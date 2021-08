Zwolnienie z podatku bankowego transakcji repo i BSB - postulat BFG

Zwolnienie z podatku bankowego transakcji repo i BSB jest istotne w kontekście możliwości budowania wskaźników referencyjnych zgodnych rozporządzeniem BMR takich jak Warsaw Repo Rate (WRR) - napisał Bankowy Fundusz Gwarancyjny w opinii do projektu ustawy o rynku finansowym autorstwa Ministerstwa Finansów.

BFG postuluje zwolnienie podatkowe

"Fundusz poddaje pod rozwagę, wprowadzenie do projektu przepisu nowelizującego ustawę z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1836), która polegałaby na zwolnieniu z podatku bankowego transakcji zabezpieczonych skarbowymi papierami wartościowymi (repo i BSB)" - napisano w opinii.

Autorzy wskazali, że problem był już wcześniej poruszany na forum grupy roboczej rozwoju rynku finansowego Ministerstwa Finansów.

W założeniu zwolnienie z podatku ma pomóc w rozwoju rynku finansowego w Polsce poprzez zwiększenie liczby i wolumenu zawieranych na nim transakcji, co ma znaczenie w przypadku tworzenia wskaźników referencyjnych.

Reklama

"Transakcyjność rynku pieniężnego jest istotna w kontekście możliwości budowania wskaźników referencyjnych zgodnych rozporządzeniem BMR takich jak Warsaw Repo Rate (WRR), który w perspektywie mógłby zastąpić WIBOR. Dlatego też, zdaniem Funduszu, propozycja ta odpowiada celowi projektowanej ustawy, jakim jest rozwój rynku finansowego" - napisano.

Czym są transakcje REPO? (źródło NBP www.nbp.pl/edukacja)



Działania NBP związane z zaspokajaniem zwiększonego zapotrzebowania banków i gospodarki na pieniądz polegają na uruchomieniu transakcji typu REPO.

Transakcje REPO (ang. repurchase agreement) nazywane są także transakcjami warunkowego zakupu lub porozumienia odkupu. Warunkowość tej transakcji polega na tym, że Narodowy Bank Polski skupuje na określony czas papiery wartościowe (np. obligacje skarbowe) od banków komercyjnych, zasilając je tym samym gotówką, pod warunkiem że bank komercyjny po upływie określonego czasu i na określonych warunkach finansowych owe papiery z powrotem odkupi.

Istotą transakcji REPO jest więc nic innego, jak udzielenie bankom komercyjnym, krótkoterminowej pożyczki pod zastaw papierów wartościowych. Ogólnego celu transakcji należy upatrywać w regulacji płynności finansowej sektora bankowego. Na skutek tej operacji banki komercyjne uzyskują dodatkowe środki pieniężne (transakcja zasilająca), które mogą przeznaczyć na zwiększoną akcję kredytową. Przedsiębiorcy, czyli klienci banków komercyjnych, uzyskują wówczas dostęp do tańszego pieniądza, co pozwala im finansować inwestycje oraz regulować bieżące zobowiązania.

Odwrotny skutek przynoszą transakcje Reverse REPO (ang. reverse repurchase agreement). W tym przypadku to Narodowy Bank Polski sprzedaje emitowane przez siebie papiery wartościowe (bony pieniężne) bankom komercyjnym, zmniejszając tym samym ich rezerwy w banku centralnym i zobowiązuje się do odkupu tych papierów w ściśle określonym terminie i po z góry ustalonej cenie. Sens powyższej transakcji zasadza się na dążeniu do ograniczenia podaży pieniądza (transakcja absorbująca), kiedy aktywność kredytowa banków komercyjnych osiąga zbyt wysoki poziom.

Transakcje typu REPO oraz Reverse REPO mają charakter dostrajający i należą do operacji otwartego rynku, których głównym efektem jest zmniejszenie bądź zwiększenie rezerw banków komercyjnych, będących głównym partnerem banku centralnego na rynku pieniężnym.

Co to są transakcje BSB (buy/sell/back)? (źródło BGK)

Transakcje typu BSB (buy/sell/back) i SBB (sell/buy/back) to zabezpieczona płynnymi papierami wartościowymi (np. bony skarbowe, obligacje skarbowe, obligacje komunalne) forma:

Lokaty - zakup papierów wartościowych przez klienta z jednoczesnym zobowiązaniem ze strony banku do ich odkupienia w określonym przez klienta terminie i przy określonej rentowności,

Pożyczki - sprzedaż papierów wartościowych bankowi przy jednoczesnym ustaleniu warunków ich odkupu przez klienta po z góry określonej rentowności i w określonym terminie.

Zmiany w WIBOR i WIBID

Reklama

Przedstawiciele spółki GPW Benchmark - administratora stawek WIBOR/WIBID - poinformowali w kwietniu, że w perspektywie 2 lat rozważane są dwa scenariusze zmian w metodzie wyliczania stawek WIBOR/WIBID – jeden zakłada rezygnację ze stawki WIBID, a drugi utrzymanie dwustronności stawek. Jedną z przyczyn jest niska transakcyjność ww. wskaźników, czyli częstotliwość wykorzystywania faktycznych danych transakcyjnych do kalkulacji ich kwotowań.

Działający przy Ministerstwie Finansów zespół roboczy Rady Rozwoju Rynku Finansowego ds. indeksów alternatywnych w marcu wskazał Warszawski Indeks Rynku Depozytowego (WIRD) w ramach rozwiązania tymczasowego, a docelowo wybór wskaźnika Warsaw Repo Rate (WRR) jako wskaźnika alternatywnego dla WIBORu.

(PAP Biznes)

luk/ tus/ asa/