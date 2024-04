Zmiany VAT 2025 - podwyższenie limitu przychodów zwalniających z VAT do 240 tys. zł od stycznia 2025 r.

Szykuje się podwyższenie limitu przychodów uprawniających do zwolnienia z rozliczania VAT do 240 tys. zł z obecnych 200 tys. zł. Zmiana miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2025 r.

Od 2025 roku rozliczanie się z VAT nastąpi powyżej 240 tys. zł

Minister finansów Andrzej Domański poinformował, że resort finansów chce podwyższyć limit przychodów uprawniających do zwolnienia z rozliczania podatku od towarów i usług (VAT) do 240 tys. zł z obecnych 200 tys. zł i planuje, by zmiana ta weszła w życie od 1 stycznia 2025 r.

"Pracujemy nad podniesieniem limitu obrotów podatników, zobligowanych do rozliczania się z VAT. Limit wynosi obecnie 200 tys. zł chcemy, by ten limit wynosił 240 tys. zł. Rozliczanie się z VAT nastąpi powyżej 240 tys. zł. To jest limit, który nie był podnoszony bodajże od 2017 r. Chciałbym, żeby to weszło od 1 stycznia 2025 r." - powiedział Domański w Radiu Zet.

Zwolnienie podmiotowe z VAT

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Do wartości sprzedaży podlegającej zwolnieniu nie wlicza się:



1) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem na terytorium kraju;



1a) sprzedaży na odległość towarów importowanych, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem na terytorium kraju;

2) odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:



a) transakcji związanych z nieruchomościami,



b) usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,



c) usług ubezpieczeniowych



– jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;



3) odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

