Polska uplasowała się na odległym miejscu w rankingu Tax Competitiveness Index 2024, który ocenia konkurencyjność systemów podatkowych w krajach OECD.

Polska zajęła 31. miejsce na 38 państw w rankingu Tax Competitiveness Index 2024 – corocznym badaniu konkurencyjności systemów podatkowych krajów OECD. Nasz kraj nadal ma jeden z najbardziej skomplikowanych systemów podatkowych, jednak tegoroczna edycja przyniosła Polsce niewielki awans o 2 pozycje w porównaniu do ubiegłego roku.



Warsaw Enterprise Institute konsekwentnie podkreśla, że polski system podatkowy wymaga fundamentalnych zmian, aby znacząco poprawić jego konkurencyjność. Kompleksowa reforma została opisana w dokumencie „Agenda Polska 2030: polska reforma podatkowa”. Dzięki współpracy WEI i Tax Foundation oszacowano, że wdrożenie proponowanych przez nas zmian mogłoby awansować Polskę na 14. miejsce w rankingu! Taki wynik powinien skłonić rządzących do refleksji, że nadszedł czas na rezygnację z nadmiernego fiskalizmu i otwarcie polskiej gospodarki na nowe inwestycje.

Rankingu badający konkurencyjność systemów podatkowych państw OECD

Warsaw Enterprise Institute po raz pierwszy został oficjalnym polskim partnerem Tax Foundation i współpracował przy powstaniu Competitiveness Index 2024, corocznego rankingu badającego konkurencyjność systemów podatkowych państw OECD. Tegoroczna edycja Indexu, którego wyniki można zobaczyć TUTAJ, rzuca światło na złożoność systemów podatkowych 38 krajów, w tym Polski.



Tax Competitiveness Index porównuje, które systemy podatkowe sprzyjają rozwojowi gospodarczemu i są wolne od obciążeń, takich jak nadmierne opodatkowanie lub preferencje dla wybranych sektorów, a które nadają się do głębokiej reformy ze względu na wysokie obciążenia fiskalne, nadmiernie skomplikowane i preferencyjne traktowanie określonych podmiotów.



W tegorocznej edycji, choć nasz kraj nadal zmaga się z nadmierną komplikacją przepisów podatkowych, Polska awansowała o dwa miejsca – z 33. w 2023 roku na 31. Swój awans Polska zawdzięcza nawiązaniu sieci umów o unikaniu podwójnego opodatkowania z innymi państwami oraz utrzymaniu konkurencyjnej stawki podatku dochodowego od osób prawnych. Jednak WEI, we współpracy z Tax Foundation, dokonał analizy, która pokazuje, że wdrożenie kompleksowych reform podatkowych zaproponowanych we wspólnym dokumencie WEI i ZPP pt. „Agenda Polska 2030: Polska reforma podatkowa” pozwoliłoby Polsce znacząco poprawić swoją pozycję w rankingu i wywindować ją aż na 14. miejsce!

Propozycje zawarte w raporcie „Agenda Polska 2030: Polska reforma podatkowa”

Propozycje zawarte w raporcie „Agenda Polska 2030: Polska reforma podatkowa” obejmują m.in. ujednolicenie stawek VAT, zastąpienie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) jednolitym podatkiem od funduszu płac oraz zastąpienie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) podatkiem od przychodów firm. Przebudowa systemu podatkowego przyniosłaby korzyści nie tylko obywatelom i polskim przedsiębiorcom, ale również zagranicznym inwestorom. Dodatkowo dzięki przebudowie PIT, CIT i VAT, zwiększyłyby się wpływy fiskalne do budżetu państwa, co w dłuższej perspektywie wpłynęłoby pozytywnie na stabilność finansową kraju.



WEI podkreśla, że publikacja Tax Competitiveness Index 2024 powinna być dla polskich decydentów impulsem do odważnych, strukturalnych reform. Jeśli Polska wprowadzi postulowane zmiany, może nie tylko znacząco poprawić swoją pozycję w rankingu, ale także stać się jednym z liderów konkurencyjności podatkowej wśród krajów OECD.