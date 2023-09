CBAM (tzw. graniczny podatek węglowy) - okres przejściowy od 1 października 2023 r. Nowe obowiązki dla importerów, sprawozdanie CBAM, zmiany w zgłoszeniach celnych

Departament Ceł Ministerstwa Finansów udzielił wyjaśnień odnośnie nowych obowiązków importerów wynikających z wejścia w życie przepisów unijnych ustanawiających mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (tzw. CBAM - zwany potocznie granicznym podatkiem węglowym). Pojawi się m.in. obowiązek składania sprawozdań CBAM, a także nastąpią zmiany w zgłoszeniach celnych. Okres przejściowy wdrażania tych przepisów zaczyna się już 1 października 2023 r.

CBAM - co to jest

CBAM (skrót angielskiego wyrażenia Carbon Border Adjustment Mechanism) to mechanizm (rodzaj podatku stanowiącego dochód Unii Europejskiej) dostosowujący ceny węgla i innych towarów na granicach z uwzględnieniem emisji CO2. CBAM jest też zwany granicznym podatkiem węglowym. CBAM ma być nakładany na towary importowane na obszar celny UE, których wytwarzanie wiąże się z wysokimi emisjami CO 2 . CBAM ma na celu ograniczenie przywozu do UE produktów wytwarzanych poza UE - tam gdzie nie obowiązują przepisy ograniczające emisje CO 2 i innych gazów cieplarnianych.

CBAM - przepisy

W dniu 17 maja 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/956 z dnia 10 maja 2023 r. ustanawiające mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (dalej jako: rozp. 2023/956). Natomiast 15 września 2023 r. zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1773 z dnia 17 sierpnia 2023 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/956 w odniesieniu do obowiązków sprawozdawczych do celów mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 w okresie przejściowym (wejście w życie 16 września 2023 r.).

Zakres stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/956

Zakres stosowania rozp. 2023/956 został określony w art. 2. Rozporządzenie stosuje się do towarów wymienionych w załączniku I do rozporządzenia, a do celów identyfikacji towarów stosuje kody Nomenklatury Scalonej (CN). Należą do nich m.in. cement, nawozy, żelazo i stal, aluminium oraz produkty powstałe z nich oraz energia elektryczna i wodór.



W okresie przejściowym trwającym od 1 października 2023 r. do 31 grudnia 2025 r. rozporządzenie będzie miało zastosowanie jedynie w ograniczonym zakresie odnośnie obowiązków importerów lub wyznaczonych pośrednich przedstawicieli celnych, w pełni natomiast będzie stosowane od 1 stycznia 2026 r.



Zgodnie z art. 32 rozp. 2023/956 w okresie przejściowym obowiązki importera ograniczają się do obowiązków sprawozdawczych określonych w art. 33-35 rozp. 2023/956. Jeżeli importer ma siedzibę w państwie członkowskim i wyznacza pośredniego przedstawiciela celnego zgodnie z art. 18 rozporządzenia (UE) nr 952/2013, a pośredni przedstawiciel celny wyrazi na to zgodę, obowiązki sprawozdawcze mają zastosowanie do takiego pośredniego przedstawiciela celnego. Jeżeli importer nie ma siedziby w państwie członkowskim, obowiązki sprawozdawcze spoczywają na pośrednim przedstawicielu celnym.

Obowiązek sprawozdawczy

Każdy importer lub, w sytuacjach objętych art. 32 rozp. 2023/956, pośredni przedstawiciel celny, który dokonał przywozu towarów w danym kwartale roku kalendarzowego, składa Komisji sprawozdanie za ten kwartał (sprawozdanie CBAM) zawierające informacje o towarach przywiezionych w tym kwartale, nie później niż jeden miesiąc po zakończeniu tego kwartału.



Zakres danych i procedur, dla których został określony obowiązek sprawozdawczy, wskazuje art. 34 i 35 rozp. 2023/956. Natomiast wyżej wymienione rozporządzenie wykonawcze określa między innymi szczegółowe zasady dotyczące składania kwartalnych sprawozdań CBAM w okresie przejściowym.

Zmiany w Taryfie Celnej

W systemie Zintegrowanej Taryfy Celnej Wspólnot Europejskich (TARIC) oraz Informacyjnym Systemie Zintegrowanej Taryfy Celnej (ISZTAR4), dla kodów taryfy celnej objętych rozporządzeniem, z uwzględnieniem krajów podlegających wyłączeniu, zostanie wprowadzony nowy typ środka kontroli:

775: Mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2.

Do środka zostanie dołączony nowy przypis wyjaśniający obowiązek sprawozdawczy importerów.

TM967:

„Rozporządzenie (UE) 2023/956 – art. 35 – Obowiązek sprawozdawczy:

1. Każdy importer lub, w sytuacjach objętych art. 32, pośredni przedstawiciel celny, który dokonał przywozu towarów w danym kwartale roku kalendarzowego, składa Komisji sprawozdanie za ten kwartał („sprawozdanie CBAM”) zawierające informacje o towarach przywiezionych w tym kwartale, nie później niż jeden miesiąc po zakończeniu tego kwartału.

2. Sprawozdanie CBAM zawiera następujące informacje:

a. całkowitą ilość każdego rodzaju towarów, wyrażoną w megawatogodzinach w przypadku energii elektrycznej i w tonach w przypadku innych towarów, określoną dla każdej instalacji wytwarzającej towary w państwie pochodzenia;

b. rzeczywisty całkowity poziom emisji wbudowanych, wyrażony w tonach emisji ekwiwalentu dwutlenku węgla na megawatogodzinę energii elektrycznej lub – w przypadku innych towarów – w tonach emisji ekwiwalentu dwutlenku węgla na tonę każdego rodzaju towarów, obliczony zgodnie z metodą określoną w załączniku IV;

c. całkowite emisje pośrednie obliczone zgodnie z aktem wykonawczym, o którym mowa w ust. 7;

d. opłatę emisyjną należną w państwie pochodzenia za emisje wbudowane w towary przywożone, z uwzględnieniem rabatów lub innej dostępnej formy rekompensaty.



Rozporządzenie (UE) 2023/956 – art. 2.4 – Zakres:

Rozporządzenie (UE) 2023/956 nie ma zastosowania do towarów pochodzących z państw trzecich i terytoriów wymienionych w załączniku III pkt 1.”

Zmiany w zgłoszeniach celnych

Od 1 października 2023 r., w przypadku przywozu towarów objętych przedmiotowym rozporządzeniem, wprowadzony zostanie obowiązek podawania w zgłoszeniach celnych - w drugiej części Pola 37, kodu uszczegóławiającego procedurę 2C2.

Opis kodu:

„2C2 - zgłoszenie przywozowe obejmuje towary, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2023/956 z 10.05.2023 r. ustanawiającego mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM), do których odnosi się obowiązek sprawozdawczy, zgodnie z art. 34 i 35 tego rozporządzenia. Obowiązek ten dotyczy również dopuszczenia do obrotu produktu przetworzonego niewymienionego w załączniku I do ww. rozporządzenia, ale powstałego z towarów uprzednio objętych procedurą uszlachetniania czynnego

i wymienionych w załączniku I do ww. rozporządzenia.”

Podanie kodu 2C2 spowoduje, że w komunikatach zwalniających towar do procedury celnej w AIS/IMPORT (PZC/ZC299) pojawi się adnotacja przypominająca o obowiązku sprawozdawczym. W przypadku procedur uproszczonych - adnotacja pojawi się w komunikatach kończących obsługę zgłoszenia uzupełniającego (UZP).

Wytyczne KE dla importerów

Na stronie Komisji Europejskiej (strona otwiera się w nowym oknie) poświęconej rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/956 z dnia 10 maja 2023 r. zostały opublikowane:

wytyczne dla importerów (Guidance document on CBAM installations for importers of goods into the EU),

wytyczne dla operatorów (Guidance document on CBAM installations for installation operators outside the EU),

plik xlsx, który ma ułatwić wymianę informacji pomiędzy importerami a operatorami.

Komisja organizuje 6 seminariów online dotyczących ogólnych zagadnień w zakresie CBAM, a także specyfiki każdego sektora (żelazo i stal, aluminium, cement, nawozy, energia elektryczna i wodór), na które link rejestracyjny do udziału znajduje się na wskazanej wyżej stronie KE. Podczas seminariów będzie możliwość zadawania pytań. Wszystkie seminaria zostaną nagrane i umieszczone na unijnym portalu edukacyjnym dotyczącym ceł i podatków (strona otwiera się w nowym oknie).

Więcej informacji na ten temat mechanizmu CBAM i przyjętego rozporządzenia wykonawczego znajduje się w serwisie Komisji Europejskiej (strona otwiera się w nowym oknie).