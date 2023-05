Rozporządzenie MiCA (o rynku kryptoaktywów) przyjęte przez Radę Unii Europejskiej. Co zmienią nowe przepisy?

Rozporządzenie o rynkach kryptoaktywów (MiCA) - co zawiera

Rozporządzenie MiCA ma chronić inwestorów, zwiększając przejrzystość i wprowadzając kompleksowe ramy dla emitentów i usługodawców, w tym poprzez zapewnienie zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy. Nowe przepisy obejmują emitentów tokenów użytkowych, tokenów powiązanych z aktywami i tzw. stabilnych kryptowalut. Dotyczą również dostawców usług, takich jak systemy obrotu i portfele, w których przechowywane są kryptoaktywa. Nowe ramy regulacyjne mają chronić inwestorów i utrzymać stabilność finansową, a przy tym umożliwią innowacje i zwiększą atrakcyjność sektora kryptoaktywów.



Wprowadzają również zharmonizowane ramy regulacyjne w Unii Europejskiej, co – biorąc pod uwagę globalny charakter rynków kryptoaktywów – stanowi poprawę w porównaniu z obecną sytuacją, w której tylko w niektórych państwach członkowskich wprowadzono podobne regulacje.



- Cieszę się bardzo, że dziś spełniliśmy obietnicę, by zacząć regulować sektor kryptoaktywów. Ostatnie wydarzenia pokazały, jak bardzo potrzebne jest ustanowienie przepisów dla lepszej ochrony Europejczyków inwestujących w kryptoaktywa i dla zwalczania dotyczących tego sektora nadużyć, które mają na celu pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu. - powiedziała Elisabeth Svantesson, szwedzka minister finansów.

Kiedy rozporządzenie wejdzie w życie?

Rozporządzenie ma wejść w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Natomiast przepisy tego rozporządzenia będą stosowane (co do zasady) po upływie 18 miesięcy od daty wejścia w życie tego rozporządzenia.



Przy czym większość przepisów przepisy tytułów III i IV stosowane będą po upływie 12 miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia (z wyjątkiem przepisów wymienionych w art. 149 ust. 4 tego rozporządzenia).

Przebieg procedury legislacyjnej

Projekt rozporządzenia MiCA Komisja Europejska zaproponowała 24 września 2020 r. Jest to element szerszego pakietu dotyczącego finansów cyfrowych, który ma sprzyjać rozwojowi technologicznemu na szczeblu europejskim, a jednocześnie zapewniać stabilność finansową i ochronę konsumentów. Oprócz projektu w sprawie MiCA pakiet zawiera strategię finansów cyfrowych, projekt dotyczący operacyjnej odporności cyfrowej (DORA) – również obejmujący dostawców usług kryptoaktywowych – oraz projekt w sprawie systemu pilotażowego na potrzeby infrastruktur rynkowych opartych na technologii rozproszonego rejestru (DLT).



Pakiet ten ma wypełnić lukę w przepisach UE: sprawić, by obowiązujące ramy prawne nie utrudniały korzystania z nowych cyfrowych instrumentów finansowych, a zarazem by takie nowe technologie i produkty zostały objęte regulacjami finansowymi oraz rozwiązaniami z zakresu zarządzania ryzykiem operacyjnym firm działających w UE. Pakiet ma więc wspierać innowacje i upowszechnianie nowych technologii finansowych, a jednocześnie zapewniać właściwą ochronę konsumentom i inwestorom.



Rada przyjęła swój mandat negocjacyjny w sprawie MiCA 24 listopada 2021 r. Rozmowy trójstronne między współprawodawcami rozpoczęły się 31 marca 2022 r., a zakończyły wstępnym porozumieniem 30 czerwca 2022 r. Dzisiejsze formalne przyjęcie rozporządzenia jest ostatnim etapem procedury legislacyjnej.



Rozporządzenie o rynkach kryptoaktywów (MiCA) - treść w języku polskim.

Walka z praniem pieniędzy: Rada przyjmuje przepisy, które umożliwią śledzenie transferów kryptoaktywów

UE chce utrudnić przestępcom obchodzenie przepisów o zwalczaniu kryptowalutowego prania pieniędzy. Rada przyjęła 16 maja 2023 r. znowelizowane przepisy o informacjach towarzyszących transferom środków pieniężnych.



Nowelizacja polega na objęciu przepisami transferów kryptoaktywów. Gwarantuje to przejrzystość finansową wymian kryptoaktywów i zapewnia UE solidne ramy zgodne z najbardziej wymagającymi standardami międzynarodowymi w zakresie wymiany kryptoaktywów, co ma sprawić, że nie będą one wykorzystywane do celów przestępczych.



- Dzisiejsza decyzja to zła wiadomość dla tych, którzy chętnie wykorzystywali kryptoaktywa w swojej nielegalnej działalności, do obchodzenia sankcji UE lub finansowania terroryzmu i wojny. Kontynuowanie takich praktyk nie będzie już w Europie możliwe – jest to ważny krok naprzód w walce z praniem pieniędzy. - powiedziała Elisabeth Svantesson, szwedzka minister finansów.



Zgodnie z nowymi przepisami dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów są zobowiązani do gromadzenia i udostępniania niektórych informacji na temat nadawcy i odbiorcy dokonywanych przez nich transferów kryptoaktywów, niezależnie od kwoty kryptoaktywów będących przedmiotem transakcji. Znowelizowane przepisy pozwolą śledzić transfery kryptoaktywów, tak by można było zidentyfikować ewentualne podejrzane transakcje i w razie potrzeby je zablokować.



Rozporządzenie to stanowi część pakietu, który ma wzmocnić unijne przepisy o walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu i który Komisja przedstawiła 20 lipca 2021 r. Pakiet obejmuje też propozycję utworzenia nowego unijnego organu do walki z praniem pieniędzy.



1 grudnia 2021 r. Rada przyjęła swoje stanowisko wobec projektu dotyczącego transferu środków pieniężnych. 28 kwietnia 2022 r. rozpoczęły się negocjacje trójstronne, które 29 czerwca zakończyły się wstępnym porozumieniem. Dzisiejsze formalne przyjęcie aktu to ostatni krok w procesie ustawodawczym.

Rozporządzenie w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i niektórych kryptoaktywów (wersja przekształcona)

Źródło: Rada UE (consilium.europa.eu)