Kasowy PIT coraz bliżej. Jest plan, że od 1 stycznia 2025 r.

Niezmiennie wśród podatników CIT pojawiają się wątpliwości w zakresie stosowania ulg podatkowych. Jest to po części spowodowane niejasnymi przepisami, co przekłada się na niskie zainteresowanie ulgami podatkowymi w CIT. W 2022 r. z ulgi na ekspansję skorzystało tylko 224 podatników CIT, z ulgi na robotyzację 154 podatników, w przypadku ulgi IP Box było to tylko 181 podatników. W przypadku ulgi badawczo-rozwojowej statystyki te wyglądały lepiej i w 2022 r. z tej ulgi skorzystało ponad 2400 podatników.