Jaka inflacja w 2023 roku? Najnowsza projekcja NBP. Stopy procentowe bez zmian w lipcu

Najnowsza projekcja NBP zakłada inflację w 2023 roku w przedziale 11,1 – 12,7 proc. W 2024 roku NBP prognozuje inflację na poziomie 3,7 – 6,8 proc. a w 2025 r.: 2,1 – 5,1 proc.. Takie informacje przekazał NBP 6 lipca 2023 r. w komunikacie po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej.

Stopy procentowe bez zmian w lipcu 2023 r.

W czwartek 6 lipca 2023 r. zakończyło się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Tym samym utrzymała stopę referencyjną na poziomie 6,75 proc., stopę lombardową na poziomie 7,25 proc.; stopa depozytowa pozostała na poziomie 6,25 proc., stopa redyskontowa weksli nadal wynosi 6,8 proc. a stopa dyskontowa weksli 6,85 proc.

NBP: inflacja w całym 2023 roku w przedziale 11,1 – 12,7 proc.

Jak podał NBP w komunikacie po posiedzeniu Rady, odniosła się ona do spadku inflacji, która po czerwcu wyniosła 11,5 proc. w stosunku do 13 proc. po maju.



„Uwzględniając dane GUS, można szacować, że w czerwcu ponownie obniżyła się także inflacja bazowa. Jednocześnie nadal silnie spada inflacja PPI (producencka - PAP), co sygnalizuje dalsze osłabianie się zewnętrznych szoków podażowych. Wraz z niższą dynamiką aktywności gospodarczej będzie to oddziaływać w kierunku dalszego obniżania dynamiki cen dóbr konsumpcyjnych w kolejnych kwartałach” – podano w komunikacie po posiedzeniu Rady.



Dodano w nim, że według oceny RPP osłabienie koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki wraz ze spadkiem cen surowców będzie nadal wpływać ograniczająco na globalną inflację, co będzie w dalszym ciągu oddziaływać również w kierunku niższej dynamiki cen w Polsce. Rana wskazała także, że do spadku krajowej inflacji będzie się przyczyniać osłabienie dynamiki PKB, w tym konsumpcji, następujące w warunkach istotnego obniżenia dynamiki kredytu.



„Rada ocenia, że silne zacieśnienie polityki pieniężnej NBP prowadzi do obniżania się inflacji w Polsce w kierunku celu inflacyjnego NBP. Jednocześnie ze względu na skalę i trwałość oddziaływania wcześniejszych szoków, które pozostają poza wpływem krajowej polityki pieniężnej, powrót inflacji do celu inflacyjnego NBP będzie następował stopniowo. Szybszemu obniżaniu inflacji sprzyjałoby umocnienie złotego, które w ocenie Rady byłoby spójne z fundamentami polskiej gospodarki” – dodano w komunikacie po posiedzeniu.



NBP poinformował także, że podczas posiedzenia Rada Polityki Pieniężnej zapoznała się ona z wynikami lipcowej projekcji inflacji. „Zgodnie z projekcją – przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP oraz uwzględniającą dane dostępne do 22 czerwca 2023 r. – roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 11,1 – 12,7 proc. w 2023 r. (wobec 10,2 – 13,5 proc. w projekcji z marca 2023 r.), 3,7 – 6,8 proc. w 2024 r. (wobec 3,9 – 7,5 proc.) oraz 2,1 – 5,1 proc. w 2025 r. (wobec 2,0 – 5,0 proc.)” – podano w komunikacie.

RPP zapoznała się także z projekcja wzrostu gospodarczego.

„(…) roczne tempo wzrostu PKB według projekcji znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale -0,2 – 1,3 proc. w 2023 r. (wobec -0,1 – 1,8 proc. w projekcji z marca 2023 r.), 1,4 – 3,3 proc. w 2024 r. (wobec 1,1 – 3,1 proc.) oraz 2,1 – 4,4 proc. w 2025 r. (wobec 2,0 – 4,3 proc.)” – podał NBP. (PAP)

autor: Marek Siudaj

Dalszy ciąg materiału pod wideo

ms/ drag/