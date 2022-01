PIT-2 - nowy wzór formularza (wersja 7) - od 10 stycznia 2022 r.

Ministerstwo Finansów opublikowało na Portalu Podatkowym podatki.gov.pl siódmą wersję wzoru formularza PIT-2. Wersję tę należy stosować od 10 stycznia 2022 r.

Zakup mebli - ewidencja księgowa

Zabudowa stolarska, meble wbudowane na stałe stanowią wyposażenie budynku i nie są ujmowane jako oddzielny obiekt inwentarzowy środka trwałego. Samodzielne meble powinny być objęte ewidencją bilansową lub pozabilansową zgodnie z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości jednostki.

Tarcza antyinflacyjna 2.0 - szczegóły, założenia

Rządowa Tarcza Antyinflacyjna 2.0 to pakiet rozwiązań, który obniży lub czasowo zniesie podatek VAT m.in. na paliwo, energię elektryczna czy nawozy do 31 lipca 2022 r.

Badania kontrolne po chorobie dłuższej niż 30 dni a kwarantanna i izolacja z powodu COVID-19

Pracownik był na kwarantannie, potem bezpośrednio na izolacji, a następnie bezpośrednio na zwolnieniu chorobowym. Czy okres kwarantanny, okres izolacji należy doliczyć do 30 dni, po których należy skierować pracownika na badania kontrolne do medycyny pracy?

Tarcza antyinflacyjna 2.0 - obniżki stawek VAT

Rząd zakłada obniżkę VAT do 8 proc. na paliwo, 0 proc. na żywność, 0 proc. na gaz, 0 proc. na nawozy - poinformował premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej w dniu 11 stycznia 2022 r. . Rząd zapowiedział, że obniżki mają trwać pół roku do końca lipca i razem mogą kosztować budżet między 15 mld zł a 20 mld zł. Do łącznie pół roku przedłużono również elementy pierwszej tarczy antyinflacyjnej. "W drugiej tarczy antyinflacyjnej już od 1 lutego na sześć miesięcy, czyli do końca lipca, wdrażamy nowe kolejne rozwiązania. Z 23 proc. na 8 proc. chcemy obniżyć VAT na paliwo. To będzie fundamentalna zmiana cenowa" - powiedział premier Mateusz Morawiecki. na konferencji prasowej w dniu 11 stycznia 2022 r. Zapowiedział, że zmiany nastąpią od 1 lutego.

Egzekucja administracyjna kary pieniężnej. Zmiana danych osobowych dłużnika a bieg terminu przedawnienia

Zaległość za decyzję administracyjną dotycząca holowania, parkowania powstała w 2017 roku z terminem dochodzenia należności 5 lat. W 2018 r. dłużnik zmienił imię. Czy zmiana danych osobowych spowodowała zmianę biegu przedawnienia i termin wydłużył się do 2023 roku? Informację o zmianie danych urząd dostał w 2021 r. i zostało na nowo wystawione upomnienie na nowe dane osobowe. Czy wystawienie upomnienia powoduje liczenie na nowo terminu przedawnienia od momentu odebrania upomnienia? Jakie czynniki powodują zmianę biegu przedawnienia?

Faktury ustrukturyzowane? Raczej nie

Wszystkie firmy, z którymi miałem okazję rozmawiać na temat ewentualnego wdrożenia tzw. faktur ustrukturyzowanych, nie mają zamiaru w to się "bawić" - ani teraz ani w dostrzegalnej przyszłości. W pohukiwanie, że ktoś im nakaże to robić „już w przyszłym roku” nikt nie wierzy – pisze prof. Witold Modzelewski.

Obowiązek przyjmowania przez firmy płatności bezgotówkowych a karta wpłatnicza

Od 2022 roku przedsiębiorcy mają obowiązek przyjmowania płatności bezgotówkowych za pomocą instrumentów płatniczych. Brak zastosowania się do tego obowiązku jest zagrożone m.in. karą 5 tysięcy zł. Czy firmy zdane są na korzystanie z popularnych, ale dość drogich terminali płatniczych, a przez to skokowe podniesienie cen już za kilkanaście dni, czy jest dużo tańsza alternatywa?

Czy rozporządzenie dot. zaliczek na PIT z 7 stycznia 2022 r. jest ważne?

Eksperci Krajowej Izby Doradców Podatkowych (doradcy podatkowi: dr hab. Adam Bartosiewicz i Radomir Szaraniec) przygotowali opinię prawną na temat rozporządzenia Ministra Finansów, które zostało wydane w piątek 7 stycznia 2022 r. wieczorem i dotyczyło terminów płatności zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2022 roku. Zdaniem tych ekspertów rozporządzenie to "wykracza poza granice upoważnienia ustawowego określonego w art. 50 Ordynacji podatkowej i jest tym samym w tym zakresie nieważne.” Ponadto zdaniem ekspertów KIDP rozporządzenie to "narusza art. 217 Konstytucji.” Publikujemy pełną treść tej opinii.

Ruszył Krajowy System e-Faktur (KSeF). Czy Twój system informatyczny jest gotowy do e-fakturowania?

W dniu 1 stycznia 2022 roku ruszył Krajowy System e-Faktur (KSeF). Początkowo korzystanie z e-Faktury będzie dobrowolne. Nowy mechanizm rozliczeń ma być obowiązkowy dla wszystkich od 2023 roku. Wysyłanie i odbieranie faktur ustrukturyzowanych może odbywać się na dwa sposoby: bezpośrednio w platformie KSeF uruchomionej przez Ministerstwo Finansów lub w informatycznym systemie finansowo-księgowym, który musi być zintegrowany z KSeF dzięki interfejsowi API.

Świąteczne prezenty dla pracowników w 2022 r. - skutki w PIT i CIT

Zakup prezentów dla pracowników w listopadzie ze środków obrotowych przedsiębiorstw na rzecz pracowników generuje dodatkowe koszty podatkowe, pomniejszając finalnie wysokość zobowiązania podatkowego.

Wycofanie nieruchomości ze środków trwałych w 2022 r. - skutki w PIT i VAT

Wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej do majątku prywatnego pozostaje w 2022 r. neutralne podatkowo w podatkach dochodowych. A to oznacza, że czynność ta nie skutkuje powstaniem przychodu podatkowego do opodatkowania po stronie właściciela nieruchomości.

Składka zdrowotna od zagranicznego członka zarządu w 2022 r. – Polski Ład

Czy w 2022 r. członkowie zarządu w polskich spółkach podlegający systemowi ubezpieczeń społecznych w jednym z krajów UE/EOG lub w innym kraju, z którym Polska zawarła umowę dotyczącą zabezpieczenia społecznego, są objęci 9% składką zdrowotną?

Ulga dla klasy średniej - jak rozliczać (wyjaśnienia Ministerstwa Finansów)

Ministerstwo Finansów opublikowało przewodniki dla podatników i pracodawców wyjaśniające zasady rozliczania ulgi dla klasy średniej.

Sprzedaż towarów do krajów UE - co z podatkiem VAT?

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów w 2022 r. - na porządku dziennym stało się kupowanie towarów i usług z UE, albo sprzedawanie ich do tych krajów. Jest jednak kilka głównych kwestii, o których należy pamiętać dokonując sprzedaży do UE i rozliczając z tego tytułu podatek VAT.

Zaliczki na PIT w styczniu 2022 roku - instrukcja dla płatników

Ministerstwo Finansów przygotowało 8 stycznia 2022 r. instrukcję pobierania i przekazywania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Instrukcja ta uwzględnia przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

PIT-2 w 2022 roku - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Ministerstwo Finansów przygotowało przewodnik dla podatników z wyjaśnieniami dotyczącymi PIT-2, czyli oświadczenia pracownika, które upoważnia pracodawcę do pomniejszenia zaliczki za dany miesiąc o kwotę zmniejszającą podatek. Co zmieniło się w 2022 roku odnośnie PIT-2. Jak Ministerstwo Finansów odpowiada na pytania podatników dot. PIT-2?

Zaliczki na PIT w 2022 roku - przedłużenie terminów

7 stycznia 2022 r. Minister Finansów podpisał rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Tego samego dnia rozporządzenie to ukazało się w Dzienniku Ustaw (poz. 28) i weszło w życie 8 stycznia 2022 r. Zaliczki na PIT pobierane przez płatników po 8 stycznia 2022 r., powinny być obliczane w sposób opisany w rozporządzeniu. Ministerstwo Finansów wskazuje, że wysokość zaliczki na PIT za styczeń 2022 r., u pracowników czy zleceniobiorców osiągających miesięczny dochód do 12 800 zł brutto, powinna być pobierana w wysokości nie wyższej, niż kwota zaliczki obliczanej na zasadach działających do 31 grudnia 2021 r.

Pięć najdroższych dzieł sztuki sprzedanych w 2021 roku

Najcenniejsze dzieła sztuki, to nie tylko znane nazwiska artystów i gigantyczne kwoty uzyskane z ich sprzedaży. Każda z prac i kolekcji, niesie w sobie również ciekawą i wartą poznania historię. Kim są ich twórcy i ile kosztowały? Kreatywni ludzie potrafią spojrzeć na sprawy w nowy sposób, a na całym świecie rynek sztuki stale rośnie. W zeszłym roku padły również rekordy obrotów cyfrowych dzieł NFT. Poznajcie niezwykłe losy, pięciu najdroższych arcydzieł roku 2021.

PIT-2 w 2022 roku - kiedy trzeba składać, a kiedy nie warto

Ministerstwo Finansów zapowiedziało 5 stycznia 2022 r. zmiany dotyczące terminu składania PIT-2, który upoważnia pracodawcę do pomniejszania zaliczek na podatek od kwotę wolną od podatku. Czym jest PIT-2? Jaki skutek ma złożenie PIT-2 w 2022 roku? Kiedy nie powinno się składać PIT-2?

Niższe wypłaty wynagrodzeń to nie wina księgowych - oświadczenie SKwP

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce z niepokojem obserwuje zrzucanie na księgowych winy za nieprawidłowości związane z naliczaniem wynagrodzeń nauczycieli.

PIT-2, ulga dla klasy średniej - czego nie przegapić?

Ulga dla klasy średniej, PIT-2. W związku z Polskim Ładem pojawiło się wiele ulg i zwolnień podatkowych. Początek roku to dobry moment, aby przeanalizować o które z nich warto się starać, z których lepiej zrezygnować i kiedy złożyć odpowiednie oświadczenia.

Odsetki ustawowe 2022 (kapitałowe i za opóźnienie) - zmiany od 5 stycznia

Odsetki ustawowe 2022- zmiany od 5 stycznia. Na skutek podwyższenia stopy referencyjnej NBP (z 1,75% do 2,25%), podwyższeniu uległa od 5 stycznia 2022 r. wysokość odsetek ustawowych (kapitałowych) i odsetek ustawowych za opóźnienie - określonych w kodeksie cywilnym. Mimo podwyższenia od 5 stycznia 2022 r. także wysokości stopy lombardowej NBP - bez zmian pozostaje wysokość odsetek od zaległości podatkowych i odsetek od niezapłaconych w terminie składek na ubezpieczenie społeczne. Zmieniła się także ale od 1 stycznia 2022 r. wysokość odsetek "za opóźnienie w transakcjach handlowych" - do ustalenia wysokości tych odsetek (za okres od 1 stycznia do dnia 30 czerwca) stosuje się stopę referencyjną NBP obowiązującą w dniu: 1 stycznia 2022 r.

Wynagrodzenia 2022. Nieprawidłowo naliczone pensje w styczniu zostaną wyrównane w lutym

Dokonamy korekt, jeśli chodzi o rozporządzenie ministra finansów, aby wszystkie osoby, które miały nieprawidłowo naliczone wynagrodzenia w styczniu, otrzymały wyrównania w lutym - powiedział 5 stycznia 2022 r. rzecznik rządu Piotr Müller.

Zaliczki na PIT w 2022 roku - nowe rozporządzenie

Minister Finansów wyda nowe rozporządzenie, które zmieni zasady naliczania zaliczek na podatek dochodowy (PIT) tak, aby były one na poziomie z roku ubiegłego – zapowiedział 5 stycznia 2021 r. wiceminister finansów Jan Sarnowski na konferencji prasowej. Zmienione mają być także zasady składania PIT-2 oraz wniosku o niestosowanie ulgi dla klasy średniej.