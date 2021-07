Jakie są zasady poboru opłat na A2 i A4?

e-TOLL i viaTOLL. Jakie zasady obowiązują w przypadku przejazdu przez miejsca poboru opłat na A2 i A4? Kto może poruszać się po pasach e-TOLL? Gdzie szukać informacji o e-TOLL?

e-TOLL, viaTOLL - opłaty

W miejscach poboru opłat, na odcinkach autostrad Konin-Stryków (A2) i Wrocław-Sośnica (A4) wyznaczone zostały pasy przejazdowe dedykowane dla użytkowników systemów e-TOLL, viaTOLL oraz spersonalizowanych urządzeń pokładowych viaAUTO.

Kierowcy pojazdów lekkich, którzy nie korzystają jeszcze z systemu e-TOLL powinni kierować się w kierunku pasów przejazdowych po lewej stronie Placu Poboru Opłat.

W sytuacji gdy kierowca omyłkowo wjedzie na autostradę pasem dla e-TOLL i viaTOLL powinien przy wyjeździe z autostrady opłacić przejazd u inkasenta (w sposób manualny).

Pasy przejazdowe dedykowane dla użytkowników e-TOLL i viaTOLL są oznaczone tablicami informacyjnymi z logotypem nowego systemu e-TOLL umieszczonymi nad drogą (przed dojazdem do Placu Poboru Opłat) oraz nad bramkami. Są to skrajne, prawe pasy wjazdowe i wyjazdowe autostrady, na których szlabany otwierane są automatycznie.

Kto może poruszać się po pasach e-TOLL?

Reklama

Pasami tymi mogą poruszać się użytkownicy systemu e-TOLL, systemu viaTOLL, lub posiadający spersonalizowane urządzenie viaAUTO i viaBOX. Kierowcy pojazdów lekkich (o łącznej DMC nieprzekraczającej 3,5 tony) mogą opłacać przejazdy w nowym systemie po zarejestrowaniu się na stronie etoll.gov.pl i pobraniu aplikacji mobilnej e-TOLL PL. Aplikację można bezpłatnie pobrać w Google Play lub AppStore.

Zobacz jak rozpocząć przejazd płatny w aplikacji e-TOLL PL.

Dedykowane skrajne pasy nie są przeznaczone dla kierowców korzystających z anonimowych urządzeń pokładowych viaAUTO nieprzypisanych do pojazdów, w których są zainstalowane. W przypadku wątpliwości, co do rodzaju posiadanego urządzenia viaAUTO, prosimy o kontakt z Telefonicznym Centrum Obsługi Klienta systemu viaTOLL.

e-TOLL. Co zrobić po wjeździe na nieprawidłowy pas?

Kierowcy, którzy nie korzystają z systemów e-TOLL, viaTOLL lub spersonalizowanych urządzeń pokładowych viaAUTO powinni przy wjeździe i wyjeździe z autostrady kierować się do bramek po lewej stronie Placu Poboru Opłat.

Jeżeli kierowca omyłkowo wjedzie na autostradę pasem przeznaczonym dla użytkowników systemów e-TOLL i viaTOLL, powinien kontynuować przejazd (bez zawracania i zatrzymywania pojazdu), a przy wyjedźcie podjechać do kasy dla użytkowników manualnego systemu poboru opłat (oznaczonych znakiem inkasenta) i zapłacić za przejazd. W takiej sytuacji opłata będzie pobrana za najdłuższy odcinek płatny danej autostrady. Opłacenie przejazdu w sposób manualny pozwoli uniknąć nałożenia na użytkownika opłaty dodatkowej.

Organizacja miejsc poboru opłat na odcinku A4 Wrocław – Sośnica:

Na Placu Poboru Opłat Żernica i na Placu Poboru Opłat Karwiany funkcjonują dwa skrajne prawe pasy wyjazdowe dedykowane dla opłaty elektronicznej e-Toll i viaTOLL, na których nie jest prowadzona obsługa manualna.

We wszystkich miejscach poboru opłat na A4 jeden pas wjazdowy dedykowany jest dla użytkowników systemu e-TOLL.

Na Stacjach Poboru Opłat wprowadzona została zmiana funkcjonowania prawego skrajnego pasa wyjazdowego dedykowanego dla e-TOLL poprzez zapewnienie na nim obsługi 3 systemów poboru opłat (manualnego, viaToll, e-Toll). W sytuacji, w której użytkownik na takim pasie poinformuje inkasenta, że uiścił opłatę w ramach e-TOLL (SPOE KAS) otrzyma zgodę na przejazd.

Na Stacjach Poboru Opłat lewy pas wyjazdowy przeznaczony jest tylko do obsługi manualnej i dla użytkowników viaTOLL. Pas ten nie jest przeznaczony dla użytkowników e-TOLL.

Na wszystkich pasach wjazdowych dedykowanych dla użytkowników systemu e-TOLL istnieje możliwość pobrania biletu z podajnika. Będzie to skutkowało tym, że jeżeli nawet kierowca przez pomyłkę wjedzie na pas wjazdowy przeznaczony dla e-TOLL nie mając zainstalowanej aplikacji mobilnej e-TOLL PL, pobierze bilet autostradowy. Będzie mógł wyjechać z autostrady bramką przeznaczoną do płatności manualnej i w tej formie zapłacić.

Organizacja miejsc poboru opłat na odcinku A2 Konin – Stryków:

W okresie wzmożonego wakacyjnego ruchu pojazdów, od piątku od godz. 15.00 do niedzieli do godz. 24.00, wprowadzona zostanie tylko na Placach Poboru Opłat możliwość pobierania na pasach dedykowanych dla użytkowników e-TOLL biletów wjazdowych przez kierowców, którzy nie opłacają jeszcze przejazdów w nowym systemie.

Po pobraniu biletu autostradowego kierowca będzie mógł wyjechać z autostrady bramką przeznaczoną do płatności manualnej i w tej formie zapłacić.

Działania te będą wdrażane w zależności od natężenia ruchu.

Gdzie szukać informacji o e-TOLL?

Szczegółowe informacje o nowym systemie opublikowane są na stronie internetowej etoll.gov.pl. Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta udziela całodobowo informacji w 4 językach (polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim). Użytkownicy mogą korzystać z pomocy konsultantów pod numerami telefonów:

800 101 101 - numer bezpłatny dla użytkowników telefonów stacjonarnych w Polsce

+48 22 521 10 10 - numer płatny dla użytkowników telefonów komórkowych oraz dla użytkowników z zagranicy – opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora.

Do dyspozycji jest również adres mailowy kontakt@etoll.gov.pl