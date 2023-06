Sztuczna inteligencja w księgowości i biurach rachunkowych. Kawa z INFORLEX 4 lipca 2023 r.

Rynek faktoringu w Polsce znajduje się obecnie w fazie rozwoju, a liczba zainteresowanych firm rośnie dwucyfrowo. I nie można się temu dziwić, gdyż dzięki usłudze, pieniądze z wystawionych faktur można mieć na koncie nawet tego samego dnia, zapewniając firmie płynność finansową. Wśród przedsiębiorców pojawia się jednak wiele pytań, w tym kluczowe - na co zwrócić uwagę podczas decyzji o wyborze podmiotu? To przede wszystkim oferowany poziom wsparcia i zrozumienie celów, a także wiarygodność usługodawcy. Kluczowe jest też to, czy firma ma innowacyjne podejście, a także czy dostarczane usługi cechują się łatwością dostępu, redukując tym samym biurokrację do minimum. Reasumując: partnerstwo, wiarygodność, innowacyjność i wygoda – to cechy rzetelnego partnera, o których rozmawiamy z Krzysztofem Florczakiem, prezesem FaktorOne.