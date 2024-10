Brakuje księgowych i rosną ich wynagrodzenia. Dlatego firmy inwestują w automatyzację i cyfryzację procesów

Według raportu "Globalne trendy talentów w rachunkowości 2023" przygotowanego przez ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), do 2025 r. rynek usług księgowych urośnie o 10 proc. Jednocześnie wciąż brakuje księgowych. – Dlatego firmy księgowe inwestują w automatyzację i cyfryzację procesów – mówi Maciej Paraszczak, prezes Meritoros SA.

Według danych GUS, w ciągu ostatnich 5 lat liczba podmiotów w Polsce świadczących usługi rachunkowo-księgowe wzrosła o 15 proc., co świadczy o rosnącym popycie na te usługi;

Czołowe firmy z branży księgowej inwestują w automatyzację i cyfryzację procesów, co pozwala zapewnić efektywną obsługę klientów, a jednocześnie ograniczyć wzrost kosztów;

Innowacyjne rozwiązania pozwalają też na wprowadzenie nowych usług dla klientów.

Automatyzacja zwiększa efektywność pracy

Według badań firm konsultingowych ponad 40 proc. procesów księgowych można zautomatyzować, a w niektórych dużych organizacjach aż 85 proc. zadań może być kompletnie lub częściowo zautomatyzowanych. „Roboty nie zabiorą pracy księgowym, ale rewolucyjnie zmienią ich pracę. Technologia, w tym robotyzacja, pozwoli księgowym [...] przewidywać wyzwania podatkowe i księgowe w przyszłości. [...] W efekcie rośnie poziom zadowolenia klientów, którym taka firma dostarcza usługę szybciej i jest ona lepszej jakości" – czytamy w raporcie EY „Robot w służbie księgowości".



– Automatyzacja, robotyzacja i wykorzystanie narzędzi opartych na sztucznej inteligencji pozwalają nie tylko zwiększyć efektywność pracy, ale także wprowadzić nowe usługi – mówi Maciej Paraszczak.

REKLAMA

Autopromocja

Rosną wynagrodzenia w księgowości

Rosnące zapotrzebowanie na usługi księgowe przy jednoczesnym braku specjalistów stawia przed całą branżą poważne wyzwania. Raport TAX-NET wskazuje, że 65 proc. polskich firm korzysta z usług księgowych. Jednocześnie branża zmaga się z niedoborem wykwalifikowanych pracowników, co potwierdza kwartalny raport giełdowy firmy Abak.



Wynika z niego, że głównym czynnikiem wzrostu kosztów pozostawały wynagrodzenia, które w analizowanym okresie wzrosły o 12 proc. rok do roku. Według „Raportu wynagrodzeń w księgowości 2023/2024” firmy Sedlak & Sedlak kierownik ds. księgowości zarabia średnio od 8604 zł do 12 023 zł brutto. Na stanowisku głównego księgowego widełki zarobków to 10 034-12 236 zł. Na pensję samodzielnego księgowego wpływ ma zajmowane stanowisko – młodszy specjalista zarabia średnio 5887 zł, a starszy specjalista – 8000-8331 zł. Z kolei księgowi zarabiają średnio od 6146 zł do 6881 zł.



– Niedobór specjalistów i rosnące koszty wynagrodzeń wymuszają poszukiwanie nowych rozwiązań technologicznych – wyjaśnia Maciej Paraszczak, prezes Meritoros SA.

Cyfryzacja w Polsce nadal na niskim poziomie

Warto zauważyć, że trend cyfryzacji wpisuje się w szerszy kontekst transformacji cyfrowej polskiej gospodarki. Według raportu Banku Światowego, Polska plasuje się na 24. miejscu spośród 27 państw członkowskich Unii Europejskiej w Indeksie Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego (DESI) w 2022 roku. Tylko 40 proc. polskich przedsiębiorstw ma co najmniej podstawowy poziom intensywności cyfrowej, a jedynie 13 proc. przedsiębiorstw korzysta z e-faktur, w porównaniu z 32 proc. w UE. Pokazuje to, że sektor księgowy może być liderem w adopcji nowych technologii, wyprzedzając ogólny trend cyfryzacji w kraju.



Meritoros wykorzystuje zaawansowane roboty programowe (czyli specjalne oprogramowanie), które nie tylko sprawdzają poprawność dokumentów i wysyłają przypomnienia do klientów, ale także przeprowadzają kompleksowe audyty. – Nasze rozwiązania pozwalają uniknąć potencjalnych błędów, jednocześnie znacząco przyspieszając procesy księgowe. Firmy z branży muszą inwestować w cyfryzację i automatyzację, bo tylko tak sprostają rosnącym oczekiwaniom i potrzebom klientów – podkreśla Maciej Paraszczak.

Nowe technologie zwiększą produktywność?

Eksperci przewidują, że w najbliższych latach rola sztucznej inteligencji w księgowości będzie rosła, co może dalej zmienić charakter pracy księgowych. Według raportu Banku Światowego, Polska ma potencjał do zwiększenia produktywności poprzez adopcję technologii cyfrowych. Szacuje się, że jeśli 25 proc. firm o najniższej wydajności przyjęłoby poziom technologii firm o średniej wydajności, produktywność pracy wzrosłaby o dodatkowy 1 punkt procentowy.



Ta transformacja cyfrowa w sektorze księgowym może być katalizatorem zmian w innych branżach, pokazując korzyści płynące z inwestycji w nowe technologie i automatyzację procesów.