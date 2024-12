Opłata paliwowa w 2025 r.: Szykują się podwyżki, taniej to już było!

Grupa InPost, lider rozwiązań logistycznych dla branży e-commerce w Europie, jak co roku wprowadza gwarancję dostawy przed Świętami Bożego Narodzenia. Wszystkie przesyłki nadane przez Paczkomat® 22 grudnia zjawią się u odbiorców przed Wigilią, jeśli nadawca dostarczy je do sieci InPost do godziny 13.00, a w niektórych strefach nawet do 16.00. Ponadto, w ramach specjalnej oferty dla wybranych sklepów e-commerce m.in. Amazon, Decathlon, KRUK, Media Expert Media Markt, Modivo, SUPER-PHARM, X-kom, przesyłki nadane nawet 23 grudnia do 13.00 – InPost dostarczy jeszcze w Wigilię.