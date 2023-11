Eksport towarów. Wdrożenie AES/ECS2 PLUS od maja 2024 roku

Z początkiem grudnia 2023 roku kraje członkowskie UE powinny wdrożyć nową wersję unijnego systemu obsługi eksportu (system AES). System ten nie przewiduje możliwości stosowania w operacjach eksportowych procedury uproszczonej „w miejscu” w dotychczasowej formie, która co do zasady realizowana jest bez udziału funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej przy obsłudze zgłoszenia. Będzie to skutkować koniecznością realizacji tych operacji w procedurze standardowej.



Jednak - jak poinformował 14 listopada 2023 r. Departament Ceł Ministerstwa Finansów, Polska podjęła decyzję o przesunięciu wdrożenia nowego systemu na maj 2024 roku (także kilka innych krajów członkowskich UE zgłasza opóźnienie jego wdrożenia).

Jak ma przebiegać wdrożenie nowych przepisów?

Obecnie w całym kraju organizowane są spotkania przedstawicieli Krajowej Administracji Skarbowej z przedsiębiorcami mające na celu zdiagnozowanie potencjalnych problemów, jakie może spowodować zmiana prawa wynikająca z unijnego kodeksu celnego. Rozmowy z biznesem mają na celu ustalenie skali zapotrzebowania na obsługę zgłoszeń poza obecnymi godzinami pracy placówek KAS.



W zależności od zdiagnozowanych potrzeb w niektórych oddziałach celnych może zostać wprowadzona całodobowa obsługa zgłoszeń, w innych natomiast - wydłużone godziny pracy.

Ministerstwo Finansów deklaruje, że chce zapewnić w ten sposób płynność obsługi odpraw eksportowych. Resort finansów przewiduje również, że będzie możliwe dokonywanie zgłoszeń standardowych w miejscach uznanych, bez fizycznej obecności funkcjonariusza w miejscu przedstawienia towaru.



Jak prognozuje MF mogą wystąpić sytuacje, np. w przypadkach eksportu towarów wrażliwych, gdy trzeba będzie przeprowadzić kontrolę lub nałożyć plomby na środek transportu, a towary w tym celu będą musiały zostać przedstawione w oddziale celnym.

Automatyzacja odpraw eksportowych

Ministerstwo Finansów pracuje też nad dalszym zautomatyzowaniem odpraw eksportowych, tak by ograniczyć lub nawet całkowicie wyeliminować konieczność ingerencji manualnej funkcjonariusza w proces obsługi zgłoszenia celnego.



Resort jest także świadomy obaw przedsiębiorców o to, czy po 1 grudnia 2023 roku stosowany w Polsce obecnie system obsługi eksportu będzie w stanie wymieniać dane z systemami innych krajów UE, gdzie wdrożono już nowy system AES. Z uwagi na zaobserwowaną stabilną pracę zbudowanego przez Komisję Europejską unijnego konwertera pozwalającego „komunikować się” dotychczasowej i nowej wersji systemu MF ocenia ryzyko wystąpienia nieprawidłowości na nie więcej niż 5%.



Zdaniem Ministerstwa, przedsiębiorcy dokonujący operacji wywozowych w schemacie międzynarodowym (tj. gdy miejsce złożenia zgłoszenia wywozowego i rozpoczęcia transportu jest w Polsce, a urząd celny, przez który towary opuszczają terytorium UE – w innym kraju, poza Polską) powinni się zaopatrzyć w oprogramowanie AES/ECS2 PLUS przed 1 maja 2024 roku, bo wtedy będzie ono już dla takich operacji obowiązkowe.