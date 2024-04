Komunikat NBP: Po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej stopy procentowe pozostają bez zmian

Pranie pieniędzy wciąż jest sporym problemem – aż 5 proc. PKB jest co roku zaangażowane w przestępstwa finansowe. W przypadku kryptowalut statystyki te wyglądają zgoła inaczej. Według danych z raportów takich jak Chainalysis waluty wirtualne to tylko kropla w morzu przestępczości finansowej. Mimo to, nowe przepisy europejskie i wprowadzenie Urzędu ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (AMLA) wpłyną także na ten rynek. W jaki sposób?