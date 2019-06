Polecamy książkę "ZWINNOLOGIA. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą"

Opis książki

Doświadczyłeś zmiany na własnej skórze? Szukałeś metody poradzenia sobie ze zmianami? Jesteśmy skłonni się założyć, że zetknąłeś się z takimi podejściami:

reklama reklama



1. Wiemy, jak zaplanować cały proces zmiany! Najważniejsza jest twarda metoda, konkretne kroki.

2. Każda zmiana rodzi opór! Ludzie przeżywają zmianę jak traumatyczne przeżycie i trzeba im pomagać przejść przez ten proces.

Każde z tych podejść jest znane od wielu, wielu lat. A jaka jest ich skuteczność? Na podstawie badań możemy powiedzieć, że posługując się nimi, masz 30% szans na sukces. Klasyczne zarządzanie zmianą osadzone mocno w XX wieku wyczerpało już swój potencjał. Menedżerowie i agenci zmian, aby osiągnąć sukces we wdrażaniu innowacji, mniejszych zmian oraz zmian strategicznych, powinni sięgnąć po nową metodykę.

Na podstawie badań prowadzonych w polskich firmach, wieloletnich doświadczeń w zarządzaniu, doradztwie i szkoleniach Jarosław Rubin, Wiesław Grabowski i Marek Naumiuk ze Szkoły Zarządzania Zmianą proponują nowe podejście, zwiększające twoje szanse na sukces we wdrażaniu przyszłych zmian. Autorzy zrywają z klasycznym zarządzaniem zmianą i przedstawiają współczesne podejście, które zakłada, że nastawienie na informację zwrotną, dialog i eksperymentowanie to droga do sukcesu.

Pokazują, że wynik procesu zmiany zależy od zwinnego podejścia do zarządzania, łączącego wiedzę, jak zaplanować zadania zmieniające organizację oraz w jaki sposób zaangażować pracowników. Zwinne podejście oznacza, że droga do celu jest ciągłym powtarzaniem cyklu uczenia się poprzez działanie: Wgląd (diagnoza) – Wybór opcji działań – Eksperyment. Edyta Madej, jedna z pionierek myślenia wizualnego w życiu, edukacji i biznesie, dodatkowo ilustruje przedstawianą koncepcję rysunkami ułatwiającymi jej zrozumienie i zapamiętanie.

Chcesz teorii? Znajdziesz ją w pierwszej części książki. Zawiera ona opisy koncepcji i praktyk zwinnych (Agile) w zarządzaniu zmianą.

Szukasz praktyki? Znajdziesz też ponad 50 narzędzi do wykorzystania oraz propozycję wdrożenia nowego podejścia do zarządzania zmianą w twojej organizacji.

Fragment książki

Czas coś zmienić. Klasyczne zarządzanie zmianą osadzone mocno w XX wieku wyczerpało już swój potencjał. Menedżerowie i agenci zmian, aby osiągnąć sukces we wdrażaniu innowacji, mniejszych zmian oraz zmian strategicznych, powinni sięgnąć po nową metodykę.

Nie ma gotowych recept. Nie ma(my) jednej twardej odpowiedzi typu „Należy postępować ściśle według następującego schematu: Po pierwsze…, itd”. Nie wierzymy, że istnieje magiczna formuła sukcesu zarządzania zmianą. Zamiast tego zapraszamy do spojrzenia na stawiane wyzwania jak na przedmiot lub umiejętność, której chcemy się nauczyć.

Nie ma przewodników w drodze w nieznane. Kiedy robimy coś pierwszy raz, nikt nie udzieli nam sprawdzonej, w pełni potwierdzonej odpowiedzi, jak się do tego zabrać.

Uczmy się od dzieci. Działajmy tak, jak wtedy, gdy byliśmy dziećmi, kiedy uczyliśmy się chodzić czy jeździć na rowerze: próbujmy, wyciągajmy wnioski i osiągajmy postęp.

Korzystajmy z inspiracji. Spójrzmy na Manifest Agile jako na ogólny przewodnik postępowania i korzystajmy z zawartych w nim wskazówek, planując i wdrażając zmiany, a może nawet szerzej – zarządzając firmą!

„Sprawmy sobie nową parę oczu”. Uważamy, że rezerwy tkwią w zaprzestaniu postrzegania zmiany jako czegoś oderwanego od normalnej działalności organizacji. Takie podejście mogło być skuteczne, gdy liczba, złożoność i niejednoznaczność zmian były znacznie niższe. Dziś, w świecie SPAM-u, taki sposób myślenia o firmie i jej otoczeniu może znacząco obniżyć wyniki całej organizacji, nie tylko w obszarze zmiany.

Nie bądźmy indykami! Przestańmy powtarzać w kółko te same działania – eksperymentujmy! Szukajmy nowych rozwiązań i pogódźmy się z niepewnością. To, co działało kiedyś, nie zawsze będzie działało w przyszłości, o czym mówi przysłowie o indyku, który myślał o niedzieli. Nie czekajmy więc na nasze niedziele. Sprawdzajmy, czy nasze założenia są poprawne, i w drogę – wzorem osadników poruszających się po nowym lądzie.

O autorach

dr Jarosław Rubin

Doktor nauk ekonomicznych, MBA, trener biznesu i konsultant. Jest założycielem i trenerem-konsultantem Szkoły Zarządzania Zmianą oraz współtwórcą największego w Polsce badania zarządzania zmianą w firmach i współautorem corocznego raportu z tego badania. Prowadzi zajęcia na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Jest zwolennikiem zwinności w zarządzaniu, współtworzy i prowadzi warsztaty Zwinne Zarządzanie Zmianą i Trener Zarządzania Zmianą, doradza zarządom firm, menedżerom i agentom zmian.

Wiesław Grabowski

Menedżer, trener, mentor i coach. Ma ponad trzydziestoletnie doświadczenie w biznesie, w tym 18 lat na pozycjach menedżerskich do poziomu zarządu i ponad pięć lat w coachingu indywidualnym i zespołowym oraz prowadzeniu szkoleń. Zebrane doświadczenia skierowały go do poszukiwań w kierunku zwinności w zarządzaniu. Współtwórca największego badania zarządzania zmianą w Polsce. Partner Szkoły Zarządzania Zmianą.

Marek Naumiuk

Praktyk biznesu. Certyfikowany trener zarządzania zmianą. Partner Szkoły Zarządzania Zmianą, współautor Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą. Prowadzi projekty szkoleniowe, doradcze i interimowe. Pasjonat ciągłego doskonalenia. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w pracy w działach komercyjnych. Prowadzi zajęcia na WSPiA w Lublinie. Wspólpracuje także z pwc, Business Linked Teams, Human Skills, RCBusiness.

Edyta Madej

Trener grupowy, umiejętności poznawczych i myślenia wizualnego. Graphic Recorder, sketchnoter, illustrator, doradca psychospołeczny, moderator Design Thinking, facylitator, e-dydaktyk. Autorka programów szkoleniowych w idei blended–learning, projektant szkoleń e-learningowych. Jest też mediatorem wiedzy – ekspertem optymalizacji przepływu wiedzy w pracy w nurcie Knowledge Pills Metodologhy (Mulitmedialnych Pigułek Wiedzy).

ZWINNOLOGIA. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą

Jarosław Rubin, Wiesław Grabowski, Marek Naumiuk

MT Biznes