800 plus od 2024 roku. Kto dostanie takie świadczenie co miesiąc? Termin na złożenie wniosku na kolejne 12 miesięcy upływa 30 czerwca

Wnioski o świadczenie wychowawcze - gdzie i jak składać?

Wnioski o świadczenie wychowawcze (teraz 500 plus a od 2024 roku - 800 plus) trzeba składać do ZUS tylko drogą elektroniczną przez Internet, a wypłata przyznanego świadczenia odbywa się bezgotówkowo (przelew bankowy na konto rodzica lub opiekuna).



Wniosek o świadczenie wychowawcze, przez Internet można złożyć w jeden z poniższych sposobów:

przez platformę PUE ZUS

przez portal informacyjno -usługowy Emp@tia

przez bankowość elektroniczną

za pomocą mobilnej aplikacji mZUS.

Uwaga! Wnioski o świadczenie 500+ ( i potem na 800+) na nowy okres (czerwiec 2023 - maj 2024) tylko do 30 czerwca 2023 r.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej informuje, że osoby, które chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. , muszą złożyć wniosek w terminie: 1 luty - 30 czerwca 2023 r.



Gdy osoba złoży wniosek na nowy okres 2023/2024 w terminie do 30 kwietnia 2023 r. , to przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca tego roku.



Co do wniosków złożonych w okresie 1 maja - 31 maja 2023 r., ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec i lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca tego roku.



Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek w okresie 1 czerwca - 30 czerwca 2023 r., ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień, nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia tego roku.

Ważne Skutki złożenia wniosku po 30 czerwca Jeśli osoba złoży wniosek w późniejszym terminie, tj. po 30 czerwca 2023 r., to prawo do świadczenia wychowawczego zostanie jej ustalone, a świadczenie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.



W związku z tym, tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2023 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone za cały okres trwający od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

W kolejnych miesiącach będzie obowiązywał następujący mechanizm:

w przypadku złożenia wniosku w lipcu 2023 r. , ZUS przyzna świadczenie od lipca i wypłaci je do dnia 30 września tego roku ,

w przypadku złożenia wniosku w sierpniu 2023 r. , ZUS przyzna świadczenie od sierpnia i wypłaci je do dnia 31 października tego roku,

w przypadku złożenia wniosku na nowy okres w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.

Ważne Wyżej wskazane terminy składania i rozpatrywania wniosków dotyczą również osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej.

Skąd będzie wiadomo że ZUS rozpatrzył wniosek rodzica i przyznał świadczenie wychowawcze na nowy okres?

Postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego będzie prowadzone przez ZUS w formie elektronicznej. Wszystkie informacje na temat wniosku i jego obsługi osoba znajdzie na swoim profilu na PUE ZUS. Przyznanie przez ZUS świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Jeśli świadczenie wychowawcze zostanie przyznane, to rodzic otrzyma informację o przyznaniu świadczenia, która będzie znajdować się w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS – także w sytuacji, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Ile czasu ma ZUS na przyznanie i wypłatę świadczenia na nowy okres ?

Jeśli osoba złoży prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. :

od 1 lutego do 30 kwietnia 2023 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie - do 30 czerwca 2023 r.,

od 1 do 31 maja 2023 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - do 31 lipca 2023 r.,

od 1 do 30 czerwca 2023 r. - ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - do 31 sierpnia 2023 r.,

od 1 do 31 lipca 2023 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od lipca - do 30 września 2023 r.,

od 1 do 31 sierpnia 2023 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie , z wyrównaniem jedynie od sierpnia - do 31 października 2023 r.

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej​​​​