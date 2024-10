Rada Fiskalna: nowa instytucja od 2026 roku. Jakie będzie miała zadania i kompetencje?

Co do zasady, Rada Fiskalna będzie miała 14 dni na wydanie opinii. Minister Finansów będzie zobowiązany zastosować się do opinii Rady lub w ciągu 2 miesięcy wyjaśnić przyczyny niezastosowania się do niej. Rada Fiskalna będzie mogła zażądać od jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych informacji potrzebnych do realizacji swoich zadań. Rada będzie publikowała opracowane dokumenty oraz zabierała głos w debacie publicznej.

Skład Rady Fiskalnej

Rada będzie się składała z 7 niezależnych ekspertów i praktyków. Jej członkowie będą wybierani przez:

Prezydenta RP, Prezesa NIK, Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Ministra Finansów, Stronę pracowników Rady Dialogu Społecznego, Stronę pracodawców Rady Dialogu Społecznego, Stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Przedstawicielami Rady Fiskalnej będą mogły zostać osoby posiadające co najmniej dziesięcioletnie doświadczenie w dziedzinie finansów publicznych, makroekonomii lub zarządzania finansami jednostek sektora finansów publicznych, co najmniej tytuł zawodowy magistra oraz spełniające wysokie wymogi dotyczące niezależności, w tym na 5 lat przed powołaniem na członka Rady:

niesprawowanie mandatu posła, senatora czy posła do Parlamentu Europejskiego,

niebycie członkiem Komisji Europejskiej,

niezajmowanie kierowniczych stanowisk państwowych,

niebycie członkiem partii politycznej,

nieprowadzenie zawodowej działalności lobbingowej.

Instytucje wskazujące kandydatów na członków Rady Fiskalnej będą musiały przedstawić dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata wymogów ustawowych wraz ze szczegółowym uzasadnieniem. W razie potrzeby Minister Finansów może zażądać uzupełnienia uzasadnienia lub zestawu dokumentów. Następnie dokumenty wraz z uzasadnieniem zostaną przekazane do Sejmu celem weryfikacji przez komisję sejmową. W przypadku negatywnej opinii komisji, instytucja wskazująca przedstawi nowego kandydata na członka Rady.

Powołanie Przewodniczącego Rady Fiskalnej

Przewodniczący Rady Fiskalnej będzie wybierany w czteroetapowej, otwartej procedurze:

Minister Finansów rozpisuje otwarty i konkurencyjny nabór na Przewodniczącego Rady Fiskalnej. Powołany do realizacji naboru zespół, składający się z osób, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów, ocenia spełnienie przez osoby biorące udział w naborze wymogów ustawowych. Ze sporządzonej przez zespół listy kandydatów spełniających wymogi ustawowe Minister Finansów wybiera kandydata na Przewodniczącego Rady Fiskalnej. Minister Finansów przekazuje dokumenty kandydata na Przewodniczącego Rady Fiskalnej potwierdzające spełnienie przez niego wymogów ustawowych wraz z uzasadnieniem ich spełnienia Marszałkowi Sejmu celem zasięgnięcia opinii komisji sejmowej. Komisja sejmowa weryfikuje spełnienie przez kandydata wymogów ustawowych. W przypadku opinii pozytywnej kandydat zostaje powołany na stanowisko Przewodniczącego Rady Fiskalnej przez Ministra Finansów. W przypadku opinii negatywnej Minister Finansów wskaże nowego kandydata z listy wyłonionej w trakcie naboru, a w przypadku wyczerpania jej rozpisze nowy nabór.

Cały proces prezentuje poniższy schemat: