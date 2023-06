Pilne! Tysiące podatników stracą swoje interpretacje podatkowe. Jak najszybciej złóż wniosek o nową

Ministerstwo Finansów planuje usunąć wszystkie interpretacje podatkowe starsze niż 5 lat. Zmiana ma wejść w życie 1 stycznia 2024 r. Tego dnia stracą ważność interpretacje indywidualne wydane przed 1 stycznia 2019 r.

Podatnicy potrzebujący w 2024 r. unieważnionych interpretacji powinni natychmiast złożyć wnioski o nowe.

Rewolucyjna nowelizacja Ordynacji podatkowej w 2024 r.

To efekt działań art. 17 ustawy nowelizującej Ordynację podatkową, której projekt przygotowuje ministerstwo. Został on upubliczniony w trybie konsultacji społecznych.

Przepis wprowadza taką regułę:

"Interpretacje indywidualne i zmiany interpretacji wydane przed dniem 1 stycznia 2019 r. tracą ważność z dniem 1 stycznia 2024 r."

W praktyce data 1 stycznia 2024 r. i wygaśnięcie interpretacji nie są najważniejsze.

Podatnicy, płatnicy i inkasenci powinni raczej sprawdzić, kiedy wygasa indywidualna ochrona przed roszczeniami fiskusa, jaką daje im interpretacja. Takich roszczeń urzędy skarbowe nie mogą podnieść, gdy podatnik albo płatnik, zastosowali się do wskazówek zawartych w interpretacji.

Niekiedy data wygaśnięcia ochronnej mocy interpretacji np. z 2018 r., to:

koniec stycznia 2024 r. albo koniec I kwartału 2024 r. albo koniec 2024 r.

Jak to określić dokładnie przedstawiamy poniżej.

Jak określić datę wygaśnięcia mocy ochronnej interpretacji wydanej przed 1 stycznia 2019 r. ?

Odpowiedź na to pytanie zawiera także art. 17 ustawy nowelizującej Ordynację podatkową. Na tej podstawie zastosowanie się do interpretacji, powoduje zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku w zakresie wynikającym ze zdarzenia będącego przedmiotem interpretacji, jeżeli:

1) zobowiązanie nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się do interpretacji, która utraciła ważność oraz

2) skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji, miały miejsce po utracie ważności interpretacji.

Wynika z tego, że zdarzenia podatkowe, które będą miały miejsce już 2 stycznia 2024 r., nie będą korzystały z ochrony. Nie zawsze jednak jest tak źle. Trzeba pamiętać, że ochrona obejmuje:

1) w przypadku rocznego rozliczenia podatków - okres do końca roku podatkowego,

2) w przypadku kwartalnego rozliczenia podatków - okres do końca kwartału,

3) w przypadku miesięcznego rozliczenia podatków - okres do końca miesiąca,

- w którym interpretacja utraciła ważność.

Przykład

Podatnik posiada interpretację indywidualną wydaną w dniu 16 maja 2017 r. Jego interpretacja utraci ważność 1 stycznia 2024 r. Jednak z uwagi na to, że zainteresowany rozlicza podatki co kwartał, korzystać będzie z ochrony do 31 marca 2024 r.

Przykład opracowało samo Ministerstwo Finansów. Znajdziemy go w uzasadnieniu projektu nowelizacji. Czytamy w nim także:

„Zróżnicowanie terminu utraty ważności interpretacji indywidualnych uzasadnione jest okresem posiadania interpretacji. Należy bowiem zauważyć, że podatnicy, których interpretacje były wydane przed 1 stycznia 2019 r. często posiadali je znacznie dłużej niż 5 lat, zatem zasadnym jest, by ich sytuacja była możliwie jak najbardziej zrównana z sytuacją podatników, których interpretacje wydano po tym terminie.

Ograniczenie interpretacji w czasie jest rozwiązaniem korzystnym, gdyż dzięki temu z obrotu prawnego zostaną usunięte nieaktualne już interpretacje, które współkształtują obecnie praktykę interpretacyjną i mogą wprowadzać podatnika w błąd co do prawidłowej wykładni przepisów prawa podatkowego.

Ograniczone w czasie interpretacje prawa podatkowego funkcjonują również w innych krajach z obszaru Unii Europejskiej, np. w Czechach (3 lata) lub w Danii (5 lat)."

Jak najszybciej złóż wniosek o nową interpretację

Jeżeli masz interpretację indywidualną sprzed 2019 r. i wciąż korzystasz z jej mocy ochronnej, to po prostu złóż wniosek o wydanie nowej. Nie musisz z tym ruchem czekać na wejście nowych przepisów w życie. Co więcej dzięki temu unikniesz drakońskiej podwyżki opłat za wydanie interpretacji, o czym Infor.pl pisze w poniższym artykule.

WAŻNE! Pamiętajmy też, że z ochrony korzysta tylko adresat interpretacji, a nie każdy podatnik w identycznej sytuacji, co opisana w interpretacji.