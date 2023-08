Sądy bardziej wyrozumiałe dla podatnika niż fiskus

WSA w Gdańsku 12 lipca 2023 r. w wyroku o sygn. akt I SA/Gd 291/23 stwierdził, że przy wypłacie zaliczki na poczet zysku dla komplementariusza, spółka komandytowa nie jest zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego.

Organy podatkowe żądają podatku od zaliczek na poczet zysku

Fiskus niezmiennie twierdzi, że już w momencie wypłaty zaliczki na poczet zysku, spółka komandytowa lub komandytowo-akcyjna jest zobligowana do pobrania 19% zryczałtowanego podatku, pomimo tego, że nie jest znany całoroczny dochód Spółki i nie występuje możliwość odliczenia podatku spółki od podatku komplementariusza. Organy podatkowe jednoznacznie wskazują, że komplementariusz po zakończonym roku podatkowym może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty i w ten sposób skorzystać z przysługującej mu preferencji. Powyższe podejście znajduje wyraz także w interpretacjach z tego roku np. interpretacji indywidualnej z 11 lipca 2023 r. sygn. 0114-KDIP3-1.4011.506.2023.1.BS, czy interpretacji indywidualnej z 5 stycznia 2023 r., sygn. 0115- KDIT1.4011.706.2022.1.MK.

Sądy administracyjne po stronie podatników w sprawie zaliczek na poczet zysku

Dotychczasowa jednolita linia orzecznicza sądów administracyjnych potwierdza, że w przypadku zaliczki na poczet zysku u komplementariuszy spółki komandytowej nie występuje obowiązek pobrania 19% zryczałtowanego podatku zgodnie z art. 30a ustawy o PIT.

Podobnie jest również w przypadku komplementariuszy spółek komandytowo-akcyjnych, gdzie można wskazać przykładowo chociażby korzystny dla podatników wyrok NSA z 3 grudnia 2020 r. sygn. akt II FSK 2048/18.

Zdaniem NSA ustawodawca przyjął, że odliczenie od zryczałtowanego podatku naliczonego od przychodu komplementariusza z tytułu udziału w zysku podatku zapłaconego przez spółkę komandytową odnosi się do roku podatkowego.

Skoro do określenia wysokości podatku od komplementariusza zgodnie z art. 30a ust. 6a ustawy o PIT niezbędna jest informacja o wysokości podatku od dochodu spółki, to obowiązek podatkowy komplementariusza powstały z chwilą wypłaty mu zaliczki na poczet udziału w zyskach zamieni się w zobowiązanie podatkowe dopiero w chwili obliczenia dochodu tej spółki na podstawie art. 19 ustawy o CIT.

Jak zatem rozpatrywać zaliczki na poczet zysku?

Fiskus niejednokrotnie wskutek rozstrzygnięć sądowych dokonuje zmiany wcześniej wyrażonego stanowiska, czego przykładem może być indywidualna interpretacja z 14 października 2022 r. sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.311. 2022.11.GG, która została zmieniona na podstawie wyroku WSA w Warszawie z 20 kwietnia 2022 r. sygn. akt III SA/Wa 1906/21.

Po ponownym rozpatrzeniu wniosku, fiskus potwierdził, że w istocie spółka komandytowa nie jest zobligowana do pobierania zryczałtowanego podatku od zaliczek wypłacanych na rzecz komplementariuszy, sygnalizując, że wynika to z tego, że przepisy ustawy o PIT i o CIT takiego obowiązku nie przewidują, a ponadto powstanie obowiązku podatkowego po stronie komplementariusza w momencie wypłaty zaliczki na poczet zysku nie wskazuje, że na podatniku ciąży obowiązek zapłaty podatku, a na płatniku obowiązek jego pobrania i odprowadzenia. Aby do tego doszło, musi zaistnieć zobowiązanie podatkowe, do którego niezbędna jest wiedza o wysokości podatku spółki komandytowej za dany rok podatkowy.

W zmienionej interpretacji organ ponadto wskazał, że ustawodawca ustanowił zasadę jednokrotnego opodatkowania dochodów komplementariuszy w spółce komandytowej i nie określił w tej kwestii żadnych wyjątków, a także wskazał, że gdyby zaliczki wypłacone w trakcie roku przewyższały ostateczny wynik spółki to odprowadzanie zryczałtowanego podatku w momencie wypłaty zaliczki powodowałoby opodatkowanie kwot niebędących przychodem komplementariuszy.

Chociaż problem związany z zaliczkami na poczet zysku u komplementariuszy spółek komandytowych oraz spółek komandytowo-akcyjnych nieraz był przedmiotem postępowań przed sądami administracyjnymi, a wątpliwości w tym zakresie były wielokrotnie rozwiązywane przez sądy, to zdarzają się sytuacje w których podatnicy nadal spotykają się z nieugiętym stanowiskiem organów podatkowych. Mając to na uwadze przedsiębiorcy, którzy spotkali się z negatywnym stanowiskiem fiskusa, mogą rozważyć ścieżkę postępowania przed sądem administracyjnym, mając na uwadze spójną linię orzeczniczą, która jest korzystna dla podatników.

Autor: Marek Gwóźdź, Counsel ID Advisory