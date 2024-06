9 czerwca - Dzień Księgowych. To im powierzamy nasze finanse

9 czerwca przypada Dzień Księgowych. Z tej okazji przyjrzymy się ich pracy oraz temu, jak są postrzegani.

9 czerwca - Dzień Księgowych

Dobry księgowy to skarb. Bez względu na specyfikę, skalę czy rozmiar prowadzonego biznesu, niezależnie rodzaju spraw - firmowych czy związanych z budżetem domowym, wielu z nas nie wyobraża sobie przejścia przez gąszcz przepisów i niuansów prawno-podatkowych bez profesjonalnego wsparcia. Praca księgowych wymaga nie tylko doskonałej znajomości przepisów i umiejętności analitycznych, ale także precyzji i uważności. To bohaterowie drugiego planu, którzy wpływają na efektywne zarządzanie płynnością i polityką finansową firmy. Dzięki ich wiedzy nie tylko możemy sprawnie się rozliczać z fiskusem i efektywnie zarządzać środkami, ale też mamy poczucie bezpieczeństwa w aspekcie zgodności z szybko zmieniającymi się regulacjami. W niedzielę 9 czerwca właśnie oni obchodzą swoje święto – Dzień Księgowych.

Z badania przeprowadzonego na zlecenie KIR przez IQS w czerwcu 2024 r., na ogólnopolskiej grupie respondentów w wieku od 18 do 64 lat, wynika, że za najważniejsze cechy dobrych księgowych uznajemy dokładność i rzetelność (odpowiednio 84% i 79%). Mniej niż co drugi z ankietowanych (42%) wskazał na komunikatywność, choć sami księgowi widzą ten aspekt nieco inaczej: prawie 55% z nich uważa siebie za osoby towarzyskie. W odpowiedzi na pytanie o najważniejsze wyzwania stojące przed księgowymi, respondenci badania IQS wskazali nadążanie za zmieniającymi się przepisami prawa (85%). Natomiast w perspektywie większości księgowych za kluczową jest uznawana konieczność ciągłego doskonalenia i zdobywania nowych umiejętności, co wskazuje dwóch na trzech respondentów.

Inne wyzwania dla księgowych, jakie identyfikowali respondenci czerwcowego badania IQS to rosnące oczekiwania klientów oraz presja czasowa (odpowiednio 59% i 48%). Automatyzację i digitalizację Polki i Polacy uznali za mniejsze wyzwanie w księgowości (35% wskazań) – co może być wyrazem ciągłego zapotrzebowania na bezpośredni międzyludzki charakter tych usług, a jednocześnie może też oznaczać wysoką ocenę stopnia aktualnego przystosowania branży księgowej do wymagań cyfrowej gospodarki.

– Księgowi to jedna z bardziej ucyfryzowanych grup zawodowych. Konsekwentnie i od lat przenoszą w swojej działalności usługi i procesy księgowe z „papieru” do świata cyfrowego. Są w awangardzie klientów korzystających z usług zaufania, takich jak kwalifikowany podpis elektroniczny czy e-pieczęć. Doskonale znają narzędzia, bez których cyfrowy obieg dokumentów oraz bezpieczna i odpowiedzialna digitalizacja procesów biznesowych i finansowych nie byłaby możliwa – mówi Elżbieta Włodarczyk, Dyrektor Linii biznesowej podpis elektroniczny w KIR.

Dzięki fachowym księgowym przedsiębiorstwa mogą efektywnie planować budżety, minimalizować koszty i maksymalizować zyski. Rolą księgowego jest nie tylko zapewnienie organizacji sprawnego funkcjonowania, w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Księgowy też człowiek

- Warto zauważyć, że nasze dzisiejsze wyzwania stają się coraz bardziej złożone. Postępująca cyfryzacja wiąże się też ze wzrostem wymagań w zakresie bezpieczeństwa informacji, wymienianych w cyfrowym obiegu. Dlatego jako księgowi wybieramy nowoczesne narzędzia autoryzacji i potwierdzania autentyczności dokumentów - mówi Agnieszka Gajak-Skwira, Główna Księgowa w KIR. - W czasach, kiedy przepisy podatkowe i finansowe zmieniają się szybko i są coraz bardziej skomplikowane, a funkcjonowanie online wymaga nowych umiejętności, świadomy księgowy staje się strategicznym partnerem dla biznesu – dodaje Agnieszka Gajak-Skwira.

Swoich księgowych obdarzamy wyjątkowym zaufaniem, a jeśli w dniu ich święta chcemy ich pracę dodatkowo docenić odpowiednio dobranym upominkiem, to Global Webindex 2024 podpowiada, co oni sami wskazali jako swoje najczęstsze zainteresowania. Zapewne dojdziemy do wniosku, że w swoich preferencjach księgowi są po prostu tacy jak my: lubią książki, muzykę, jedzenie i podróże.

