Samochód sportowy w kosztach podatkowych

Samochody w firmie mogą być wykorzystywane w różny sposób, począwszy od użytku mieszanego na cele prywatne i działalności gospodarczej, kończąc na wykorzystaniu jedynie w ramach działalności gospodarczej. W jednej z ostatnich spraw, gdzie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał pozytywną interpretację, przedmiotem zapytania była możliwość zakwalifikowania wydatków poniesionych na wytworzenie samochodu wyścigowego w postaci odpisów amortyzacyjnych oraz wydatków związanych z jego eksploatacją do kosztów podatkowych (interpretacja indywidualna z dnia 11 czerwca 2021 r. nr 0112-KDIL2-2.4011.335.2021.3.MB).

Rosnące podatki sektorowe będą miały wpływ na dalszy wzrost cen

Podatki sektorowe w Polsce. Napięcie związane z wyczekiwaniem na kolejne odczyty inflacji nieco osłabł. Przyczyniła się do tego RPP dość zdecydowanym, choć spóźnionym ruchem podnosząc stopy procentowe. Przywraca to w pewnym stopniu wiarygodność NBP. Ważną rolę odegrały odczyty inflacji w kilku krajach naszego regionu: w ostatnim miesiącu dość wyraźnie przewyższyła ona inflację w Polsce, sygnalizując że to nie tylko lokalny, krajowy problem. Ryzyko inflacji utrzymującej się przynajmniej na obecnym, a nawet wyższym poziomie jednak nie zniknęło.

Podatek od emisji CO2

Podatek od emisja CO2 - samochody. W Polsce mogą się pojawić opłaty zależne od emisji dwutlenku węgla uwzględnione w cenie zakupu paliw. Nie będzie to niczym nowym w skali UE, gdyż już 21 na 27 państw członkowskich UE nałożyło na samochody osobowe opodatkowanie emisji CO2. Dotyczy to np. Francji, Holandii, Belgii czy Austrii.

Innowacje w księgowości, finansach i ESG - zgłoszenia do 2022 Startup Accelerator do 30 listopada 2021 r.

2022 Startup Accelerator - księgowość, finanse i ESG. CPA.com oraz Association of International Certified Professional Accountants (Międzynarodowe Stowarzyszenie Dyplomowanych Specjalistów ds. Rachunkowości) reprezentujące AICPA & CIMA, przyjmują do 30 listopada 2021 r. zgłoszenia z całego świata do 2022 Startup Accelerator. Program przeznaczony jest dla firm w początkowej fazie rozwoju, które specjalizują się w innowacjach z zakresu księgowości i finansów, a od tego roku także inicjatyw ESG (ang. environmental, social, governance).

Szczepienie na COVID-19 a zatrudnienie pracowników

Szczepienie na COVID-19 a zatrudnienie pracowników. Czy pracodawcy mają prawo przyjmowania do pracy wyłącznie osoby zaszczepione na COVID-19? Czy można pytać o szczepienie na rozmowie kwalifikacyjnej?

Sprzedaż samochodu firmowego a zwolnienie z VAT

Sprzedaż samochodu a zwolnienie z VAT. Podatnik zwolniony podmiotowo z VAT sprzedaje samochód osobowy wykupiony uprzednio z leasingu na firmę. Czy przez tę sprzedaż utraci prawo do zwolnienia podmiotowego? A jeśli tak, jak ma postąpić, aby nie utracić prawa do tego zwolnienia?

Czy sprzedaż na platformie Amazon może korzystać z unijnej procedury OSS?

Sprzedaż na Amazon a unijna procedura OSS. Polski podatnik VAT dokonuje sprzedaży wysyłkowej towarów na rzecz konsumentów z innych krajów UE za pośrednictwem platformy Amazon. Z firmą Amazon rozlicza się w modelu FBA. Jeśli towar został przemieszczony do magazynu w Niemczech (magazyn Amazon) i stamtąd następuje jego wysyłka na rzecz konsumenta z Francji i Włoch, to czy do takiej sprzedaży podatnik może zastosować procedurę OSS i wykazywać VAT w deklaracji składanej do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście?

Przedawnienie zobowiązań podatkowych a postępowanie karne skarbowe - RPO apeluje o zmianę przepisów

Przedawnienie zobowiązań podatkowych a postępowanie karne skarbowe. W dniu 12 października 2021 r. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie instrumentalnego wszczynania postępowań karnych skarbowych w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. RPO zaapelował do ministra o pilne podjęcie prac legislacyjnych, zmierzających do niezwłocznego wyeliminowania z obrotu prawnego przepisów art. 70 § 6 pkt 1 oraz art. 70 c Ordynacji podatkowej.

Akcyza na papierosy i tytoń do podgrzewania - wzrost stawki kwotowej powinien być równy

Akcyza na papierosy i tytoń do podgrzewania. Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym – określający zmiany poziomu akcyzy m.in. na wyroby tytoniowe na okres 6 kolejnych lat, aż do 2027 roku. Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) uważa za konieczne zmodyfikowanie założeń projektowanej nowelizacji ustawy akcyzowej. Wzrost stawki kwotowej zarówno na zwykłe papierosy, jak i tytoń podgrzewania powinien być równy i wynosić 10%. Podwyżki należy wprowadzić dla wszystkich wyrobów tytoniowych w tym samym czasie, tj. od 1 stycznia 2022 r. Gwarantuje to, że wprowadzone zmiany rzeczywiście zgodnie z zamysłem Ministerstwa Finansów będą miały charakter indeksacji akcyzy, a nie szkodliwej z punktu widzenia polityki zdrowotnej ingerencji w rynek.

Polski Ład. Zmiany w estońskim CIT

Estoński CIT. Polski Ład przewiduje istotne zmiany w konstrukcji tzw. estońskiego CIT. To reakcja na fiasko dotychczasowych rozwiązań, zbyt skomplikowanych, uciążliwych, a przez to mało atrakcyjnych.

Korekta deklaracji VAT po zakończeniu kontroli

Korekta deklaracji VAT po zakończeniu kontroli. Dokonanie zmian w rozliczeniu VAT wymaga sporządzenia odpowiedniej korekty deklaracji. Uprawnienie do korekty ulega jednak zawieszeniu na czas trwania kontroli podatkowej w zakresie objętym tą kontrolą. Jeżeli kontrola podatkowa wykaże nieprawidłowości, a podatnik zgadza się z jej ustaleniami, ewentualnej korekty może dokonać zatem dopiero po zakończeniu kontroli. Istotne jest, aby odpowiednich zmian dokonać jeszcze przed wszczęciem postępowania podatkowego. Wtedy możemy uniknąć sankcji.

Reklama musi być wyraźnie oznaczona - UOKiK sprawdza influencerów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza, czy treści sponsorowane na blogach, Instagramie czy Facebooku gwiazd internetu są właściwie oznaczane? Czy mogą wprowadzać konsumentów w błąd? Pod koniec września 2021 r. UOKiK zapowiedział przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. UOKiK informuje konsumentów, że mają prawo do rzetelnej informacji dotyczącej powodów, dla których influencerzy polecają określone produkty. Rynek obawia się, że UOKiK po sprawdzeniu zasad współpracy influencerów z agencjami reklamowymi i reklamodawcami może przykładnie ukarać jednego z wiodących graczy, ku przestrodze innych - ocenia adwokat w w kancelarii Chałas i Wspólnicy Mikołaj Chałas.

Wystawianie faktur w 2022 roku

VAT 2022 - wystawianie faktur. W 2022 roku podatnicy będą mieli wybór, jak fakturować swoją sprzedaż. Będą mogli pozostać przy dotychczasowym systemie fakturowania (faktury papierowe lub elektroniczne w dowolnym formacie) albo skorzystać z nowych zasad, czyli wystawiać ustrukturyzowane faktury za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF). Będzie możliwe także stosowanie systemu mieszanego(stare i nowe metody).

Wynajem mieszkań na cele mieszkaniowe a VAT - interpretacja ogólna

VAT od wynajmu mieszkań. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wydał 8 października 2021 r. interpretację ogólną w sprawie w sprawie opodatkowania VAT wynajmu (lub wydzierżawiania) nieruchomości mieszkalnych na cele mieszkaniowe (znak PT1.8101.1.2021). Interpretacja ta dotyczy wyłącznie czynności wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości przez wynajmującego lub wydzierżawiającego na rzecz podmiotu gospodarczego będącego jego kontrahentem (tj. nabywcą wykonywanej przez niego usługi). Prezentujemy pełną treść tej interpretacji (śródtytuły pochodzą od redakcji).

W co przekształcić spółkę akcyjną? Spółka z o.o. czy PSA?

Przekształcenie spółki akcyjnej. Spółka z o.o. czy PSA? Coraz więcej spółek akcyjnych rozważa możliwość przekształcenia się. Powodów takiej decyzji może być wiele. Wśród nich znajdują się m.in. wysokie koszty i duży stopień sformalizowania prowadzenia bieżącej działalności. Niebagatelny wpływ mają także zmienione w 2020 roku zasady obrotu akcjami oraz wprowadzony w związku z dematerializacją akcji obowiązek jawności rejestru dla spółki oraz jej akcjonariuszy, które to mają daleko idące konsekwencje, nie tylko finansowe. W co przekształcić spółkę akcyjną?

Pracodawca płaci zaległe składki ZUS pracownika – skutki podatkowe w PIT

Zaległe składki ZUS pracownika a PIT. Uiszczenie przez płatnika zaległych składek ZUS w części należnej od świadczenia wypłacanego pracownikowi, nie generuje przychodu po stronie tego pracownika, a tym samym obowiązku płatnika (pracodawcy) w zakresie poboru zaliczek na podatek dochodowy. Powyższą tezę potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z 22 lipca 2021 r., sygn. I SA/Rz 389/21.

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w 2022 r.

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w 2022 roku wyniesie 1,00 zł na 1 litr oleju. Stawka zwrotu będzie więc taka sama jak w roku bieżącym. Przy czym, od 2022 roku zwiększeniu ulegną limity zużycia oleju napędowego wykorzystywanego do prac w gospodarstwie rolnym, od których będzie przysługiwał zwrot akcyzy.

Nieodpłatne użyczenie a VAT

Nieodpłatne użyczenie a VAT. W obrocie pomiędzy przedsiębiorcami niejednokrotnie zdarzają się transakcje, w ramach których jedna ze stron decyduje się na nieodpłatne przekazanie do dyspozycji drugiej stronie części swojego majątku. Zezwolenie na bezpłatne używanie oddanej w tym celu rzeczy wypełnia przesłanki użyczenia, o którym mowa w art. 710 kodeksu cywilnego, które w zależności od okoliczności może rodzić po stronie użyczającego obowiązek rozliczenia podatku VAT.

Prawo podatkowe – prawo „niedoczytane”

Prawo „niedoczytane” jest najważniejszym bytem funkcjonalnym współczesnego prawa podatkowego – pisze prof. Witold Modzelewski. Czym jest prawo „niedoczytane”?

Kto będzie mógł rozliczać się kwartalnie w 2022 r.

Kwartalne rozliczenie VAT 2022. Znamy już kurs euro, według którego jest ustalany limit sprzedaży decydujący o statusie małego podatnika w 2022 r. Do przeliczenia przyjmujemy kurs z 1 października 2021 r., który wyniósł 4,5941 zł za euro. obecnie tylko mały podatnik może rozliczać się kwartalnie lub kasowo.W 2022 r. prawo to uzyskają także podatnicy opodatkowani ryczałtem od dochodów spółek (estoński CIT). Ponieważ kurs euro jest wyższy w porównaniu z poprzednim rokiem, kwota limitu na 2022 r. również się podwyższyła. Jednak nie wszyscy mali podatnicy mogą rozliczać się kwartalnie.

Anulowanie faktury ujętej w pliku JPK_VAT

Anulowanie faktury w JPK. Pomyłkowo wystawiliśmy ponownie fakturę. Wystawiona faktura została wykazana w pliku JPK_VAT i wysłana do Ministerstwa Finansów. Jak anulować fakturę, która została zaewidencjonowana w pliku JPK_VAT?

PIT 2022 - terminy składania zeznań, deklaracji i informacji za 2021 rok

PIT 2022 - terminy. Do kiedy trzeba złożyć wypełnione formularze zeznań, deklaracji i informacji PIT w 2022 roku za 2021 rok? Wskazujemy terminy składania zeznań i deklaracji podatkowych przez podatników oraz informacji i deklaracji przez płatników.

Kredyty dla firm będą droższe. Biznes szuka finansowania w innej formie

Kredyty dla firm. Finansowanie biznesu. Rozpędzająca się i już rekordowa inflacja skłoniła RPP do podniesienia stóp procentowych. Kredyty staną się droższe, także te dla firm. To skomplikuje finansowanie działalności mikrobiznesu lub jego odwrót do innych niż bankowe narzędzi finansowania. Przedsiębiorcy, dla których oferta banków jest niedostępna lub zbyt droga idą po pieniądze do firm pożyczkowych lub do faktoringu. Obie te formy notują w tym roku duże wzrosty.

Polski Ład. Zmiany w CIT - Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK)

Polski Ład przewiduje modyfikację przepisów dotyczących Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK). Oto lista najważniejsze zmian w CIT w tym zakresie.

Sankcje VAT muszą być adekwatne do popełnionych naruszeń

Sankcje VAT mają być adekwatne, a nie służyć do karania podatników za jakikolwiek ich błąd – tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.