno wskazać pożądane w przyszłości kompetencje księgowych, które wykraczają daleko poza standardowe obowiązki – są to przede wszystkim doradztwo strategiczne (33% wskazań), zarządzanie ryzykiem (29%) i zaawansowana analiza danych (29%).

"Badanie pokazało, że szybko zmieniające się przepisy, adaptacja do nowych technologii rosnące oczekiwania klientów i pracodawców stanowią dzisiaj najważniejsze wyzwania dla aż 87% polskich księgowych. Księgowi doskonale wiedzą, że punkty ciężkości w ich zawodzie nieco się przesunęły. Żeby jednak naprawdę nadążyć za rytmem zmian, potrzeba im przede wszystkim czasu na poszerzanie kompetencji. Niezawodne narzędzia u boku, które usprawnią codzienną pracę, będą nieocenionym wsparciem" – komentuje Artur Kaczmarek, dyrektor ds. komunikacji w e-file.

Wyzwanie zawodowe dla księgowych to adaptacja do nowych technologii

W opinii polskich księgowych oszczędność czasu i zwiększenie efektywności są zdecydowanie największymi atutami korzystania z nowoczesnych technologii – podkreśla je ponad 61% ankietowanych. Z kolei z punktu widzenia przedsiębiorców na pierwsze miejsce wysuwa się redukcja błędów (40% wskazań). Spośród zalet nowoczesnych technologii istotniejszego znaczenia niż dla księgowych nabierają dla przedsiębiorców także lepsza analiza danych (prawie 28% wskazań) i lepsza komunikacja (prawie 25%).

Nowe technologie wzbudzają oczywiście sporo emocji. Z jednej strony zarówno księgowi, jak i przedsiębiorcy, mają świadomość, jak dużo mogą dzięki nim zyskać. Z drugiej, adaptacja do nowych technologii w księgowości jest postrzegana przez obie grupy (księgowych i przedsiębiorców) jako drugie największe wyzwanie zawodowe, zaraz po szybko zmieniających się przepisach.

"Adaptacja do nowych technologii stanowi wyzwanie dla co trzeciego księgowego. Dodajmy, że wbrew powszechnemu przekonaniu o wyższych kompetencjach cyfrowych młodych pokoleń, wiek księgowych wcale nie był tutaj znaczącą zmienną. Pomimo tych naturalnych obaw w obliczu nowego, warto zachować otwartość na zmiany. Automatyzacja, w tym precyzyjny system OCR, oraz usprawnienie codziennej komunikacji pozwalają uwolnić się od żmudnych czynności i stresujących tur poprawek. A to zdecydowanie podnosi morale i wreszcie stwarza tak potrzebną przestrzeń, żeby rozwinąć skrzydła" – zaznacza Artur Kaczmarek.

Księgowy ma być cierpliwy, komunikatywny, zaangażowany i empatyczny

Jeśli polski księgowy chce być konkurencyjny, będzie potrzebował coraz więcej przestrzeni do samorozwoju i większego zaangażowania w rozwój firmy. Badanie fillup k24 pokazuje bowiem, że przedsiębiorcy coraz częściej szukają księgowych, którzy są cierpliwi i komunikatywni (89% wskazań), zaangażowani w pracę na rzecz klienta/firmy (40%), empatyczni (35%). Dopiero więc konkretna wiedza wsparta rozwiniętymi kompetencjami miękkimi wyróżni najlepszych specjalistów.