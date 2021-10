Nowe wzory deklaracji akcyzowych od 1 stycznia 2022 r.

Akcyza 2022 - deklaracje podatkowe. Od 1 stycznia 2022 r. obowiązywać będzie nowe rozporządzenie określające wzory deklaracji w sprawie podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego. Jest już gotowy projekt tego rozporządzenia i wzorów nowych deklaracji akcyzowych. Aktualnie projekt jest poddawany uzgodnieniom międzyresortowym, konsultacjom publicznym i opiniowaniu.

Nowe rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji akcyzowych

Nowe rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i zastąpi rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2231 oraz z 2021 r. poz. 1175). W nowym rozporządzeniu, w porównaniu do aktualnie obowiązującego rozporządzenia, zostały wprowadzone zmiany uszczegóławiające w zakresie: wyrobów zwolnionych od podatku akcyzowego, wskazania danych identyfikacyjnych osoby podpisującej deklarację, wprowadzenia pola umożliwiającego równoczesne ze złożeniem korekty deklaracji wnioskowanie o zwrot nadpłaty powstałej w wyniku tej korekty zgodnie z art. 75 ustawy – Ordynacja Podatkowa oraz zmiany porządkujące i doprecyzowujące.

Nowe rozporządzenie określi wzory następujących deklaracji akcyzowych:

AKC/AKCzo (Deklaracji w sprawie podatku akcyzowego) oraz formularzy szczegółowych o podatku akcyzowym od poszczególnych grup wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych:

AKC/A /podatek akcyzowy od alkoholu etylowego/,

AKC/B /podatek akcyzowy od wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich/,

AKC/C /podatek akcyzowy od piwa/,

AKC/D /podatek akcyzowy od paliw silnikowych z wyłączeniem gazu/,

AKC/E /podatek akcyzowy od samochodów osobowych/,

AKC/F /podatek akcyzowy od wyrobów tytoniowych/,

AKC/H /podatek akcyzowy od energii elektrycznej/,

AKC/I /podatek akcyzowy od paliw opałowych z wyłączeniem wyrobów węglowych i wyrobów gazowych/,

AKC/J /podatek akcyzowy od gazu do napędu silników spalinowych/,

AKC/K /podatek akcyzowy od preparatów smarowych, olejów smarowych i pozostałych olejów/,

AKC/L /podatek akcyzowy od wyrobów gazowych z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych/,

AKC/M /podatek akcyzowy od płynu do papierosów elektronicznych/,

AKC/N /podatek akcyzowy od wyrobów nowatorskich/.

AKC-WW (deklaracji w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów węglowych),

AKC-EN (deklaracji w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej),

AKC-ST/AKC-STn (deklaracji w sprawie podatku akcyzowego od suszu tytoniowego),

AKC-WG (deklaracji w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych),

AKC-KZ (deklaracji kwartalnej w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego),

AKC-PA (deklaracji w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego).

Co się zmieni we wzorach deklaracji?

Zasadnicze zmiany we wzorach: W tytule rozporządzenia oraz w tytułach deklaracji AKC/AKC-4zo, AKC-WW, AKC-ST/STn i AKCEN, wyraz ,,dla” zastąpiono wyrażeniem ,,w sprawie”, co jest zabiegiem ujednolicającym ze zmianami wprowadzonymi z dniem 1 lipca 2021 r. we wzorze deklaracji AKC-WG oraz we wzorach określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 78 ust. 10, art. 103 ust. 3 i art. 106 ust. 4 ustawy. Ponadto w treści ww. rozporządzenia oraz w samym wzorze deklaracji AKC/AKCzo (i w formularzach szczegółowych: AKC/A, AKC/B, AKC/C, AKC/D, AKC/E, AKC/F, AKC/G, AKC/H, AKC/I, AKC/J, AKC/K, AKC/L, AKC/M, AKC/N) usunięto cyfrę 4 w symbolu deklaracji w sprawie podatku akcyzowego (AKC/AKCzo) oraz w formularzach szczegółowych.

W nagłówku wzoru deklaracji AKC/AKCzo (i w formularzach szczegółowych), AKC-WW, AKCST/STn AKC-EN oraz AKC-PA usunięto nieużywany obecnie zwrot ,,WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM”.

W AKC-4/AKC-4zo, AKC-WW, AKC-ST/STn, AKC-EN oraz AKC-PA wprowadzono informację odnośnie składania deklaracji w postaci elektronicznej w następującym brzmieniu: Składanie w postaci elektronicznej: www.puesc.gov.pl.

W przypadku deklaracji AKC/AKCzo oraz AKC-ST/AKC-STn ujednolicono sposób oznaczania objaśnień w ten sposób że „*” stosowaną dotychczas odpowiednio dla oznaczenia objaśnień ,,Jeżeli deklaracja jest składana przez zarejestrowanego odbiorcę w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych, należy przekreślić wyrazy AKC; w pozostałych przypadkach należy przekreślić wyrazy AKCzo.” i „Jeżeli deklaracja jest składana w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym suszu tytoniowego, należy przekreślić AKC-ST; w pozostałych przypadkach należy przekreślić AKC-STn.” zastąpiono przypisem liczbowym.

Ze względu na elektronizację wzorów zrezygnowano z pozycji ,,numer formularza” w formularzach szczegółowych. Dostosowano również objaśnienia i opisy pozycji.

W ramach upraszczania, objaśnienie, umieszczone nad częścią A poszczególnych formularzy szczegółowych, zostało skrócone z „Niniejszy formularz należy załączyć do formularza głównego” na „Załącznik do deklaracji AKC” albo „Załącznik do deklaracji AKC/AKCzo”.

Mając na względzie że od 1 lipca 2021 r. jedynie podatnicy nieprowadzący działalności gospodarczej mogą składać deklaracje w akcyzie w postaci papierowej, w części A wzorów AKC/AKCzo, AKC-WW, AKC-EN, AKC-WG, AKC-ST/AKC-STn i AKC-PA wprowadzono dodatkową pozycję ,,wniosek o stwierdzenie nadpłaty powstałej w wyniku korekty deklaracji” wraz z miejscem na uzasadnienie (w którym wnioskodawca winien wpisać również kwotę nadpłaty, o której stwierdzenie wnioskuje). Obecnie w sytuacji gdy podatnik składając korektę deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej chce złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty powstałej w wyniku tej korekty, w trybie art. 75 ustawy - Ordynacja Podatkowa, nie ma możliwości dokonania tej czynności w ramach jednego procesu. Skorygowana deklaracja składana jest poprzez stronę www.puesc.gov.pl, ale nie ma możliwości równoczesnego złożenia w systemie wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Dla sprawnego przeprowadzenia tego działania, projekt zakłada umożliwienie wnioskowania o stwierdzenie nadpłaty poprzez zaznaczenie dedykowanej pozycji w deklaracji wraz z uzasadnieniem powodów wnioskowania o stwierdzenie nadpłaty i wskazaniem kwoty nadpłaty będącej przedmiotem wniosku. Zmiana o charakterze technicznym ma na celu usprawnienie działań zarówno po stronie wnioskodawcy jak i organu.

W części B.1 ,,DANE IDENTYFIKACYJNE” i konsekwentnie B.2 ,,ADRES SIEDZIBY*/ADRES ZAMIESZKANIA**” wzoru deklaracji AKC/AKCzo, AKC-WW, AKC-ST/AKC-STn, AKC-EN i AKC-PA, celem ujednolicenia, odniesienia w formie gwiazdek zastąpiono przypisami liczbowymi. W część B.1. zrezygnowano dodatkowo z wymogu podawania daty urodzenia w przypadku osób fizycznych. W części B.2. zrezygnowano z pola ,,Poczta”, które dotychczas miało charakter nieobowiązkowy. Wobec elektronizacji danych pocztowych wystarczające jest wypełnienie pól ,,Miejscowość” i ,,Kod pocztowy”. Są to zmiany już wprowadzone w innych deklaracjach podatkowych np. w podatku dochodowym (PIT-36, PIT-28, itd.).

W części G wzoru deklaracji AKC/AKCzo, AKC-WG, AKC-WW, AKC-St/AKC-STn, AKC-KZ, AKC-PA dodano dodatkową pozycję „Identyfikator podatkowy NIP/Numer PESEL (niepotrzebne skreślić) osoby składającej podpis” w celu zyskania pewności, co do tożsamości osoby podpisującej (w sytuacji istnienia kilku osób o tych samych imionach i nazwiskach numer pozwoli na jednoznaczne określenie tożsamości ) i umożliwienia wprowadzenie podpisywania tych deklaracji podpisem zaufanym.

W załączniku nr 6 do rozporządzenia określono wzór deklaracji AKC/E – Podatek akcyzowy od samochodów osobowych. W porównaniu do obowiązującego wzoru deklaracji AKC-4/E, w projektowanym wzorze w części B. WYSOKOŚĆ PODATKU AKCYZOWEGO pole ,,Zwolnienia” zostało uszczegółowione o następujące dane:

1) zwolnienie od podatku akcyzowego samochodu osobowego na podstawie art. 109a ust.1 ustawy,

2) zwolnienie od podatku akcyzowego samochodu osobowego na podstawie art.163a ust. 1 ustawy,

3) pozostałe zwolnienia od podatku akcyzowego samochodu osobowego celem umożliwienia pozyskania danych w zakresie wysokości zwolnień z ww. tytułów.

We wzorach deklaracji wyodrębniono pozycje „Zwolnienia” i „Obniżenia” z dotychczasowej pozycji „Zwolnienia i obniżenia”.

W przypadku wzorów deklaracji AKC-WG, AKC-EN, AKC/L i AKC/H w części „Zwolnienia” w zakresie wskazywania kwot poszczególnych tytułów zwolnień wprowadzono poz. „Pozostałe zwolnienia od podatku akcyzowego …”.

W części C wzorów deklaracji ,,OBLICZENIE WYSOKOŚCI PODATKU AKCYZOWEGO OD POSZCZEGÓLNYCH WYROBÓW” (dot.: AKC/AKCzo i formularzy szczegółowych), AKC-WG, AKCWW, AKC-ST/STn, AKC-EN) dodano kolumnę ,,Zwolnienie od podatku akcyzowego”, aby było możliwe wskazanie, czy wyrób wykazany w danym wierszu deklaracji korzysta z tej preferencji podatkowej czy nie.

W części C deklaracji AKC-KZ uproszczone zostały opisy kolumn e i f (wraz z wprowadzeniem stosownych objaśnień), aby wyeliminować wątpliwości w przypadku wykazywania wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką podatku akcyzowego.

W formularzach szczegółowych dotyczących wyrobów, w przypadku których mają zastosowanie wpłaty dzienne, kolumnę ,,Podatek akcyzowy z dnia powstania obowiązku podatkowego” doprecyzowano o zwrot ,,(pomniejszony o przysługujące zwolnienia i obniżenia)”. Możliwość pomniejszania kwot wpłat dziennych wynika z art. 23 ust. 4 ustawy.

We wzorach wprowadzono też jednolite określenie „podatek akcyzowy”.

Dokonano również aktualizacji publikatorów.

Do kiedy można będzie stosować dotychczasowe wzory?

Zgodnie z § 3 projektowanego nowego rozporządzenia, deklaracje sporządzone według wzorów określonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy będą miały zastosowanie do rozliczenia:

- za okresy przypadające przed 1 kwietnia 2022 r. – w zakresie deklaracji, o których mowa w § 1 pkt 1-5 uchylanego rozporządzenia,

- za okresy przypadające przed 1 stycznia 2022 r. – w zakresie deklaracji, o której mowa w § 1 pkt 5a uchylanego rozporządzenia, oraz do

- produkcji przypadającej przed 1 kwietnia 2022 r. – w zakresie deklaracji, o której mowa w § 1 pkt 6 uchylanego rozporządzenia.

Źródło: Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzorów deklaracji podatkowych w sprawie podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego