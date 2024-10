Zarobki księgowych na jesieni 2024 r. Jakie pensje oferują pracodawcy?

Ile zarabiają księgowe i księgowi na jesieni 2024 roku? Jakie wynagrodzenie zasadnicze oferują pracodawcy głównym księgowym, samodzielnym księgowym, młodszym księgowym, czy praktykantom w dziale księgowości? Zestawienie to nie uwzględnia premii i pozapłacowych bonusów pracowniczych.

Młodszy księgowy – wynagrodzenie miesięczne

Z danych zebranych przez Jooble (chodzi o aktualne oferty pracy) wynika, że młodszy księgowy w Polsce w październiku 2024, może liczyć przeciętnie na pensję ok. 5300 zł miesięcznie (wszystkie podawane kwoty: brutto). Oczywiście stawki wynagrodzeń różnią się w zależności od miejsca zatrudnienia, zakresu obowiązków, wielkości firmy a także branży.

Pracodawcy z Łodzi oferują obecnie wynagrodzenia dla młodszych księgowych (przeciętnie) w przedziale 6,2 tys. zł - 6,5 tys. zł.

Pracodawcy z Warszawy oferują obecnie wynagrodzenia dla młodszych księgowych w przedziale 6,1 tys. zł - 6,7 tys. zł.

We Wrocławiu na tym stanowisku można liczyć na pensję od 4,8 tys. zł - 6,3 tys. zł. W Krakowie 4,6 tys. zł - 6 tys. zł. W Poznaniu 5 tys. zł - 5,3 tys. zł.

W Gdańsku pracodawcy oferują młodszym księgowym od 5 tys. zł do 5,5 tys. zł, a w Gliwicach ok. 4,9 tys. zł.

Księgowy/księgowa – zarobki miesięczne

Na stanowisku „księgowy” (księgowa) w Polsce w październiku 2024, można liczyć przeciętnie na pensję ok. 7400 zł miesięcznie. Oczywiście stawki wynagrodzeń różnią się w zależności od miejsca zatrudnienia, a także od zakresu obowiązków (czasem pracodawcy oferują pracę księgowej a de facto oczekują wypełniania obowiązków samodzielnej księgowej a nawet głównej księgowej). Zarobki różnią się też w zależności od wielkości firmy oraz branży.

Stąd pojawiają się oferty dla księgowych z wynagrodzeniami nawet od ok. 17 tys. zł. Ale z reguły w dużym mieście księgowa (z przeciętnymi na tym stanowisku obowiązkami) może liczyć na miesięczną pensję od ok. 8 tys. zł do ok. 10 tys. zł. (Dane zebrane przez Jooble - aktualne oferty pracy w I połowie października 2024 r.)



Natomiast z najnowszego raportu płacowego formy Michael Page Polska wynika, że księgowym jest oferowane wynagrodzenie miesięczne w przedziale od 8 tys. zł do 11 tys. zł (najczęściej ok. 10 tys. zł).

Samodzielny księgowy / samodzielna księgowa – miesięczna pensja

Na stanowisku „samodzielny księgowy” (samodzielna księgowa) w Polsce w październiku 2024, można liczyć przeciętnie na pensję ok. 9000 zł miesięcznie. Oczywiście stawki wynagrodzeń różnią się w zależności od miejsca zatrudnienia, a także od zakresu obowiązków i wielkości firmy oraz branży. (Dane zebrane przez Jooble - aktualne oferty pracy w I połowie października 2024 r.)



Z najnowszego raportu płacowego formy Michael Page Polska wynika, że samodzielnym księgowym jest oferowane wynagrodzenie miesięczne w przedziale od 11 tys. zł aż do 18 tys. zł (najczęściej ok. 14 tys. zł). Chodzi tu raczej o większe przedsiębiorstwa i firmy z udziałem kapitału zagranicznego.

Główny księgowy - wynagrodzenia

Na stanowisku „główny księgowy” (główna księgowa) w Polsce w październiku 2024, można liczyć przeciętnie na pensję ok. 10 700 zł miesięcznie. Oczywiście stawki wynagrodzeń różnią się w zależności od miejsca zatrudnienia, a także od zakresu obowiązków. Dlatego też zdarzają się oferty dla głównych księgowych nawet zbliżających się do 20 tys. zł i takie które wynoszą nieco poniżej 10 tys. zł. (Dane zebrane przez Jooble - aktualne oferty pracy w I połowie października 2024 r.)

Natomiast z najnowszego raportu płacowego formy Michael Page Polska wynika, że głównym księgowym jest oferowane wynagrodzenie miesięczne w przedziale od 18 tys. zł aż do 34 tys. zł (najczęściej ok. 23 tys. zł).

Dyrektor finansowy

Z tego samego raportu wynika, że najczęstsza oferta dla:

- Dyrektora finansowego wynosi ok. 34 tys. zł.

- Dyrektora działu księgowości wynosi ok. 32 tys. zł.



Zwłaszcza w przypadku tych managerskich stanowisk w księgowości oferty wynagrodzeń mogą się bardzo różnić w zależności od branży i wielkości firmy.

Inne oferty pracy dla księgowych

Pracodawcy różnie adresują swoje ofert pracy dla księgowych. Oprócz ww. można też spotkać się z ofertami dla (dane zebrane przez Jooble - aktualne oferty pracy w I połowie października 2024 r.):

Księgowa na zlecenie (przeciętna miesięczne wynagrodzenie ok. 5 tys. zł);

Księgowa do biura rachunkowego (przeciętne miesięczne zarobki ok. 6,1 tys. zł);

Księgowa wspólnot mieszkaniowych (przeciętnie ok. 5,2 tys. zł);

Zastępca głównego księgowego (przeciętnie ok. 9 tys. zł);

Księgowa kadrowa / księgowa ZUS (przeciętnie ok. 5,3 tys. zł);

Praktykant w biurze rachunkowym (przeciętnie ok. 3,5 tys. zł) – tu najczęściej chodzi o zlecenie lub pracę na część etatu.