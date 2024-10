Konferencja „Cyfrowy Księgowy” – zmiany w rachunkowości w erze cyfryzacji

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, organizacja z ponad 100-letnią tradycją we wspieraniu rozwoju profesjonalnych księgowych, zaprasza na konferencję „Cyfrowy Księgowy – najważniejsze zmiany i wyzwania”.

To wyjątkowe wydarzenie, organizowane we współpracy z dostawcami oprogramowania księgowego, firmami Symfonia Sp. z o.o. oraz Soneta Sp. z o.o., stworzy doskonałą platformę do analizy aktualnych trendów w cyfryzacji rachunkowości oraz narzędzi, które obecnie rewolucjonizują tę branżę.

Znaczenie konferencji podkreśla honorowy patronat Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Prezydenta m.st. Warszawy oraz współpraca z wiodącymi firmami z branży oprogramowania księgowego.

Tematyka konferencji

Celem konferencji jest przedstawienie najnowszych rozwiązań oraz kierunków rozwoju związanych z cyfryzacją w rachunkowości i podatkach, a także analiza wyzwań i możliwości, jakie przynosi cyfryzacja w rachunkowości. Tegoroczna edycja koncentruje się na istotnych aspektach związanych z cyfryzacją procesów w księgowości i podatkach. Jej uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z globalnymi trendami, przykładami wdrożeń narzędzi IT oraz wpływem nowoczesnych technologii na rolę człowieka w tych procesach.

W agendzie wydarzenia zaplanowano pięć głównych bloków tematycznych.

W ramach pierwszego panelu pn. „Cyfrowa transformacja – perspektywa światowa” prelegenci zaprezentują międzynarodowe trendy w cyfryzacji, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na sektor rachunkowości. Uczestnicy tej części konferencji będą mieli okazję do zapoznania się z nowinkami technologicznymi, które kształtują przyszłość finansów na całym świecie, co może być inspiracją dla innowacji w polskim środowisku księgowym.

Drugi segment konferencji – „Cyfryzacja rachunkowości” – skoncentruje się na nowelizacjach w ustawie o rachunkowości w kontekście cyfryzacji oraz na innowacyjnych narzędziach wspierających pracę współczesnych księgowych. Uczestnicy tego panelu zyskają cenną wiedzę na temat nadchodzących wyzwań legislacyjnych związanych z cyfryzacją w obszarze rachunkowości oraz narzędzi, które mogą stanowić realne wsparcie w ich przezwyciężaniu.

„Cyfryzacja w podatkach”, czyli trzeci zaplanowany blok tematyczny, będzie stanowił forum do analizy zmian wprowadzanych przez Krajowy System e-Faktur (KSeF) oraz innych regulacji mających wpływ na procesy podatkowe w przedsiębiorstwach.

Ważnym elementem konferencji będzie czwarty panel dyskusyjny – „Cyfrowi liderzy” – w trakcie którego uczestnicy zapoznają się z rzeczywistymi przykładami (case studies) wdrożeń technologicznych w sektorze księgowości. Uczestnicy tej części konferencji będą mieli okazje do dyskusji na temat tego, w jaki sposób innowacyjne rozwiązania mogą wspierać rozwój biznesu oraz jakie wyzwania niesie ze sobą wykorzystanie zaawansowanych narzędzi IT w rachunkowości.

W ostatnim bloku tematycznym pn. „Cyfryzacja a człowiek” prelegenci poruszą kwestie wpływu cyfryzacji na codzienną pracę księgowych oraz poddadzą pod dyskusję konieczność redefinicji ich ról. Dyskusja skupi się na równowadze pomiędzy automatyzacją a niezbędnym udziałem człowieka w procesach księgowych.

Prelegenci

Konferencja zgromadzi uznanych ekspertów z dziedzin rachunkowości, finansów, podatków oraz technologii, zarówno z sektora biznesowego, jak i akademickiego. Dlatego też uczestnictwo w niej stanowi doskonałą okazję do nawiązania kontaktów oraz wymiany doświadczeń z osobami i podmiotami mającymi wymierny wpływ na rozwój branży księgowej w dobie cyfryzacji.

Jak wziąć udział w konferencji?

Konferencja odbędzie się w dniach 17-18 października 2024 roku w formule hybrydowej, co daje możliwość uczestnictwa zarówno na miejscu (Arche Hotel Krakowska, Aleja Krakowska 237/U1, 02-180 Warszawa), jak i online.

Rejestracja i dodatkowe informacje

Rejestracja na konferencję jest dostępna online pod adresem https://cyfrowyksiegowy.skwp.pl/. Dodatkowe informacje można uzyskać u p. Moniki Waliszewskiej (sekretariat@skwp.pl; tel. 22 583 49 30). Media zapraszamy do kontaktu z dr. Michałem Hendrykiem, rzecznikiem prasowym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (rzecznik@skwp.pl).

Podsumowanie

Konferencja „Cyfrowy Księgowy – najważniejsze zmiany i wyzwania” to wyjątkowa okazja do pogłębienia wiedzy na temat wpływu nowoczesnych technologii na przyszłość branży księgowej. Uczestnicy wydarzenia będą mieli niepowtarzalną okazję interakcji z wybitnymi ekspertami, co stworzy przestrzeń do inspirujących dyskusji. To z kolei pozwoli na wypracowanie nowego spojrzenia na relacje między księgowością a procesem cyfryzacji, co jest kluczowe w kontekście dynamicznie zmieniającego się środowiska gospodarczego. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce serdecznie zachęca do aktywnego udziału w konferencji.

dr Michał Hendryk

rzecznik prasowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

email: rzecznik@skwp.pl

O nas

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (SKwP) to najstarsza i największa polska organizacja skupiająca przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z rachunkowością i finansami. Od ponad 100 lat realizuje swoją misję wsparcia księgowych, aktywnie uczestnicząc w procesie ich adaptacji do zmieniających się realiów rynkowych.